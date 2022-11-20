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Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ, - К.Логинова
13:20 20.11.2022

Удастся ли республике усилиться в регионе и создать "армию Турана"
Ксения Логинова
20.11.22

Сразу после саммита Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего в Самарканде, в Турции провели маневры с военными этих стран, часть из которых входит в ОДКБ. В последнее время Анкара все активнее сотрудничает со среднеазиатскими республиками: поставляет вооружение и боеприпасы, проводит совместные учения. Подробности - в материале "Известий".

Когда мы едины, мы непобедимы

"Солдаты из братских тюркских государств - Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Азербайджана, Казахстана и Киргизии - собрались в Ыспарте, где проходят обучение в рамках "21-го оперативного курса по борьбе с террористами в населенных пунктах", - говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что совместные учения военнослужащие прошли в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). В настоящее время создается структура, способная быстро реагировать на возможные кризисы в странах ОТГ. "Мы едины, и вместе мы сила", - подытожили в оборонном ведомстве.

Эти маневры состоялись сразу после проведения саммита глав государств организации, который накануне прошел в Самарканде. Турецкие СМИ называли этот форум "Соединенными Штатами Турции", а также отмечали, что "Организация турецких государств, производящая товаров и услуг на сумму более $1 трлн и имеющая население 170 млн человек, становится единой страной в военном и политическом отношении".

На этой встрече президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предоставлении Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) статуса наблюдателя в ОТГ. Хотя впоследствии глава МИД Узбекистана Владимир Норов уточнил, что "речи о признании Северного Кипра в качестве независимого государства и быть не может".

По итогам саммита лидеры государств подтвердили "приверженность целям по углублению и расширению сотрудничества на основе общей истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов". В декларации также особенно подчеркивалась ее направленность "на укрепление безопасности и стабильности государств-членов в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права".

Помимо этого, отмечалась решимость ОТГ и дальше продвигать ценности и интересы тюркского мира на региональном и международном уровнях. Достигать этого государства-члены договорились с помощью различных консультаций.

Впрочем, не все страны Организации тюркских государств участвовали в военных маневрах в Ыспарте. Так, от учений воздержались Туркменистан и Узбекистан.

Сотрудничество активизировалось

В последние годы военное сотрудничество между Анкарой и странами Центральной Азии стало более интенсивным. Так, Туркменистан стал одним из крупнейших потребителей турецкого оружия. Киргизия получила в 2022-м беспилотники "Байрактар", а также нелетальное оружие, боеприпасы и средства защиты.

Анкара пообещала Душанбе "углублять сотрудничество в вопросах обороны, военной промышленности, безопасности, а также делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом".

Не стала исключением и Астана, получавшая оружие, а также подписавшая с Анкарой контракт на производство турецких беспилотников ANKA.

Помимо этого, в Турции постоянно проходят подготовку военные всех государств Центральной Азии.

"Великая армия Турана"

"Намерение Эрдогана сформировать военный альянс, включающий все тюркоязычные страны, вызывает обеспокоенность Москвы", - писали по этому поводу западные издания. Они отмечали, что Анкара считает регион "своим естественным продолжением в этническом, лингвистическом, историческом и религиозном отношении", поэтому пытается укрепить отношения с тюркоязычными странами путем возрождения этнических, языковых и культурных связей. Помимо этого, Турция также полагается на политические и экономические контакты с государствами региона.

На фоне "стремления президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратить ОТГ в военный альянс" вновь заговорили о туранизме. Эта националистическая идеология возникла на закате Османской империи, она основана на создании более тесных связей с регионами, где проживают тюркские народы.

- Между Турцией и странами центральноазиатских государств идет сотрудничество на уровне силовых ведомств, разведки, штабов. Проходит обучение офицеров из всех тюркоязычных республик, включая членов ОДКБ. В первую очередь речь идет о Казахстане. Сама идея создания "армии Турана" в течение многих лет культивируется. Но пока бывшие сограждане из стран бывшего Советского Союза на эту идею не соглашаются, - отмечает в разговоре с "Известиями" ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

По его словам, первым против выступил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- Но и остальные лидеры тоже не горят желанием создавать такую структуру. Удастся ли туркам убедить их, станет ясно позже. Ведь Анкара в этом максимально заинтересована. В основном из-за соображений создания некоего "Великого Турана", у турок это идея фикс, которая существует уже больше ста лет, - отметил тюрколог.

Политолог уверен: пока у Анкары не получается создать "армию Турана" во многом из-за того, что сейчас у республики нет больших финансовых возможностей.

- Но при этом турки стараются по возможности вливать в это деньги. В первую очередь, средства идут на обучение солдат, а также людей, получающих высшее образование. Турки очень стараются, - подытожил специалист.

Внедрение Турции в регион

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков отметил, что на саммите в Самарканде приняли несколько важных документов.

- Помимо руководства по реализации развития ОТГ - "Стратегического документа", страны-участницы договорились об учреждении Тюркского инвестиционного фонда в размере $500 млн. К тому же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усиленном взаимодействии ОТГ в энергетической сфере, отметив стратегически важное расположение стран-участниц на пересечении энергетических и транспортных путей, - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".

По мнению политолога, в Анкаре осознают, что, несмотря на выгодное положение, государства региона все же удалены от транспортных связок Мирового океана, а это в свою очередь осложняет выход на новые рынки.

- В результате Турецкая Республика умело пользуется ситуацией и закрывает своими инициативами и предложениями недостающие элементы пазла центральноазиатского развития. Как раз в этой связи было анонсировано решение создать единую транспортную систему в рамках ОТГ, - подытожил эксперт.

Специалист отмечает колоссальное влияние Турции в регионе.

- Единая туркоцентричная история, создание тюркского алфавита по турецким правилам, общие туркоцентричные культурные корни - страна целенаправленно на разных уровнях подменяет тюркское турецким. К этому можно добавить плотное научное взаимодействие, а также сотрудничество в сфере торговли, транспорта и энергетики, - полагает Аватков.

При этом эксперт отмечает, что пока сложно говорить о безусловном внедрении республики в регион.

- Так, экономические показатели в рамках ОТГ пока что говорят только о начальном этапе строительства туркоцентричной системы. Например, президент Узбекистана рассказал, что торговля между странами – участницами ОТГ составляет всего 4% от внешнеторгового оборота. Но все же начало положено, и Турция ловко оплетает среднеазиатские государства, делая связки в перспективе не просто прочными, а скорее монументальными, - резюмировал тюрколог.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668939600


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