Казахстан после выборов ожидает "революция сверху", - В.Панфилова

09:33 21.11.2022 20.11.2022

Токаев обещает продолжить реформы

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Токаев проголосовал за обновление.

В Казахстане 20 ноября состоялись внеочередные выборы президента. В них участвовали шесть кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Среди кандидатов две женщины. За внеочередными выборами наблюдает 641 международный наблюдатель. 532 из них от 10 международных организаций и 109 наблюдателей от 35 иностранных государств. Ожидается, что Токаев наберет более 80% голосов избирателей.

Эти ожидания обоснованны. Так называемая старая гвардия самоустранилась от участия в выборах. Один из политиков-тяжеловесов Имангали Тасмагамбетов, которого прочили в соперники Токаеву, так и вовсе призвал сограждан голосовать за действующего главу государства. Оппозиционные силы не смогли договориться и выдвинуть единого кандидата. Спарринг-партнеры Токаева на выборах – люди малоизвестные даже внутри страны, не имеющие ясной программы, да и особого желания конкурировать с главой государства. Об этом можно было судить по их агитационной кампании и дебатам, которые прошли за неделю до дня голосования. Так что оспорить лидерство Токаева нынче некому.



Для Токаева досрочные выборы, которые он сам и инициировал, это возможность подтвердить свой статус лидера, заручиться поддержкой граждан и поставить точку в "транзите власти".



Напомним, Касым-Жомарт Токаев занял кресло президента в 2019 году как преемник Нурсултана Назарбаева. Через год новый глава государства попытался освободиться от опеки елбасы (лидера нации) и объявил о начале политических реформ. Но это только вызвало раздражение у первого президента. В обществе заговорили о расколе в правящем тандеме. В итоге после принятия закона "О политических партиях" в 2020 году ни одно политобъединение зарегистрировано не было. А таких в Казахстане 17.



К более решительному проведению реформ Токаев приступил после событий 5 января 2022 года. Тогда по всей стране прошли массовые протесты, поводом для которых стало повышение цен на газ. Позднее акции переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства. В уличных столкновениях с силовиками погибли 230 человек, из которых 19 – военные. На помощь пришли силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), которые взяли под охрану стратегические объекты страны. После подавления беспорядков, за которыми, как теперь выясняется, стояли казахстанские элиты, были арестованы председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов и два его заместителя и еще несколько сотен человек, которые участвовали в беспорядках в Алма-Ате и других городах страны. По совпадению или нет, но накануне выборов начался закрытый судебный процесс над Каримом Масимовым. Его обвиняют в госизмене.



Нурсултан Назарбаев, проголосовавший на своем участке в театре "Астана Опера", ответил на вопросы журналистов, которых интересовало, кто мог "стоять за Масимовым". "Меня это тоже очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда, что явилось причиной и кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда – предатель? Мы же не боги, поэтому подождем окончания суда, и все мы, я думаю, узнаем", – сказал Назарбаев. Он отметил, что проголосовал "за того, кому добровольно передал власть". "Я сделал выбор, выбор до конца. Хочу сказать, что сейчас нашему народу очень нужно единство", – резюмировал Назарбаев.



За кого проголосовал Токаев, неизвестно. На своем участке, расположившемся во Дворце школьников, он сделал два важных заявления, отвечая на вопросы журналистов. "Сегодня очень важный, исторический день. Мы голосуем за светлое будущее нашей страны. Этот год был непростым, но наш народ сплотился и преодолел все трудности. Теперь перед нами стоят очень масштабные цели и задачи. Предстоит большая работа", – сказал Токаев. Он заявил, что будут продолжены политические реформы, в противном случае будет застой. Он ожидает со временем появления новых политических партий в Казахстане. "Я считаю, что это в наших интересах", – подчеркнул Токаев, заявив, что в будущем парламенте рассчитывает увидеть новые лица, в том числе депутатов, представляющих оппозиционные взгляды. Что же касается отставки кабинета министров, то Токаев не видит смысла менять всех чиновников, скорее всего он ограничится "точечными заменами". Явка на 16.00 местного времени составила 64%.



"После выборов произойдет перезапуск политической системы, это будет "революцией сверху". Суть ее заключается в изменении системы управления государством – переход от советской системы к принципиально новой", – сказал "НГ" директор по региональным проектам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов. Эксперт напомнил, что ко дню выборов вступил в силу ряд законов по обеспечению конституционной реформы, согласно которым часть госслужащих должна выйти из политических партий и профсоюзов в течение 10 дней. Если рассматривать эти законы с кадровой точки зрения, то после инаугурации президента прекращают свои полномочия руководители администрации президента, главы областей и крупных городов, руководители центральных исполнительных органов, силовых структур и агентств, которые подчиняются напрямую главе государства, и другие, а их место займут молодые кадры. "Фактически обновляется гигантская кадровая обойма. У Токаева появляется возможность избавиться от ветеранов и тяжеловесов эпохи Назарбаева и вывести в поле свежие фигуры для нового политического цикла", – подчеркнул Солозобов.



Второе не менее важное заявление, которое сделал Токаев на избирательном участке, это то, что страна должна проводить многовекторную политику. "Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 млрд долл., а на рынке работают крупные транснациональные компании, страна должна проводить многовекторную внешнюю политику и подчиняться Уставу ООН", – полагает президент Казахстана.



По мнению Юрия Солозобова, после январских событий Казахстан будет руководствоваться только собственными национальными интересами и держать нейтралитет. "У Токаева очень узкое окно возможностей. Все важные мировые игроки – Запад, Россия, Китай – заняты решением своих проблем. Им нет дела до Казахстана. При этом всех устраивает, чтобы Казахстан оставался стабильным, буферным государством, через которое можно осуществлять ряд производственных и логистических операций. Большой интерес к Казахстану возник у Евросоюза. Визиты европейцев идут непрерывно, почти каждую неделю. Намечаются крупные инвестиции и релокация предприятий в Казахстан. Это может привести к тому, что страна станет одним из центров производства западной продукции, нацеленной в том числе на рынки России, Евразийского союза и Центральной Азии. Это позволит европейцам сохранить лицо, но бизнес есть бизнес, и делать бизнес через нейтральный Казахстан выгодно и удобно", – полагает эксперт.



По мнению Солозобова, Москве выгодно, чтобы Казахстан оставался надежным тылом для РФ. Потому что дестабилизация Казахстана – это фактически дестабилизация самой России, возможность влиять на связанность европейской части с сибирской и восточной, это возможность оказывать давление на Поволжье. Поэтому Россия заинтересована в нейтральном, миролюбивом и дружественном для нее Казахстане. "Не надо требовать суперлояльности в такой трудной ситуации, достаточно, что Казахстан будет более близким нам союзником, чем та же Турция, услугами которой мы пользуемся. При всех разговорах о влиянии западных санкций на Россию только две страны демонстрируют впечатляющий рост импорта, в том числе критически важных компонентов, – это Турция и Казахстан", – сказал в заключение Солозобов.



Между тем главный европейский дипломат Жозеп Боррель пообещал Казахстану компенсировать ущерб от наложенных на Россию санкций, если Астана разорвет дружбу с Москвой. Источник - НГ

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