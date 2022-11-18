В Узбекистане вырастили новый "космический" сорт хлопка

17:23 20.11.2022

Сорт хлопка, созданный на основе семян, бывших в космосе, готов к выращиванию

Много лет назад Владимир Джанибеков взял с собой в космос семена хлопчатника. Только сейчас, спустя почти 40 лет после полета, из этих семян вывели новый сорт и получили на него патент. Ученый Шадман Намазов рассказал "Газете.uz" подробности.



В 2016 году в руки селекционера Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Шадмана Намазова попали некие семена хлопчатника. Ему их передал известный ученый, биолог-генетик, профессор Абдукодир Эргашев, который внес большой вклад в исследование генетики хлопчатника и индигоферы.



"Абдукодир ака передал мне семена и попросил продолжить селекционную работу над ними, но не уточнил, что это за семена", - говорит Шадман Эргашевич.



Позже он узнал, что это семена того самого хлопчатника, который в 1985 году прорастил в космосе космонавт Владимир Джанибеков.



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"Владимир Александрович, вернувшись из полета, отдал эти семена селекционерам, но я не знал, кому, не знал их судьбу", - объясняет Шадман Намазов.



В очередной полет Владимир Джанибеков брал с собой семена сорта 108-Ф, который вывел еще в 1947 году Леонид Румшевич в Фергане. Со второй попытки Джанибекову удалось прорастить их в космосе и, прижав к себе под скафандром, в целости привезти семена на Землю.



Владимир Джанибеков с семенами хлопчатника, который он прорастил на орбите



Сорт 108-Ф тогда был одним из самых распространенных - его выращивали во всех регионах СССР, где занимались хлопководством. Но у него были свои минусы. Во-первых, его относительная позднеспелость по нынешним меркам: срок до созревания первой коробочки составлял в зависимости от почвенно-климатических условий 125−140 дней. Во-вторых, относительно низкий выход волокна - 34,6%.



Ради эксперимента, можно ли прорастить хлопок в космосе, и чтобы попытаться улучшить показатели сорта, семена решили отправить на орбиту.



"Эксперимент с полетом семян хлопчатника в космос объединял все цели вместе: и для ускорения вегетационного периода, и для увеличения выхода волокна, и попытку прорастить его вообще", - говорит Шадман Эргашевич.



Благодаря "космическим мутациям" хлопок приобрел более высокие характеристики. "Космический" хлопчатник созревает как минимум на месяц быстрее предка - всего за 109−112 дней. Его волокно длиннее, а выход волокна свыше 36%. У сорта также лучше показатели прочности и микронейра волокна.



Но главное, как отмечал Абдукодир Эргашев, это возможность выращивания в засоленных почвах. "Этот сорт отличается относительно высокой солеустойчивостью, что важно для наших почв, и толерантностью к увядания хлопчатника, т. е. к вилту - грибковому болезнью", - уточняет Шадман Намазов.



"Космический" хлопчатник также имеет компактный тип куста, что дает возможность размещать растения ближе друг к другу. За счет увеличения числа растений на низкоплодородных почвах можно достичь более высокой урожайности.



"Сорт приспособлен к двухстрочному посеву, когда получается больше растений на единицу площади", - поясняет ученый.



Возникает вопрос: все эти годы семена просто пылились на полке в институтской лаборатории, про них забыли? Нет, отвечает ученый. Они не просто хранились у профессора Эргашева, он вел исследования над ними.



"Все это время покойный Абдукодир ака изучал их, работал с ними, высаживал, и только после того, как убедился в своих результатах, передал семена мне", - отвечает Шадман Эргашевич.



Новый сорт, который появился на основе привезенных из космоса семян хлопчатника, получил наименование С-7305.



"С означает селекция, а цифры - это мой номер, я его ввел для этого сорта", - говорит Шадман Намазов.



В ноябре прошлого года "космический" хлопчатник под номером С-7305, наконец, получил патент. Теперь он официально зарегистрирован и "существует".



Согласно требованиям, чтобы рекомендовать сорт к производству и промышленному посеву, нужно два года испытаний, чтобы сорт подтвердил свое преимущество по урожайности, скороспелости и другим хозяйственно-ценным признакам. Однако специалисты рекомендовали параллельное осуществление расширенных производственных испытаний сорта С-7305 со второго года.



"Мы уже готовы рекомендовать его к „полетам!"" - гордится результатом Шадман Намазов.



Исследование сорта продолжаются. Ученый не сомневается, что иметь одежду из "космического" хлопка захотят многие.