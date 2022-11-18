Талибы приговорили влюбленную пару за добрачные отношения к публичному избиению плетью

08:41 21.11.2022

Суд талибов в центральной афганской провинции Бамиан признал парня и девушку, которые предположительно были влюблены друг в друга, виновными в добрачных отношениях и приговорил к публичному избиению плетью, пишет Khaama Press.



Источники сообщили, что местный суд талибов в провинции Бамиан приговорил юношу и девушку к 39 поркам в четверг, 17 ноября, на основании добрачных отношений.



По сообщениям местных СМИ, Арезу и Мохаммад Эсса отправились в провинцию Бамиан для развлечения, когда они были задержаны силами "Талибана". Утверждается, что около тысячи человек были свидетелями публичного исполнения наказания талибами.



Местные чиновники "Талибана" еще не отреагировали на ситуацию и публичное исполнение наказания. Ранее талибы наказывали людей, обвиняемых в прелюбодеянии, в различных частях страны.



Это произошло после того, как верховный лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада на встрече с судьями сказал им не колебаться в применении наказаний Хадд и Кисас.



Официальный представитель "Талибана" сказал им, что это религиозная обязанность, ваджиб, применять наказания хадд и кисас, а также подчиняться его приказам в качестве амира аль-муминина (главнокомандующего правоверными) - титула, данного верховному лидеру исламское сообщество.



Согласно исламскому праву, преступления хадд караются смертью, отсечением рук и ног, поркой и другими суровыми наказаниями, в то время как кисас, также известный как "око за око", является исламским принципом карающего правосудия и призывает к наказанию, аналогичному преступлению.



МООНСА требует доступа к задержанным правозащитникам



Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) потребовала объяснения причин дальнейшего задержания Зарифы Якуби и других правозащитников, сообщает Khaama Press.



МООНСА также добавила, что пытается получить доступ к задержанным активистам и связаться с ними, а также узнать об их местонахождении. МООНСА также подчеркнула, что задержанные должны иметь право связаться с членами своих семей, даже если эти активисты были задержаны талибами в неизвестных местах, сообщает Khaama Press.



МООНСА призвала к этому, когда жестокое обращение сил талибов с правозащитниками крайне ухудшило ситуацию с правами человека в стране после враждебного захвата страны.



Ранее 3 ноября силы "Талибана" арестовали женщин-журналистов и правозащитниц, в том числе Зарифу Якуби. Во время ареста вооруженные мужчины и женщины-офицеры сил "Талибана" ворвались на пресс-конференцию, проходившую в районе Дашт-и-Барчи в Кабуле. Сразу после ареста у этих задержанных, в том числе у Зарифы Якуби, силой отобрали мобильные телефоны.



Еще одна активистка за права женщин Фархат Попалзай якобы была задержана 8 ноября. Поскольку с 8 ноября никакой информации о местонахождении Фархат не поступало, сообщает Khama Press со ссылкой на местные источники.



Согласно сообщениям, случаи задержания активистов-правозащитников и активисток за права женщин не принесли пользы "Талибану", поскольку они столкнулись с негативной реакцией общественности со стороны пользователей социальных сетей по всему миру. Пользователи соцсетей называют эти задержания неправомерными и незаконными.