Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме, - Тимур Шерзад

00:00 20.11.2022 Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад

журналист

18 ноября 2022,

Доктрина "воздушной войны", придуманная итальянцем Джулио Дуэ в годы Первой мировой, не так уж и часто успешно реализовывалась. Один из немногочисленных, но ярких примеров – капитуляция Японии в 1945 году. Война с Японией шла в основном на Тихом океане. Американцы передвигались от острова к острову, потихоньку подбираясь все ближе к самой Японии. Захватив острова Гуам и Сайпан, они получили большие аэродромы для размещения стратегических бомбардировщиков. И с 1944 года на Японию начались регулярные налеты четырехмоторных гигантов B-29 "Суперкрепость".



Этот самолет обладал большой дальностью, внушительной максимальной скоростью 600 километров в час и множеством огневых точек, не дававших истребителям спокойно прорывать фронт "Суперкрепостей". Все это сильно затрудняло перехват – японцы так и не смогли ощутимо повлиять на частоту и масштаб налетов.



Американцы применили атомные бомбы по Хиросиме и Нагасаки. Но ядерное оружие в 1945 году еще было слабым и несовершенным – и само по себе не могло оказать решающего влияния на капитуляцию. Гораздо больше работы выполнили обычные бомбы – в основном зажигательные. Они наносили гигантский ущерб японским городам, построенным по большей части из дерева и бумаги. Так, в марте 1945 года в небе над Токио появилось три сотни "Суперкрепостей". Вывалив на город зажигательные бомбы, они добились эффекта "огненного смерча", от которого погибло больше людей, чем в той же Хиросиме. И в отличие от всего двух сброшенных атомных бомб, рейды сотен бомбардировщиков с "зажигалками" были регулярными. Японцы теряли один город за другим, промышленность разваливалась. Они даже не могли толком собирать новые истребители, чтобы отбить налеты бомбардировщиков. На одном заводе имелись планеры, на другом моторы, но доставить эти компоненты в одну точку было трудно – сожженные города прекращали существовать как транспортные узлы. Не выдержав отчаяния (вызванного также другими факторами, вроде вмешательства СССР в Маньчжурии), японцы в итоге сдались в сентябре 1945 года.



Вьетнамский капкан



Убедившись в эффективности стратегических бомбардировок, американцы попытались повторить их и во Вьетнаме. Правда, результат уже был совсем другим. К концу 60-х годов американцам стало ясно, что их интервенция в Южный Вьетнам уже приносит больше проблем, чем пользы. Широкая партизанская война, развернувшаяся с опорой на Северный Вьетнам и при технически-консультационной советской и китайской поддержке, могла продолжаться бесконечно. При этом мир уже вступил в постгероическую эпоху – возросший уровень жизни и сократившаяся рождаемость резко повысили чувствительность к потерям в обществах, участвующих в холодной войне стран. И в самой Америке ее правителей ждали только антивоенные протесты, брожение умов в университетской среде и прочие проявления политической нестабильности.



Американцы поняли, что из Вьетнама надо выходить, но сделать это просто так – означало не просто отдать Вьетнам красным, но и ободрить противостоящий коммунистический лагерь. Это порождало апокалиптические ощущения. Например, еще живые и помнящие Гражданскую войну в России участники Белого движения в последние годы Вьетнама регулярно писали панические статьи, полагая мировое пришествие коммунизма уже практически неизбежным. Американцы решили усадить Северный Вьетнам за стол переговоров, чтобы выторговать для себя более-менее сносные условия. Тактикой были выбраны массированные бомбардировки инфраструктуры Северного Вьетнама. Американцы провели две воздушные операции – "Лайнбейкер" и "Лайнбейкер II", то есть "защитник" на спортивном языке. Первая проходила с мая по октябрь 1972 года, вторая операция заняла половину декабря 1972-го. Вьетнамцы, ощутив на своей инфраструктуре 20 тысяч тонн бомб только за декабрь, в итоге все же и пошли на переговоры. В январе 1973 года даже был заключен мирный договор. На бумаге все выглядело красиво – вывод всех иностранных войск из Южного Вьетнама, демократические выборы, перспективы мирного воссоединения.



На деле же в Северном Вьетнаме лишь чуточку подождали и плюнули на заключенные с американцами соглашения, напав на Южный Вьетнам уже в марте 1975 года и воссоединив страну силой оружия и на своих условиях. Полное фиаско для США.



Секрет победы



Методы принуждения к переговорам одинаковы, но разница – колоссальна. В случае с Японией американцам достало решимости довести войну до конца, невзирая на возникающие по пути неудобства и утраты. А в случае с Вьетнамом – нет.



К 1945 году для того, чтобы наказать японцев, Вашингтон не стеснялся привлекать сильных, хоть и своенравных союзников. Американцы не скупились на обещания, чтобы привлечь на свою сторону СССР с его сильнейшей сухопутной армией. Только она могла быстро выбить японцев из Маньчжурии, где еще сохранялась трудная для поражения бомбардировщиками промышленная база. Американцы собрали гигантский флот для вторжения. При высадке на Японские острова прогнозировались потери в 250 000 человек – очень и очень ощутимо по меркам тогдашних Соединенных Штатов. Но была поставлена внятная политическая задача – раз и навсегда разобраться с проблемой.



Американцы в Японии были готовы и контролировать эту страну, оккупировать ее, и поддерживать там порядок. Единственный компромисс, на который они пошли – сохранить японского императора, чтобы в стране не началась гражданская война. Но при этом они контролировали всю страну от и до, и это их не пугало.



Во Вьетнаме же все было наоборот. Америка не смогла настроить свое общество на решительную войну, и в Вашингтоне искали не победы, а в первую очередь мира. Северные вьетнамцы это понимали и видели в переговорах со Штатами исключительно инструмент для решения своих проблем на своих условиях. Выполнять подписанное они не собирались изначально.



Вьетнамцы чувствовали слабость противника и использовали ее. Они несли колоссальные потери от авиаударов, но они терпели, чтобы раскачать требующее мира любой ценой американское общество еще сильнее. Потянуть еще время и увеличить свои шансы на психологическую победу в войне. Чем дольше американцы теряли людей и деньги во Вьетнаме, тем больше было шансов, что они, уйдя оттуда один раз, больше не вернутся. Поэтому превосходящие вьетнамских коммунистов по любому параметру американцы и проиграли.



Проигрыш войны во Вьетнаме стоил американцам серьезных внутренних беспорядков, появления поколения, среди которого презрение к своей стране считалось нормальным делом, огромных денег и потери уверенности в своих вооруженных силах до начала 90-х годов. Это был болезненный удар, но Вьетнам не был для Америки чем-то жизненно важным. Он не находился на ее границах, в нем нельзя было создать прямую и непосредственную угрозу США. Там не зарождалась агрессивная политическая нация, видевшая смысл своей жизни в том, чтобы насолить этим проклятым янки.



Пренебрегать заокеанским опытом нельзя. Источник - vz.ru

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