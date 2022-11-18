 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 18.11.2022
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Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:16 20.11.2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о расследовании в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова.
Он подчеркнул, что ожидает завершения следствия по делу Масимова.
"Меня тоже это интересует. Я тоже жду окончания следственных мероприятий. Чтобы узнать, кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда - предатель?", - отметил Назарбаев.

Первый президент Казахстана проголосовал на внеочередных выборах 20 ноября.

Источник - sputnik.kz
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