|Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)
17:28 20.11.2022
Более 8 миллионов человек проголосовали на выборах президента Казахстана
По состоянию на 18.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 67,85 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Всего по Казахстану по состоянию на 18.00 в выборах президента приняли участие 8 108 668 человек, или 67,85 процента избирателей", - сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени. Самая высокая явка избирателей наблюдается в Туркестанской области - 80,25 процента. Наименьшая явка в Алматы - 27,93 процента.
По регионам предварительная явка на 18 часов выглядит так:
в Абайской области - 78,88,
в Акмолинской области – 75,82,
в Актюбинской области – 71,23,
в Алматинской области – 70,92,
в Атырауской области – 67,88,
в Западно-Казахстанской области – 64,77,
в Жамбылской области – 77,27,
в Жетысуской области – 77,08,
в Карагандинской области – 77,80,
в Костанайской области – 77,56,
в Кызылординской области – 77,20,
в Мангистауской области – 64,57,
в Павлодарской области – 77,12,
в Северо-Казахстанской области – 77,46,
в Туркестанской области – 80,25,
в Улытауской области – 74,45,
в Восточно-Казахстанской области – 76,81.
в Астане – 48,01,
в Алматы – 27,93
в Шымкенте – 59,56.