С каким результатом победит Токаев: графа "против всех" не стала конкурентом, - МК

21:02 20.11.2022

Казахстан выбирает продолжение реформ



Казахстан выбирает президента. У большинства наблюдателей нет сомнений, кто станет лидером этих внеочередных выборов, на проведении которых настоял действующий глава республики в начале сентября. Президент теперь будет выбираться на 7 лет без права перевыборов. Хотя в избирательные бюллетени помимо самого Касым-Жомарта Токаева внесены еще пять фамилий кандидатов и даже впервые за всю историю президентских выборов в Казахстане там появилась графа "против всех" - исход кампании практически очевиден.



Казахстан выбирает продолжение реформ

Единственное, чего опасались власти накануне дня выборов, - что "старые силы" попробуют взять реванш и устроить в стране бучу наподобие январской. Поэтому подстраховались заранее. В конце прошлой недели КНБ страны отчитался о задержании группы экстремистов, которые планировали устроить в стране беспорядки. "Задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей", - говорилось в сообщении.



И впрямь, в первой половине дня выборы проходили в спокойной, размеренной обстановке. Среди кандидатов в президенты, в числе которых хоть и были люди, долгие годы входившие во власть на разных уровнях, все же не было лиц, явно узнаваемых в народе. А вот действующего президента жители Казахстана за последние годы увидели как человека не просто выдержанного и дипломатичного, но способного на крутые неожиданные решения. Для тех, кто хорошо знает характер Токаева и сталкивался с ним прежде по жизни и по работе, это новостью не является. Касым-Жомарт, получивший свое редкое двойное имя в честь дяди Касыма - героя Великой Отечественной, погибшего подо Ржевом, относится к разряду людей, которые "сделали себя сами". Любовь к иностранным языкам ему привили в школе, но он и сам тяготел к языкознанию, в результате стал полиглотом: в его "арсенале" пять языков - казахский, русский, английский, китайский и французский. Это сыграло немалую роль в его успешной дипломатической карьере: все же умение говорить с партнером на его языке значит немало. А родной школе Касым-Жомарт, уже став президентом, подарил более 200 книг - от фантастики и словарей до научной литературы.



Кстати, все, кто сталкивался с Токаевым, отмечают его приверженность дружеским отношениям. "Он остается человеком, который верит своим друзьям, который верен своей профессии, своей стране" - так отзывался о нем глава российского МИДа Сергей Лавров. Какую бы должность Токаев ни занимал, старых знакомых он не забывает. А еще упирают на его природную интеллигентность вкупе с решительностью характера. "Касым-Жомарт Кемелевич был настоящим алмаатинцем во всех смыслах слова - по воспитанию и духу. Он завоевал симпатии всех сотрудников своей природной вежливостью и истинной интеллигентностью (хотя и мог устроить разнос не хуже любого другого зама с погонами)", - вспоминают его коллеги по МИД СССР.



Эта интеллигентность и волевой характер позволили ему достичь немалых высот в карьере. Он был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве. Говорили даже, что он может стать главой этой глобальной организации. На эти качества обратил внимание и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, когда подбирал себе преемника. Кто-то считает, что Елбасы нужен был просто исполнитель, но зная Токаева, Назарбаев наверняка держал в мыслях и нечто большее. "Я его хорошо знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Я верю, что Токаев - именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном", - объяснял свой выбор Назарбаев. И не ошибся. Токаев не побоялся дважды пойти на внеочередные выборы, чтобы всенародно подтвердить свою легитимность. Он не опасается говорить резкие вещи и в отношении своего бывшего босса Назарбаева, хотя как человек благородный выводит Елбасы из-под удара "народного гнева", обрушившегося на семью после вскрытия коррупционных дел родственников первого президента. Не боится Токаев говорить правду и об отношениях с Россией, хотя за прямые слова "о нерушимости суверенитета" любой страны его неоднократно "кусали" журналисты. И сейчас, уже после голосования, Токаев пообещал народу продолжение политических реформ во избежание застоя и выразил надежду, что за 21 год у страны будет три разных президента.



Уже к 14 часам явка на президентских выборах перевалила за 50%. А все беспорядки, которых с тревогой ждали, ушли в Сеть: в Интернете стали появляться фейки о вбросах, которые тут же оперативно опровергали, и о давлении Генпрокуратуры на избиркомы, что также сразу же комментировали ответственные люди. В общем, к концу дня людей интересовал один вопрос - с каким результатом победит Токаев.



Елизавета Потоцкая

20.11.22