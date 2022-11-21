 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большой Сатана не дремлет. Иран поднял красное знамя возмездия, - А.Игнатьев
00:05 21.11.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 21.11.2022 |

15-16 ноября обстановка в Иране обострилась. В третью годовщину массовых демонстраций 2019 года в соцсетях призвали выйти на улицы. Основные события развернулись 16 ноября, когда в нескольких городах были убиты более десятка человек, включая сотрудников силовых структур. К 20 ноября нечто подобное стало происходить и в иранском Западном Азербайджане, где протесты перешли в вооруженные столкновения местных жителей с силовиками.

Незадолго до этого, в начале ноября, саудиты передали американцам разведданные о "неизбежной атаке" Тегерана по целям на территории королевства. Через пару дней Байден сообщил, что "освободит Иран". Выступая в Калифорнии, американский президент вдруг сделал паузу и сказал: "Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран". После чего быстро добавил: "Они сами освободят себя очень скоро".

Судя по всему, США приступили к созданию в медийном пространстве искусственной угрозы со стороны Ирана, чтобы: а) предоставить casus belli Израилю для его собственной "спецоперации" против Ирана; б) заблокировать военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией.

Президент Ирана Эбрахим Раиси сразу ответил Байдену, что Иран освободили еще 43 года назад. А иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал пропагандистский видеоролик, показывающий нападение многочисленных БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Для демонстрации серьезности Тегерана в Иране над куполом мечети Джамкаран было поднято красное знамя возмездия.

Для Израиля иранское телевидение транслирует военные учения, вроде прошедших 20 октября вдоль реки Аракс с комментариями в духе: "О Израиль! Открой глаза. Это иранская армия. Мы перейдем через Аракс". Поскольку с другой стороны Аракса находится Азербайджан, КСИР еще в середине сентября пояснил: "Серьезная война, которая может произойти на Кавказе, – это война, направленная против Ирана. Но мы готовы!"

Синхронно подразделения КСИР продолжают массовую переброску своей военной техники к границе с Азербайджаном – в регион, который населен в значительной мере этническими азербайджанцами и турками.

По информагентству IRNA, Азербайджан "разместил в Баку большое количество офицеров израильской разведки, пытаясь создать коридор к своему эксклаву Нахичевань через армянские территории, граничащие с Ираном, против чего выступает Иран…".

Ранее Тегеран уже обвинил Израиль, США, Британию и Саудовскую Аравию в организации протестов в стране. Протесты разразились в разных городах Ирана в начале мая. Преимущественно в юго-западной части страны, где размещены основные нефтяные и газовые объекты. Митинги, начавшиеся из-за продовольственного кризиса и угрозы голода, быстро переросли в антиправительственные демонстрации с требованием свержения аятоллы Али Хаменеи и президента Ибрагима Раиси. Главными активистами стали сторонники наследного принца Резы Пехлеви и члены леворадикальной Народной организации моджахедов Ислама.

В самом Иране раскачивание внутриполитической обстановки идет по меньшей мере с весны. К ноябрю протесты стали менее масштабными, зато более ожесточенными. Боевики оппозиции убивают полицейских, сотрудников КСИР, закидывают камнями патрульные машины с полицией, снимая это на видео.

На внутренние проблемы Ирана накладывается растущий риск вооруженной конфронтации с Израилем. Из-за него в акваторию Красного моря переместили плавбазу иранских ВМС "Шахид Рудаки", на которой размещены разведывательные и ударные БПЛА, а также пусковые установки баллистических ракет, способные поразить объекты на территории Израиля.

Причиной перерастания внутренней нестабильности в военное противостояние может стать все что угодно: протесты, угроза голода, даже заказные убийства, вроде ликвидации (22.05.2022) высокопоставленного сотрудника спецподразделения КСИР "Кудс". По официальной версии, его убийство было совершено членами террористической организации, курируемой "Моссад". Иранское руководство заявило, что это событие является переходом "красной линии", за которым последует "неминуемое возмездие".

Израильские власти отдали распоряжение перевести все посольства в режим террористической угрозы. В мае министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Иран находится "в нескольких неделях" от получения материала, необходимого для создания ядерного оружия, отметив, что развитие иранских баллистических ракет, БПЛА и других военных технологий уже достигло той точки, когда необходим "безотлагательный ответ".

С 29 мая по 29 июня Израиль провел крупномасштабные месячные учения "Пересекая горизонт", в ходе которых была сымитирована война с Ираном и отработан сценарий воздушных ударов по иранским ядерным и военным объектам.

Следует отметить, что основная фаза напряжения в отношениях между Тель-Авивом и Тегераном началась после того, как Иран увеличил уровень обогащения урана в лаборатории в Нетензе.

Ставки в данный момент высоки. До фатального для Ирана силового сценария, напророченного 4 ноября Байденом, совсем небольшой шаг, и Большой Сатана не дремлет, он готовит силы для удара. Приведу лишь несколько характерных примеров.

…Сын министра иностранных дел Ирана Махди Зариф живет в Нью-Йорке и работает в телеком-гиганте Верайзон. Сын Дауда Данеш Джафари, министра экономики и заместителя по экономическим вопросам председателя Совета национальной безопасности, Эрфан Данеш, живет за океаном и работает в ФРС США! Сын командующего КСИР Хоссейна Салами, Амир, тоже живет в проклятой аятоллами Америке. Дочь Али Лариджани – бригадного генерала КСИР, министра культуры и исламской ориентации Ирана, секретаря Высшего совета национальной безопасности, спикера меджлиса – Фатима Ардешир Лариджани имеет медицинский бизнес и практику в Кливленде (штат Огайо). Сын заместителя президента Ирана по вопросам семьи и женщин Маасумы Ибтикар учится и живет в США: при этом отправившая его туда мать стоит у истоков противостояния Ирана Большому Сатане: сорок лет назад она была среди тех, кто атаковал и удерживал заложников в посольстве США в Тегеране…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668978300


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