Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"

19:16 20.11.2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о расследовании в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова.

Он подчеркнул, что ожидает завершения следствия по делу Масимова.

"Меня тоже это интересует. Я тоже жду окончания следственных мероприятий. Чтобы узнать, кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда - предатель?", - отметил Назарбаев.



Первый президент Казахстана проголосовал на внеочередных выборах 20 ноября.