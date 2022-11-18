В Донбассе "Градом" прикопали матерого командира французского "Иностранного легиона" Гастона Бессона

21:54 20.11.2022

На Украине погиб один из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева



На Украине погиб 46-летний француз, один из основателей Украинского интернационального легиона Гастон Бессон.



Как сообщает "Российская газета", француз был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты, а подчинялось оно полку "Азов" *.



В молодости Бессон служил во французских десантных войсках и спецназе, был участником боевых действий в Хорватии, Боснии, Бирме, Лаосе, Суринаме. В ходе югославского конфликта он руководил подразделением из 500 бойцов, приехавших из Франции, Англии, Германии, Ирландии и Италии.



Ранее пленный военнослужащий Ренат Алиев рассказал, что доля военных украинского националистического полка "Азов", принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов.



* Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" - запрещенная в России террористическая организация