Казахстан с утра голосует за нового старого президента

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Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику Казахстана

Президент Казахстана Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику республики

20 ноября 2022, 06:59Текст: Антон Никитин

Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования.



Токаев выразил мнение, что власти Казахстана просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику с учетом геополитической позиции республики, вовлеченности в экономику страны более 500 млрд долларов и наличия на внутреннем рынке мировых компаний, передает ТАСС.



В предвыборной платформе Токаева главной целью заявлено построение справедливого Казахстана. Там также декларируется продолжение внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.



Напомним, в воскресенье в Казахстане начались внеочередные выборы президента.