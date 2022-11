Великий Туран: право на наследство, - Ахмад Глашев

11:23 21.11.2022 русское пространство - это явление многогранное, неповторимое, но при этом неделимое

Ахмад Глашев



В последнее время политологи все чаще обсуждают идею "Великого Турана" и связывают ее с геополитическими амбициями Турции или геополитической игрой США и Великобритании. Однако не затрагивается другой крайне интересный вопрос: каковы интересы России в этой идее?



Если разбираться с идей возрождения "Великого Турана", имея в виду какую‑то гипотетическую связь c Тюркским каганатом (как это часто представляют в Турции и в других странах), то вырисовываются несколько иные геополитические горизонты. У России, как оказывается, значительно больше юридических, культурных и политических оснований заявлять свои права на наследие некогда одного из крупнейших государств мира - Тюркского каганата, с чьим именем обычно ошибочно отождествляют название "Туран", ибо "Туран" (впервые фиксируется в Авесте как tūiriiānąm) является понятием более широким, а в древности включал в себя не только территории, занятые тюрками, но и много различных по языку и культуре народов.



Рассмотрим кратко историю возникновения самого Тюркского каганата. В 545 г. тюрки из рода Ашина положили конец гегемонии жужаней, и во главе тюрков встал их предводитель Бумын. В 551 г. Бумын заключил союз с китайским царством Западная Вэй, разгромил жужаней и стал называть себя каганом всех тюрков. После смерти Бумына в 552 г. власть перешла к его сыну Кара Иссык-кагану, который опять нанес тяжелое поражение жужаням. После его смерти Тюркский каганат возглавил его брат Муканкаган, который в 553 г. окончательно уничтожил государство Жужанский каганат. Это некогда могущественное государство, державшее в страхе всю Восточную и Центральную Азию, прекратило свое существование, и тюрки стали полными хозяевами всей степи к востоку от Алтая, а также Восточного Туркестана, Монголии и части Китая. В 554 г. тюрки во главе с младшим братом Мукана Истеми-каганом начали походы на запад, и примерно в 558 г. они уже достигли северного Приаралья. В 565 г. тюрки в большом сражении разгромили персов и присоединили к себе Согд, после чего их власть фактически распространилась на всю Среднюю Азию. В 567 г. тюрки разбили другой тюркоязычный народ - эфталитов, которые господствовали уже почти сто лет на территориях современного Гиндукуша, Афганистана, Пакистана и части Индии. После этих завоеваний тюрки стали контролировать практически весь Великий Шелковый путь.



Однако Иран всячески создавал препятствия для тюрков. В 568 г. Истеми-каган отправил в Константинополь официальное посольство с целью установить торговые связи с Византией. Результатом этой миссии стало подписание императором Юстинианом II с тюрками торгового соглашения и заключение военно-политического союза против Ирана. Это привело к тому, что Иран обязался выплачивать тюркам 40 тысяч золотых динаров в год и не создавать препятствий для торговли. Но союз с Византией дал тюркам возможность установить прямые торговые связи с Византией через Волгу, южнорусские степи и Северный Кавказ, минуя территорию Ирана. Однако видя стремительное усиление каганата, Византия в 575 г. вышла из военного договора с тюрками и заключила сепаратный мир с Ираном. Это повлекло новую войну тюрков на два фронта: против Ирана и Византии. В этом же 575 г. тюрки перешли Волгу и вторглись на Северный Кавказ и в Крым, который к тому времени был населен булгарами, аланами, славянами и руссами. К 576 г. территория каганата расширилась на запад, включив Северный Кавказ и Северное Причерноморье с Приазовьем. Таким образом, за сравнительно небольшой срок Тюркский каганат стал обширным государством от Алтайских гор до Северного Причерноморья и Северного Кавказа.



Теперь тюрки могли и без торгового соглашения с Византией обеспечить своим согдийский купцам путь в Причерноморье и далее. Тюркский каганат стал стремительно набирать экономическую мощь. Основной экономической артерией каганата стали южнорусские степи. Именно здесь, в Крыму, была сосредоточена огромная и интенсивная мировая торговля, а на территории современной Воронежской области и Украины были самые плодородные черноземные земли, которые стали житницей каганата. Однако в 601–602 гг. в каганате начались внутренние политические проблемы, и именно этим воспользовался главный противник каганата - Китай, начав с ним войны. В 603 г. Тюркский каганат распадается на два независимых государства: Западный Тюркский каганат (с двумя столицами г. Суяб (современная Киргизия) и вторая в районе современного г. Туркестан) и Восточный Тюркский каганат.



Первое было больше связано с оседлой культурой, и оно сохранило свои территории на западе за Волгой. Восточный Тюркский каганат был кочевым государством с центром в Северной Монголии. В Западный Тюркский каганат вошли земли современных Кавказа, Крыма, Поволжья и Урала, Казахстана и Средней Азии, и он восстановил свои политические отношения с Византией, а племянник кагана Шад в 627 г. пришел на помощь императору Ираклию во время войны в Закавказье. Однако переворот, в результате которого законный правитель каганата Тун-джабгу-каган был убит своим дядей Сибир-ханом, стал началом конца этого государства, и в 704 г. оно было разгромлено китайцами. Восточный каганат также был разгромлен и пал в 744 г. под ударами уйгуров, которые создали на его руинах Уйгурский каганат.



После падения правящей династии в 651 г. земли западнее Волги фактически стали самостоятельными, и наместник кагана (племянник Тунджабгу-кагана) в южнорусских степях со ставкой в районе нынешнего г. Керчь в Приазовье основал новое государство - Хазарский каганат (651–969), в который вошли многие народы Восточной Европы: аланы, булгары, угры, часть восточных славян, греки и др. Хазария контролировала территорию Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Северное Причерноморье, включая Крым и все южнорусские степи, а политический центр находился в районе современного г. Керчь, притом что экономический центр находился на юге нынешней Воронежской области.



Древнерусское государство является единственным легитимным наследником Хазарского каганата. После крушения последнего Русь становится главным преемником всех торговых путей, которыми некогда владели хазары. С наступлением на Поволжье новых волн тюркских племен из Заволжья основные торговые и культурные центры старой Хазарии перемещаются на запад и на север, в самое сердце Руси. Первые русские князья называли себя не иначе, как каганы.



После распада Хазарского каганата в 969 г. на его руинах возникло государство Древняя Русь, которая является прямой наследницей Западного Тюркского и Хазарского каганатов. Именно Хазарский каганат сохранил культуру и былое влияние первого Тюркского каганата через своего предшественника (Западный Тюркский каганат), ибо Восточный каганат погиб бесследно в борьбе с уйгурами и Китаем, а восточные тюрки растворились среди китайцев. Не удивительно, что первые русские князья (например, князь Владимир) называли себя каганами, о чем красноречиво говорят древнерусские летописи[1].



Однако остается совершенно неисследованным и другой вектор славяно-тюркского геополитического пространства. Так, приход христианской культуры на территорию нашей страны принято связывать с деятельностью князя Владимира. Однако христианская религия проникла на территорию нынешней России значительно раньше, и связанно это было с "Царством гуннов Северного Кавказа". Сохранились уникальные данные о раннем проникновении христианской религии в среду северокавказских гуннов в IV в. из Албании и о мученической смерти проповедника Григориса, католикоса Алуанка на Северном Кавказе, обратившего часть гуннов в христианство. Интересные сведения содержатся в "Истории Агван" (X в.) Моисея Каганкатваци об обращении гуннов (сабиров) на Северном Кавказе в христианскую веру уже в 684 г. Князь гуннов Алф-Илитуэр и его свита приняли христианство, построили церковь, сожгли языческие капища и срубили дерево, которому поклонялись гунны[2]. В этом же источнике сообщается о "епископе гуннов Иунане, [муже] правдолюбивом", который задолго до указанных событий проповедовал гуннам христианство[3]. В тесной связи с этими ценными свидетельствами находится сообщение сирийского автора VI в. Захария Ритора о том, что в 574 г. на Северном Кавказе усилиями арранских и армянских миссионеров на гуннский язык было переведено Евангелие[4]. Основатель Великой (Черной) Булгарии в Приазовье хан Кубрат (605–665), будучи наполовину греком (по матери), был воспитан при дворе византийского императора и крещен в Константинополе. Именно сын этого православного тюрка хан Аспарух станет основателем Дунайской Болгарии. Эти ценнейшие свидетельства говорят о значительно более раннем проникновении христианской культуры на территорию нашей страны, и связанно это было с тюрками. Эти данные говорят о тесной и древнейшей связи нынешнего русского пространства с тюркским миром, ибо все описанные события происходили на нынешней территории России, а многие коренные тюркские народы России (карачаевцы, балкарцы, чуваши, татары, кумыки) являются прямыми наследниками гуннов, булгар.



Отдельный важный вопрос говорит о еще большей связи русской культуры и русского этноса с тюрками, которая особенно усилилась в X–XIII вв. Практически нет в истории Древней Руси князя, в чьих жилах не текла бы половецкая кровь. У большей части русских князей жены были знатными половчанками. Так, Святополк II (1093–1113) был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, Олег Гориславич (1193) на дочери половецкого хана Осолука, деда князя Игоря Северского, Юрий Долгорукий (1090–1157) женат на дочери хана Аепы - Анне-половчанке и т.д. В Радзивиловской летописи сохранилась уникальная миниатюра, на которой изображена сцена погребения русским князем Святополком II своего тестя половецкого хана Тугоркана. Судьба распорядилась так, что они оказались по разные стороны баррикад, и Тугоркан погиб в бою. Святополк отыскал тело своего тестя среди погибших воинов и увез в Киев, где и похоронил его с воинскими почестями возле Берестова: "Наутрия же налезоша Тугоркана мертва, и взя й Святополк, аки стя своего и врага, и привезъше й к Киеву, и погребоша на Берестовом, на могиле меж путем, идущим на Берестовое, а другим, идущим в монастырь"[5].



В вышедшей в 2013 г. в Институте славяноведения РАН интересной работе, посвященной русско-половецким контактам, авторы отмечают: "Описание половецко-русских контактов, воплощающихся не только в постоянных мелких и крупных военных столкновениях, но и в мирных договорах, военно-политических союзах, междинастических браках, родственных связях и, наконец, попросту в личных отношениях, занимает в древнейшем русском летописании, посвященном домонгольскому времени, место столь обширное и значительное, что по масштабам оно уступает разве что описанию истории самого рода Рюриковичей. Если говорить о событиях конца XI - начала XIII в., то одно в определенном смысле оказывается практически неотделимым от другого - рассказ об истории русской правящей династии попросту невозможен без рассказа о ее взаимодействии с этим кочевым народом"[6].



Интересно и то, что русские и современные коренные тюркоязычные народы России имеют много общего в генетике. Русские, белорусы и украинцы имеют основную (до 51%) гаплогруппу R1a (в основном Z280, М458, но также частично Z2123), тюркоязычные и финно-угорские народы: карачаево-балкарцы, татары, башкиры, хакасы, тувинцы, алтайцы, ногайцы, чуваши, ханты, манси, марийцы и др. также в основном (от 27% до 65%) гаплогруппу R1a (Z2123, М512). Эти же клады в большинстве случаев (Z2123, М512) характерны для двух варн Индии: брахманов и кшатриев (раджпутов), а также для киргизов и уйгуров. Причем на Кавказе тюркоязычные карачаево-балкарцы имеют самый высокий процент R1a (Z2123, М512) - 34%. В Турции эта гаплогруппа составляет менее 7%.



Все эти факты тесного контакта славянского и тюркского миров говорят о явлении уникальном в мировой истории: Россия, по сути, является наследницей не узко понимаемого славянского, а славяно-тюркского (русского) мира Евразии, что и можно назвать русским пространством. Иными словами, русское пространство - это явление многогранное, неповторимое, но при этом неделимое. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее наше государство стряхнет с себя чуждые ей западноевропейские идеи.



Современная Турция главным аспектом своих прав на Туран считает тюркский язык, который является официальным в Турции, и тот факт, что турки считаются потомками тюрков-огузов, которые в XI в. передвинулись в Переднюю Азию и основали Государство Сельджуков. Основателем этого государства считается Сельджук. Однако изучение первоисточников по истории этого государства устанавливает его связь все с тем же русским пространством, конкретно с южнорусскими степями. Два источника "Малик-наме" и "Сельджук-наме" сохранили интересную информацию о происхождении Сельджука. Ибн Хассул, Абу-л-Фарадж и Мирхонд говорят о том, что отец Сельджука Сарычык-Тугаг (Тугак) служил при дворе хазарского царя[7]. Ибн ал-Асир, Садр ад-Дин Хусейн и Мехмед Нешри сообщают, что он находился на службе у тюркского правителя (в IX–X вв. под тюрками часто имели в виду хазар, как наследников тюркютов)[8]. Абу-л-Фарадж (Бар Эбрей), который одновременно называет хазар хуннами, пишет, что он обнаружил в одной персидской книге под названием Малик-наме сообщение о том, что у хазарского кагана на службе находился воин по имени Тукак (отец Сельджука)[9]. Ибн Тиктак также сообщает о том, что предок сельджукидов вышел из страны хазар, то есть из южнорусских степей[10]. В Малик-наме говорится, что предок сельджукидов Тугак (Tукак) был приближенным и важным вельможей хазарского царя, его фаворитом, диктовавшим ему свою волю, и погиб в бою. Сын Тугака Сельджук находился также в Хазарии при дворе хазарского царя уже после смерти Тугака. Таким образом, все источники согласны в том, что Тугак происходил из Хазарии (южнорусских степей) и имел большое влияние в Хазарии. После смерти Тугака его сын Сельджук, которому тогда было 17–18 лет, также стал большим военачальником у хазар, получив титул субаши (военачальник, главнокомандующий войсками). Уход Сельджука от хазарского царя несколько по‑разному освещается в источниках. Скорее всего, в результате распрей Сельджук со своим ближайшим окружением переселился в Дженд, впоследствии приняв ислам[11]. По другим источникам, Сельджук и его приближенные бежали в Самарканд[12]. Таким образом, даже начало Сельджукского государства, которое не входило в территорию Турана, связанно с южнорусскими степями, с территорией современной России.



Все изложенное говорит о следующем. Пока Турция находится в орбите жесткой хватки англо-американских интересов, она не сможет посмотреть на идею Великого Турана обновленным, созидательным взглядом. Последовавшие заявления турецкого руководства в свете важных геополитических событий 21– 22 февраля ярко это подтверждают. А факты говорят за то, что у Турции больше оснований для выстраивания тесных взаимоотношений именно с Россией, и для этого есть прочные основания не только экономического (а может быть, и не столько), но в первую очередь культурологического и исторического плана. Именно такое взаимодействие может создать в перспективе мощный позитивный центр мира в Евразии, который сгенерирует настоящий духовный прорыв для современной цивилизации.



Научные исследования феномена славяно-тюркского симбиоза на профессиональном уровне сегодня практически не проводятся, а в советский период лишь немногие тюркологи занимались исследованием в этой области, ученые-славяноведы вообще не интересовались данным направлением. К сожалению, сегодня востоковедческая и особенно тюркологическая наука находятся в упадке. Даже в дипломатических учебных заведениях подготовка существенно упала. В царской России востоковедение было одним из самых престижных направлений. Русское востоковедение было самым лучшим в мире, таким же было тюркологическое направление. Вообще, Российскую империю можно назвать родоначальницей научной тюркологии. Российское государство всячески поддерживало ориенталистику и щедро финансировало это направление в науке. И это не удивительно. Русское правительство понимало, кто является полноправным наследником богатейшей культуры древних тюрков, и ту связь, которая объединяла русскую культуру с тюркским миром. Да сам факт того, что в России живет много коренных тюркских народов говорил об исключительной важности для государства изучения этого направления. В царской России профессия тюрколога была очень престижной, и русское правительство всячески поддерживало тюркологические исследования, щедро финансируя их из казны, считая это направление в науке крайне важным для государства. Неудивительно, что именно Российская империя дала миру выдающихся востоковедов и тюркологов с мировым именем (В.В. Бартольд, В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, В.В. Вельяминов-Зернов, В.Д. Смирнов, А.Е. Крымский, П.К. Коковцов, И.Ю. Крачковский, В.В. Григорьев, С.Е. Малов, П.М. Мелиоранский и др.). Многие из них были государственными служащими и военными. В российской империи даже появилась плеяда военных востоковедов и тюркологов, которые внесли огромный вклад в научные исследования.



Но сегодня российская тюркология (впрочем, как и турецкая), как и все востоковедение, прибывает почти в руинах. Дошло уже до того, что тюркологией занимаются ученые, не владеющие ни одним тюркским языком, а порой даже ни одним западноевропейским языком, тем не менее называют себя тюркологами. Такое положение более не может продолжаться, и государство должно повернуться к ориенталистике, принять меры для возрождения дореволюционной русской школы тюркологии, да и всей ориенталистики в целом. Кстати, нельзя не отметить, что пресс-секретарь президента России Д.С. Песков является по образованию профессиональным востоковедом-тюркологом и дипломатом, получившим блестящее образование в одном из лучших востоковедных вузов и научных центров нашей страны (который все еще держит это высокое звание) - Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, на кафедре тюркской филологии. Но этот пример, к сожалению, является исключением, подтверждающим правило.



Все изложенное выше вырисовывает совершенно новый геополитический вектор в идее Великого Турана, и если этот абстрактный и зыбкий проект когда‑то обретет реальные контуры, то главным его действительным катализатором может быть только Россия, ибо, как выясняется, прежде всего именно Россия может заявлять право на наследство Тюркского каганата или, еще шире, "Турана", что она сегодня (лишь в последние несколько лет) успешно фактически и делает, сама того пока не осознавая…



Примечания:



Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669018980





