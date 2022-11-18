Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)

17:28 20.11.2022

Более 8 миллионов человек проголосовали на выборах президента Казахстана



По состоянию на 18.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 67,85 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Всего по Казахстану по состоянию на 18.00 в выборах президента приняли участие 8 108 668 человек, или 67,85 процента избирателей", - сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов.



Голосование продлится до 20.00 по местному времени. Самая высокая явка избирателей наблюдается в Туркестанской области - 80,25 процента. Наименьшая явка в Алматы - 27,93 процента.



По регионам предварительная явка на 18 часов выглядит так:



в Абайской области - 78,88,

в Акмолинской области – 75,82,

в Актюбинской области – 71,23,

в Алматинской области – 70,92,

в Атырауской области – 67,88,

в Западно-Казахстанской области – 64,77,

в Жамбылской области – 77,27,

в Жетысуской области – 77,08,

в Карагандинской области – 77,80,

в Костанайской области – 77,56,

в Кызылординской области – 77,20,

в Мангистауской области – 64,57,

в Павлодарской области – 77,12,

в Северо-Казахстанской области – 77,46,

в Туркестанской области – 80,25,

в Улытауской области – 74,45,

в Восточно-Казахстанской области – 76,81.

в Астане – 48,01,

в Алматы – 27,93

в Шымкенте – 59,56.