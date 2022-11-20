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Глухие закоулки американской демократии, - Вл.Прохватилов
00:06 21.11.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 20.11.2022 |

Всюду это считается использованием административного ресурса, а в США – "расширением доступа к выборам"

8 ноября 2022 года в США прошли промежуточные выборы в конгресс, (окончательные итоги пока не подведены). Самое время взглянуть за кулисы этих выборов, которые нельзя рассматривать в отрыве от выборов президента США в 2020 году, ознаменовавшихся чередой скандалов.

Через месяц после того, как Байден вселился в Белый дом, он подписал президентский исполнительный указ "О расширении доступа к голосованию", в соответствии с которым все органы исполнительной власти страны должны были разработать федеральную программу по содействию регистрации избирателей и участию их в выборах. Мол, "на протяжении поколений чернокожие избиратели и другие цветные избиратели сталкивались с дискриминационной политикой и другими препятствиями, которые несоразмерно влияют на их сообщества" в части избирательного права. Полный перечень НПО, которые принимали участие в федеральной программе, держится в тайне.

Программа была разработана сотрудниками аналитического центра Demos Сабилом Рахманом и Чирагом Бэйнсом, перешедшими в администрацию Байдена. Намерения Байдена были очевидны. Так как конгрессу не удалось принять закон, отменяющий законы "о честности выборов", принятые республиканцами более чем в 18 штатах, президент сделал это своим указом. Консервативный журнал The American Spectator назвал указ "неконституционным захватом власти", так как "избирательное законодательство в США всегда было прерогативой штатов, а не федерального правительства".

Благодаря этому указу "демократы одним росчерком пера мобилизовали свои усилия для получения голосов в 2022 и 2024 годах", отмечал директор Фонда подотчетности правительства Стюарт Уитсон.

В мае сего года 36 конгрессменов-республиканцев попытались получить полную информацию о деятельности по реализации указа о "расширении доступа к выборам", но их усилия были заблокированы Белым домом.

"Стало совершенно ясно, что администрация Байдена не хочет отвечать ни на какие вопросы об их закулисном плане захвата власти на выборах", – сказал конгрессмен-республиканец Тедд Бадд в интервью Washington Examiner.

Однако деятельность "по захвату власти на выборах" можно проследить по материалам Минтруда, сообщившего о превращении 2300 американских центров занятости в "центры политической активности". Министерство образования в свою очередь разослало университетам письма, в которых сообщало, что федеральные средства на обучение теперь следует использовать для поддержки мероприятий по регистрации избирателей. Минсельхоз США заявил, что использует для ускорения регистрации избирателей свои программы обеспечения детским питанием. Министерство торговли подготовило инструкцию по расширению доступа к голосованию для людей с инвалидностью.

Во всем мире это считается использованием административного ресурса, а на языке демократов в США это называется "расширением доступа к выборам" (Promoting Access to Voting).

Борьба между демократами и республиканцами за контроль над выборами шла и на уровне штатов. По данным Центра Бреннана, в 2022 году в законодательных собраниях 39 штатов было предложено по меньшей мере 405 законопроектов, вводящих изменения в избирательное законодательство. Республиканцы ограничивали, а демократы расширяли доступ к голосованию. Каждая сторона перетягивала канат в свою пользу.

Национальный комитет Республиканской партии нанял 37 юристов в ключевых штатах и подал 73 иска в 20 штатах для обеспечения прозрачности выборов, но Джейсон Снид, исполнительный директор проекта "Честные выборы", заявил, что демократы по-прежнему имеют преимущество в юридических делах.

Аффилированная с демократами НКО Power the Polls, которую финансировали Amazon и Microsoft, привлекла 700 тысяч волонтеров для работы на избирательных участках по всей стране. Эти волонтеры, как показано в снятом республиканцами документальном фильме "2000 мулов", ходили по домам в основном малоимущих избирателей, предлагая им "правильно" заполнить бюллетени, и зачастую сами вбрасывали бюллетени в избирательные урны или отправляли по почте.

Результаты таких манипуляций были скандальны. Так, конгрессмену от штата Пенсильвания демократу Энтони Делюке, скончавшемуся 9 октября на 86-м году жизни, удалось переизбраться в палату представителей, получив в своем округе 85 процентов голосов избирателей. В штате Теннесси на выборах в палату представителей победила демократка афроамериканка Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет. Она одержала потустороннюю, но убедительную победу над независимым кандидатом Майком Портером.

В Пенсильвании Демократическая партия потратила на своего кандидата в сенат Джона Феттермана огромные деньги. Внезапно его в мае постиг инсульт, возникли признаки когнитивного нарушения головного мозга, из-за чего он с треском проиграл дебаты кандидату от республиканцев, но ему разрешили пользоваться телесуфлером. Феттерман не мог ответить на неожиданные вопросы оппонента, поэтому пришлось добавить к телесуфлеру стенографистку, которая печатала для него ответы в реальном времени. И Феттерман победил.

Несмотря на заверения властей об исправности машин для голосования, 8 ноября они "исправно" выходили из строя, как и в 2020 году. В одном из ключевых округов штата Аризона, Марикопе, на 25% избирательных участков машины для голосования считывали бюллетени с ошибками. В округе Люцерн (штат Пенсильвания) на 44 избирательных участках закончилась бумага для печати бюллетеней. В округе Саффолк, штата Нью-​Йорк, процесс подсчета голосов был искажен из-за того, что машины для голосования якобы были взломаны несколько месяцев назад.

Еще до того, как начали поступать результаты, Нэнси Пелоси предсказывала, что многие "будут удивлены" итогами выборов. Теперь она торжествует, так как сенат демократы удержали, несмотря на противоположные прогнозы.

Сейчас уже ясно что судебные иски по результатам промежуточных выборов в США не заставят себя ждать.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668978360


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