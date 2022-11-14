 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Великая китайская Луна. Обитаемая база, - В.Агеев
19:08 20.11.2022

14.11.2022

Намерение о строительстве обитаемой базы на естественном спутнике Земли пока остается лишь декларацией

Об авторе: Валерий Владимирович Агеев – историк авиации и космонавтики, журналист.

На Международном Астронавтическом конгрессе (International Astronautical Congress (IAC), прошедшем в сентябре в Париже, представители Китайской национальной космической администрации (China National Space Administration (CNSA) заявили о поиске партнеров для освоения Солнечной системы. Это было достаточно неожиданно. Дело в том, что программа строительства лунной исследовательской базы (International Lunar Research Station, IRLS) была представлена Китаем как национальный проект еще в 2014 году. Но вскоре, поняв, что этот проект неподъемен в одиночку по экономическим причинам, Китай озаботился поиском партнеров. Первым партнером стала Россия.

В 2017 году Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018–2022 годы. Один из ее разделов как раз касается изучения Луны и дальнего космоса, а также строительства Международной научной лунной станции. Строительство станции намечено на 2031–2035 годы. Этот проект Китая и России открыт и для участия других стран, готовых к равноправному сотрудничеству. Станция должна быть готова к длительным периодам работы и без присутствия людей. Ее планируется оснастить несколькими луноходами и прыгающим роботом.

И вот теперь Китай, видимо, решил, что дожидаться реальных шагов в реализации этой программы от российского партнера не приходится, и активизировал продвижение проекта IRLS на "мировом рынке". "Формально РФ еще не отодвинута от проекта, но перестала вовсе упоминаться в его описании", – отмечают российские эксперты. Китайских товарищей можно понять.

В последнее время усилились метания России по реализации отечественной космической программы во всех ее аспектах. Так, в частности, в апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции – РОС. Но уже в октябре 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что "мы считаем продление эксплуатации МКС возможным до 2028 года".

То же самое происходит с лунной программой и освоением спутника Земли. То Россия утверждала, что справится со всеми этими задачами самостоятельно, то вдруг объявляет о том, что планирует создать лунную станцию совместно с Китаем!

Вообще эту, гипотетическую пока, лунную программу условно можно разбить на три крупных этапа. Первый – создание и тестирование комплекса технических средств для полета к Луне, прежде всего сверхтяжелых ракет и пилотируемого корабля, а также развертывание окололунного орбитального комплекса. Второй – пилотируемые полеты вокруг Луны, высадка человека на ее поверхность и доставка туда средств транспорта и первых элементов будущей базы. Третий – строительство и долгосрочная эксплуатация лунной обитаемой базы.

У совместной российско-китайской лунной программы много оппонентов. Так, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркивает, что заявления о сотрудничестве России и Китая в области создания Международной научной лунной станции остаются на уровне деклараций. Реальным стартом проекта можно считать его официальное принятие и начало финансирования, а ничего из перечисленного пока нет, есть только намерения.

Кроме того, чтобы создать только окололунную станцию, не говоря о Луне, России придется использовать тяжелую версию ракеты "Ангара" плюс слегка доработанный космический корабль "Орел" (бывшая "Федерация"). Но ни того, ни другого в летающем варианте пока нет. Конечно, можно начать проектировать новую ракету. Но для этого потребуются новые миллиарды долларов.

Есть и принципиальные ограничения естественно-научного характера для реализации проекта IRLS.

Из-за отсутствия атмосферы температура на Луне сильно колеблется: днем спутник нагревается до 127 градусов Цельсия, а лунной ночью остывает до минус 173. При этом смена дня и ночи происходит примерно раз в месяц – каждые 354 часа (14 земных суток и 18 часов). В таких условиях непросто строить и содержать базу для постоянного пребывания.

Да, базу можно построить в лунных пещерах, которых достаточно на спутнике Земли – только разведанных около 200. Там, в затененных участках, температура всегда держится на комфортном уровне – около +17 градусов. Пещеры можно использовать и как защиту от космических лучей, солнечного излучения и микрометеоритов. Но для расширения входа в пещеру, расширения ее самой нужны специальная лунноройная техника, топливо, обслуживание... В общем, такие работы обойдутся в очень солидную дополнительную сумму по сравнению с проектами купольных и "ангарных" баз на поверхности Луны.

Кстати, о куполах. Они не защитят ни от проникающей радиации, ни от вспышек на Солнце. Китайский аппарат измерил радиацию на поверхности Луны. Выяснилось, что радиация на поверхности Луны составила 1369 микрозиверт в сутки. То есть радиационный фон на Луне в 285 раз выше, чем на Земле!

Так что если подвести итоги, то проект лунной базы с учетом современного уровня развития науки, техники и технологий практически неосуществим. Пока все это только повод президентам трех ведущих стран мира – России, Китая и США – покрасоваться друг перед другом возможностью посмотреть с Луны на Землю.

Источник - НГ
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