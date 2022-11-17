Евгений Пригожин (ЧВК "Вагнер") - будущий президент России?

09:32 20.11.2022 Оценены политические перспективы Пригожина: судимость может стать преимуществом

Главу ЧВК "Вагнер" заподозрили в намерении создать партию



Всем давно известно, что бизнесмен Евгений Пригожин в России - больше, чем просто бизнесмен. А по слухам и инсайдам, хозяин холдинга "Конкорд" и ЧВК "Вагнер" намерен еще более расширить сферу своей деятельности: он якобы крепко задумался над созданием политического движения, которое может вырасти в партию. Хотя за последнее время неоднократно опровергал такие намерения. Насколько реальна такая перспектива и насколько велики шансы Пригожина добиться успеха на сцене публичной политики? На вопросы "МК" отвечают политические эксперты.



Главу ЧВК "Вагнер" заподозрили в намерении создать партию

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:



- С одной стороны, Пригожин, на мой взгляд, явно испытывает потребность в том, чтобы стать публичным деятелем. Но с другой стороны, вся его активность до этого проходила сугубо в тени. Проблема Евгения Пригожина в том, что он абсолютно теневой актор.



Если он будет создавать какую-то политическую структуру, то ему нужен фронтмен, а кто им будет, кого он планирует выставить в этом качестве - большой вопрос. Пока такой фронтмен совершенно не просматривается.



Если же это будет какой-то кот в мешке, то такая структура рискует повторить судьбу таких неудачных проектов, как "Зеленые" и "Родина". Не уверен, что Евгений Пригожин захочет тратить деньги на заведомо проигрышный проект.



Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика":



- Это будет определяться несколькими моментами. Во-первых, границей допустимого в публичной политике: поскольку Пригожин выходит за эти пределы, коррекция границ потребует оформления. Во-вторых, степенью ослабления действующей власти по итогам вооруженного конфликта.



В-третьих, собственно военными аспектами ситуации и их восприятием обществом. Следует учитывать, что ожидания большой победы, которые эксплуатирует в том числе Пригожин, в течение года определенно не нарастали.



Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг":



- У Пригожина уже имеется достаточно успешный опыт политических проектов. Его команда работала по целому ряду районов на выборах Беглова в Санкт-Петербурге. Собственно, одна из возможных причин конфликта между ними - то, что Пригожин, видимо, считает, что его за это недостаточно вознаградили. Затем Пригожин какое-то время был среди спонсоров партии "Родина", которая в 2020 году на выборах парламента Республики Коми показала, в общем-то, неплохой результат - прошла там пятипроцентный барьер.



Пригожин располагает достаточно большим штатом политтехнологов с опытом работы в разных регионах мира - в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Словом, есть и политтехнологический опыт, и политтехнологический инструментарий. Финансы очевидным образом тоже есть. Ниша достаточно понятная - радикальный патриотизм. То есть гипотетически у Пригожина есть необходимый набор ресурсов и возможностей для того, чтобы попытаться сыграть в политику. Как он разыграет эти карты - другой вопрос.



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Пригожин может выступить в роли закулисного манипулятора, но думаю, и сам вполне может выйти на политическую сцену. Им уже выбрана своя специфическая тональность - политического троллинга. В общем, думаю, его вполне можно рассматривать в числе потенциальных политических игроков.



Сергей Марков, директор Института политических исследований:



- Перспектива абсолютно реальная. Во-первых, есть огромная политическая ниша - ниша, условно говоря, русских патриотов. В ней, правда, находится ЛДПР, но в силу специфической стилистики занимает ее лишь в маленькой степени. В случае, назовем это так, совершенно неуправляемых, стихийных выборов да еще в условиях кризиса, когда возникает очень большой запрос на протекционизм, патриоты могут получить до 50 процентов голосов.



То, что у Пригожина судимость, - даже лучше с точки зрения избирателей. Людей, которые имели какие-то проблемы с законом, в стране достаточно много. Закон у нас, честно говоря, не очень уважают, поскольку считают, что им всегда манипулируют власть имущие, что скорее посадят честного маленького человека, чем нечестного бизнесмена или бюрократа. В общем, это тоже может пойти ему в плюс.



Еще один плюс - у него, очевидно, есть харизма. Она выражается, в частности, в том, что он не боится говорить то, что думает. Плюс у него есть силовая составляющая, плюс - медийная составляющая... Я, честно говоря, был просто позитивно поражен, когда он начал делать фильмы.



ЧВК "Вагнер" и Пригожин были вынесены на гребень волны специальной военной операцией, когда возник запрос на очень жесткую политику. То, что они делали раньше, оказалось очень и очень востребовано. И будет, безусловно, востребовано дальше.



Но политическим проектом, думаю, он будет заниматься только в согласовании с Кремлем. Если там по каким-то причинам будут против, он этого делать не станет. Кремль, безусловно, заинтересован в таком проекте. Но у них, я думаю, есть сомнения в его управляемости.



Может быть, попытаются "склеить" этот проект с каким-нибудь другим. Возможно, с той же ЛДПР. Может быть, запустят одновременно несколько национально-патриотических движений, противопоставят их друг другу. Вот те вопросы, которые они будут решать.



Власть, без сомнения, хочет получить киборгов. Примерно таких же, как партия "Новые люди". На самом деле они никакие не новые. Да и вообще есть сомнения, что это люди. В том смысле, что они не воспринимаются как люди. Они воспринимаются как какие-то политические аватары. Собственно, это и есть идеал политической организации с точки зрения методологов.



Поэтому Пригожин для них с этой точки зрения - проблема. И в силу его ресурсов, и из-за особенностей его личности. Очевидно, что этот человек готов рисковать, не боится вступать в конфликты. Плюс у него есть личный выход на президента. Ни у Миронова, ни у Слуцкого, ни у Нечаева личного выхода на президента нет. Даже у Зюганова выход не личный, а институционализированный - как у лидера главной оппозиционной партии. Это не личные доверительные отношения.



А у Пригожина, судя по всему, есть доверительные отношения с президентом. Как подчиненные Путина могут манипулировать человеком, который имеет прямой выход на их начальника?



Андрей Владимиров Источник - МК

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