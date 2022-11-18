Дико-каменный...мырка. Глава КырГКНБ Ташиев публично матерится в КырПарламенте на депутатов

08:22 21.11.2022

17 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Это уже слишком. Омурбек Бакиров ответил главе ГКНБ на его нецензурную брань



Сегодня во время рассмотрения вопроса о соглашении с Узбекистаном по отдельным участкам кыргызско-узбекской госграницы и совместному управлению Кемпир-Абадским водохранилищем между депутатом Омурбеком Бакировым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым произошла перепалка.



Глава спецслужб нецензурно выразился в адрес нардепа.



Последний рассказал журналистам, что он задавал вопрос о Керкиданском водохранилище. В частности, кто ответит за это соглашение. По мнению Омурбека Бакирова, глава ГКНБ, выразившись подобным образом, продемонстрировал свое отношение к женщинам и матерям.



"Я спросил по левобережному каналу, а именно, почему его не построили. Кроме того, сказал, что было бы хорошо, если бы озвучили имена тех, кто подписывал соглашение по водохранилищу Керкидан. С этого все началось. О том, что Камчыбек Ташиев выругался, я увидел уже на видеозаписи. Он задел матерей, я считаю, что это уже слишком. Государственный служащий не должен так говорить. Оценку этому пусть дает народ", - сказал Омурбек Бакиров.