Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"

|20:11 Первый ЧМ по футболу в мусульманской стране начинается не без проблем
19:39 Путин открыл свой официальный телеграм-канал. Языком почесать
19:03 УзбПарламент единогласно ратифицировал пограничный договор с Кыргызстаном
19:01 Узбекистанка Светлана Осипова стала чемпионкой мира по таэквондо
17:19 Си Цзиньпин толкнул программную речь на саммите АТЭС в Бангкоке (кратко суть)
16:10 В Узбекистане официально зарегистрированы первые криптомагазины
16:07 Конфликт в Украине несет глобальные последствия для Центральной Азии, - нагнетает евро-министр Боррель в Самарканде
15:50 Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии, - Т.Мишина
15:00 Что несет Ближнему Востоку "новая эра" Нетаньяху и Эрдогана? - Ст.Тарасов
14:50 Таиланд-Россия-ЕАЭС: взаимное притяжение, - А.Балиев
13:47 Джо Байден – Си Цзиньпин: личная встреча ничего не меняет в отношениях сверхдержав, - В.Пироженко
12:19 Количество не перейдет в качество: о новой численности населения Земли, - Михаил Делягин
12:15 Мир на переломе. Часть III. Для победы Россия должна измениться - идейно, психологически, социально, - А.Фурсов
11:44 Спазмы "американской мечты". Стоит ли радоваться успеху республиканцев? - С.Кожемякин
11:31 Стратегии России в отношениях с Ираном на долгосрочную перспективу в украинском контексте, - М.К.Бхадракумар
10:22 Верден под Бахмутом: украинская мясорубка, - А.Ситников
09:33 Талибы приветствовали "московский формат" по Афганистану
08:55 За завоз фейковых пилюль задержано руководство Департамента лекарственных средств Минздрава Киргизии
08:39 США превратили безмозглое НАТО в кровожадного зомби, - China Daily
08:21 Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски, - Глеб Простаков
08:18 Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан
07:31 Кыргызскую академию наук временно возглавил академик-сейсмолог Канат Абдрахматов
07:24 Скончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер Исамидинов
07:06 Кругом враги. Администрация Кырпрезидента разработала закон о НКО: опасный и противоречивый, - 24.kg
06:37 В Казахстане приостанавливает работу McDonald’s. Нет поставок
00:46 Бесцеремонность Запада утомила Китай, - Тимофей Бордачев
00:12 В бездарно сданом Херсоне бесчинствует бандеровское гестапо, - СП
|Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:16 20.11.2022
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о расследовании в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова.
Он подчеркнул, что ожидает завершения следствия по делу Масимова.
"Меня тоже это интересует. Я тоже жду окончания следственных мероприятий. Чтобы узнать, кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда - предатель?", - отметил Назарбаев.
Первый президент Казахстана проголосовал на внеочередных выборах 20 ноября.