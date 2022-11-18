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Кому выгодно? Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против", - Олег Щукин
10:21 21.11.2022

Всем выгодно?
Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против"
Олег Щукин

Что означает автоматическое продление еще на 120 дней "зерновой сделки", по которой до 19 ноября гарантировался вывоз украинского продовольствия из четырех черноморских портов? Оно означает, что ни одна из сторон этой сделки: ни Украина, ни ООН, ни Турция, ни Россия, - не потребовали ее прекращения.

Что означает сразу же выдвинутое главой киевского режима Владимиром Зеленским предложение, если не требование, включить расположенные уже в непосредственной близости к линии боевых действий Николаев и Ольвию в число портов, обеспечивающих данную сделку,? Оно означает, помимо усиления вывоза украинской сельхозпродукции, расширение "коридоров безопасности" в Черном море, из которых украинской стороной уже производилась массированная атака беспилотников, воздушных и морских, по целям в российском Крыму.

А главное: если интересы ООН, Анкары и Киева в продлении и расширении "зерновой сделки" более чем понятны, то в чем состоит интерес Москвы? Особенно в свете того, что гарантированные той же "зерновой сделкой" поставки российского продовольствия и удобрений через Черное море обещано начать только "через несколько недель", которым ничто не мешает растянуться на несколько месяцев, как это и произошло на первом этапе 24 июля-18 ноября? Правда, сообщают, что на только что завершенном саммите G20 от западных государств-"санкционеров" удалось добиться признания пакетного характера "зерновой сделки", как состоящей из равнозначных и взаимосвязанных частей, но от такого признания до реального потока балкеров из Новороссийска и других наших портов, понятное дело, "дистанция огромного размера".

Тем более, что президент России не раз охарактеризовал эту "зерновую сделку" как очередной обман и надувательство со стороны западных "партнеров", насыщающих украинским продовольствием собственные рынки, а не рынки беднейших и голодающих стран мира, как это громогласно заявлялось. Это - не говоря уже о том, что "демилитаризованный" характер сделки не соблюдается ни киевским режимом, ни его западными покровителями. Что послужило причиной, по которой Россия занимает здесь именно такую, а не какую-то иную, более жесткую позицию, для которой есть все основания?

Россия хочет поддержать режим Зеленского и К° в его нынешнем состоянии полураспада? Судя по всему контексту нынешней "инфраструктурной войны", вряд ли. Каждый день вооруженного конфликта - это в любом случае потери и жертвы с обеих его сторон, даже если соотношение этих потерь и жертв - на уровне 1 к 7-8 в нашу пользу. Но Украина здесь вообще "вне игры" - если бы дело было в ней, ни о какой "зерновой сделке" речи бы вообще не шло.

Россия делает это по просьбе Турции? Отчасти да, конечно. Реджеп Эрдоган неоднократно обсуждал условия "зерновой сделки" с Путиным и договаривался о ее продлении. Это и создание запаса продовольствия на сегодня и завтра (в том числе - на случай эскалации конфликтов с участием самой Турции), и мощная антиинфляционная мера (а рост цен в этой стране по итогам ноября должен превысить 90% год к году), и усиление позиций во всей зоне внешнеполитических интересов Анкары (недавние теракты в Стамбуле, к организации которых, как заявили турецкие власти, причастны США), и многое другое.

Для Москвы здесь наверняка важна роль Турции в блоке НАТО, во многом сдерживающая антироссийские усилия Североатлантического альянса, и турецкий маршрут экспорта российского газа, и многочисленные экономические проекты, включая поставки "подсанкционной" продукции (тех же полупроводников, например, и т.д.), и вообще позиция этой страны на Ближнем Востоке (включая Сирию), Закавказье и Центральной Азии. Но отсутствие каких-то видимых подвижек в пользу России в связи с "зерновой сделкой" вовсе не означает, что "суслика там нет", что Россия просто идет на уступки Эрдогану, который активно пользуется благоприятной для него конъюнктурой. "Зерновая сделка" - словно айсберг, у которого видна только меньшая часть, а бóльшая - скрыта под водой. Конечно, реальные айсберги в Черном море не встречаются, а вот политических там - более чем.

Россия делает это по требованию ООН, то есть, по сути, "альянса демократий", чьи интересы фактически представляет Антониу Гуттериш? Отчасти да, конечно. Но, как и в случае с Турцией, уступки интересам западных (и только ли западных?) покупателей украинского зерна, а также другой продовольственной продукции не могут осуществляться в одностороннем порядке. Существуют ли встречные уступки? Опять же, об этом можно будет судить только по дальнейшему развитию событий, и не только в плане международных финансов, условий поставок российских нефти и газа (та же Турция и здесь уже отметилась), - круг таких событий гораздо шире.

К этому стоит добавить, что относительно низкие сегодня (в диапазоне 300-400 долларов за тонну) цены на зерно ближе к весне должны существенно вырасти, причем решающее значение будут иметь даже не цены, а физическое наличие данного товара. Что для России, собравшей в нынешнем году рекордный урожай (больше 150 млн тонн) зерна, только в плюс.

В общем, ни в непонимании интересов России, ни, тем более, в их "сдаче" высшее политическое руководство нашей страны до сих пор замечено не было. И есть все основания полагать, что это справедливо и в данном случае продления "зерновой сделки".

P.S.

На форуме АТЭС в Бангкоке первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в рамках зерновой сделки Россия уже экспортировала "значительный объем" минеральных удобрений, а также более 15 млн тонн зерна, что больше, чем соответствующий экспорт из Украины.

Источник - завтра
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