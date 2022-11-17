Запорожская и Херсонская области будут спецсубъектами Российской Федерации

07:14 20.11.2022 17.11.2022

Главы всех четырех новых регионов могут надолго остаться в статусе врио

Дарья Гармоненко Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Одни главы новых регионов изберутся по российским законам, а другие – по особым.

Как выяснила "Независимая газета", особенность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет большей, чем была у Крыма и Севастополя в 2014 году. А два региона Северной Таврии и вовсе могут стать спецсубъектами РФ. Основа этому заложена в законах об их принятии в Россию, разрешающих формирование публичной власти с минимальным участием населения. Кроме того, что сейчас вопрос о любых выборах снимает действующее военное положение (ВП), Запорожье и Херсонщина еще и не имеют заксобраний и местных депутатов. То есть губернаторов там не избрать ни одним из двух имеющихся способов. Правда, и четких сроков действия статуса врио не установлено. Эксперты прогнозируют, что тут не обойтись без особого правового регулирования и политической сферы.



В Госдуму внесен очередной законопроект об отдельном порядке исполнения решений по взысканиям, штрафам и алиментам на новых территориях. Так называемое исполнительное производство будет реализовываться, с одной стороны, по общефедеральным правилам, а с другой – исходя из того, что российские и украинские кейсы могут сплетаться, дополняя или противореча друг другу. Но в целом можно считать, что продвигаемые сейчас через депутатов пожелания тех или иных ведомств – это скорее всего пока больше подстраховка на тот случай, если их руководителям вдруг придется экстренно отчитаться о работе по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины перед президентом.



Потому что более важно, что до сих пор остаются непонятными перспективы решений, связанных с распространением на условный "Юго-Западный федеральный округ" единой системы публичной власти РФ. Именно здесь Владимиру Путину, видимо, и предстоит искать более оригинальные схемы, чем те, которые изначально были заложены в конституционные законы о принятии в состав страны четырех новых регионов. И может оказаться так, что Запорожская и Херсонская области вообще станут некими спецсубъектами РФ. Ведь здесь российское правовое поле плохо накладывается на текущую реальность во всех ее аспектах – от военной до геополитической. К тому же этой реальности присуща еще и разнонаправленная динамика.



Напомним, что введение президентом ВП на новых территориях поставило под вопрос указанную в вышеупомянутых законах дату выборов их органов власти во второе воскресенье сентября 2023 года. Предполагалось, что в тот день парламенты ДНР и ЛНР превратятся в заксобрания, а в Северной Таврии они окажутся впервые избранными. Кстати, 10 сентября 2023-го планировалось выбрать еще и муниципальных депутатов. Если ВП не отменят до июня будущего года, эти кампании состояться не смогут. Однако когда "НГ" стала разбираться, когда же нынешние врио – Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область) – станут полноценными главами регионов, то выяснилось, что в "приемных законах" указание на четкие сроки вообще отсутствует.



И тогда стало понятно, что реальная ситуация в двух последних субъектах РФ блокирует их продвижение в единую систему публичной власти. Кстати, такое предвидение в Кремле, видимо, было, недаром был прописан специальный пункт о полном согласовании всех местных структурных и кадровых решений с администрацией президента и правительством РФ. Указ Путина № 820 на этот счет вышел уже 14 ноября. В целом же получается, что даже в случае отмены ВП Балицкого и Сальдо или кого-то другого без особых подходов невозможно будет избрать будущей осенью ни на прямых выборах населением, ни через голосование парламентом. В первом случае без местных депутатов не соблюсти норму о муниципальном фильтре, второй же нереализуем без заксобрания. "НГ" поинтересовалась у действующих политиков и экспертов, какие решения Кремля могут быть приняты по этому поводу. Глава аналитического управления КПРФ Сергей Обухов сказал "НГ", что оптимальных варианта развития событий два: либо продлевать полномочия врио – при сохранении ВП, либо назначать выборы в заксобрания на ЕДГ-2023, а через месяц через парламенты назначить и глав регионов.



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В краснодарские школы детей из Херсонской

области ведут губернатор края и полпред

президента.

Фото с сайта www.admkrai.krasnodar.ru"Прямые выборы здесь пока вряд ли будут проводиться, нет полной уверенности в том, как население проголосует, не налажен и админресурс. Хотя в крайнем случае прямые выборы возможны как некая реклама демократии, но дело в том, что как раз сейчас пошел новый этап борьбы башен за отмену или сохранение выборов губернаторов по всей России", – пояснил коммунист.

Член центрального совета "Справедливой России – за правду" Михаил Емельянов согласен, что ситуация нестандартная – у двух регионов нет ни парламентов, ни местного самоуправления. "Поэтому скорее всего для всех четырех глав создадут особый закон функционирования исполнительной власти в регионах. Либо будет, например, указ или закон "Об особом порядке формирования органов власти в Херсоне и Запорожье" – прямое назначение президентом", – говорит он. В ДНР и ЛНР, раз там есть парламенты, может быть такая схема: глава назначается президентом, пару лет работает, доказывая свою компетентность, а затем заксобрание его переназначает. "А в Херсоне и Запорожье и после снятия ВП до выборов будет еще далеко. Там, очевидно, будут действовать антироссийские элементы. Так что сначала надо будет разобраться с тем, что у жителей в голове, выждать года три без выборов, почистить людям мозги. Потом уже можно назначать выборы депутатов и глав, но только через партийные фильтры, самовыдвижения пока быть не должно", – подчеркнул эсэр. При этом Емельянов полагает, что вряд ли обстановка в Северной Таврии нормализуется быстро.



Депутат Заксобрания Карелии от "Яблока" Эмилия Слабунова уверена, что власти РФ пойдут по самому простому пути – к непрямым выборам, поскольку "пока нет полной уверенности в электоральном контроле". То есть скорее всего будет назначение через заксобрания, но и тут будут сложности: "Округа на выборах парламентов должны быть четко определены, должны быть списки избирателей, а каким образом это сделать в Запорожье и Херсонщине – непонятно. Конечно, при желании сверху проведут выборы любого уровня, но легитимность их будет сомнительной. Так что пока будут главы, назначенные президентом". Эксперт по выборам Андрей Бузин пояснил "НГ": "Если ВП отменят, то глав однозначно будут избирать депутатами. Поэтому первым делом после снятия ВП будет происходить формирование парламентов, вряд ли там допустят прямые выборы. Да и мунфильтра нет, а без него тем более такого не допустят".



Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заметил "НГ", что прописывать выборные процедуры в новых регионах – это функционал Государственного правового управления президента. При этом он напомнил, что есть такие форс-мажорные обстоятельства, при котором разные режимы назначений и выборов глав могут определяться особыми федеральными законами. Например, может быть особый порядок избрания депутатов заксобраний или руководителей субъектов РФ. "Если уж юридически допустили присоединение территорий без точных границ, то и здесь что-нибудь придумают. Какую модель изберут, заранее предсказать невозможно, есть вероятность, что создадут оригинальную новую или сугубо временную в экстренном порядке", – предположил Мухин. Например, все-таки допустят избрание глав в новых регионах без муниципального фильтра. "Тогда, правда, могут возмутиться в других субъектах РФ те, кто недоволен этим фильтром, а думская оппозиция, те же коммунисты и эсэры, которые давно выступают за отмену фильтра, потребует таких же привилегий и прочим регионам", – предположил эксперт.



Первый вице-президент Центра политических технологи Алексей Макаркин полагает, что сейчас для власти выборы глав этих регионов не самое главное: "Пока не понятно, отменят ли к сентябрю ВП, и поэтому тем более не понятно, какой механизм избрания задействуют". Он напомнил, что поскольку в ДНР и ЛНР есть парламенты, которые преобразуются в заксобрания в соответствии с законами РФ, то их депутаты и изберут глав ДНР и ЛНР, а по Херсону и Запорожью действительно может появиться отдельный закон. "Либо же для всех четырех регионов, пока ситуация не успокоится, выпустят указ о продлении полномочий в качестве врио пока действует ВП, тем более, что по закону во время него все выборы отменяются", – считает эксперт. Расширение полномочий парламентов ДНР и ЛНР на Херсон и Запорожье как вариант можно даже не рассматривать, такого рода решения еще труднее узаконить через имеющиеся процедуры. Короче говоря, минимум в двух регионах, скорее всего, будет назначение их руководителей президентом, а в двух – парламентом, хотя в ДНР и ЛНР может возникнуть юридический казус, связанный с тем, что депутаты там выбраны в 2018-м, так что срок их полномочий истекает. В общем, и правомочность этих парламентов тоже могут продлить указом президента. "Самое же простое для Кремля решение – это просто оставить в должности всех четверых, скажем, на срок ВП и не мучиться с придумыванием иного регулирования. После завершения ВП провести выборы в заксобрания, а через них избрать губернаторов. Прямые же выборы населением в новых регионах вводить пока рановато, а в парламент пока логичнее проводить списочные выборы. Правда, для этого нужны крепкие парторганизации, создание которых сейчас только в процессе. И только как крайний вариант – прямое избрание, но без муниципального фильтра. Можно, к примеру, создать другой механизм контроля – выдвижение депутатскими группами. Так что власть найдет способ, как выкрутиться из ситуации. Главная развилка здесь связана не с тем, республика это или область, а с тем, продолжится ВП или закончится", – пояснил Макаркин. Источник - НГ

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