По данным Exit poll Токаев набрал 82% голосов

22:41 20.11.2022

Экзитпол института "Социс-А": Токаев набрал 82,02% голосов избирателей



Итоги exit poll, проведенные институтом "Социс-А", озвучили на телемарафоне. Согласно их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным экзитпол института "Социс-А" Касым-Жомарт Токаев набрал 82,02% голосов.



Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,84% голосов.



Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 2,38% голосов.



Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 3,68% голосов.



Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,62% голосов.



Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" - Салтанат Турсынбеков - 2,24% голосов.



Графу "Против всех" выбрали 4,22% избирателей.



Напомним, что экзитпол на президентских выборах проводили "Институт общественной политики" партии "Аманат", институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" и международный институт региональных исследований "Открытое общество".



Exit poll института "Открытое общество": Токаев набрал 82,45% голосов избирателей



Мадина Мамырханова