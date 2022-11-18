Токаев скромно назвал "исторической" свою победу на выборах президента Казахстана

08:10 21.11.2022

Президентская кампания Касым-Жомарт Токаева, одержавшего победу по данным экзит-полов, войдет в историю Казахстана. Такое мнение высказал сам Токаев, выступая перед членами своего штаба.



После объявления итогов Exit poll Токаев выступил перед членами штаба и назвал завершившуюся выборную кампанию "исторической". "Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit Poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Я думаю, что мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе", – заявил он.



По мнению Токаева, выборы прошли "в соответствии с законом", всем кандидатам в президенты были предоставлены "равные возможности": "Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто".



Действующий президент убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы. Он заверил, что в Казахстане начнут последовательно осуществлять конституционную реформ, которая приведет к новой форме политического устройства страны.



Кардинальные изменения, по словам главы государства, произойдут в экономике:"Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!".



По данным экзит-полов, за Токаева проголосовали более 82%, а на втором месте оказалась графа "против всех". В первой половине следующего года в Казахстане пройдут парламентские выборы.