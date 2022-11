Троечка с минусом. Каким изысканным безумием занимается Агентство стратпроектов Казахстана, - Данияр Ашимбаев

11:24 21.11.2022 Троечка с минусом

Данияр Ашимбаев: В положении об АСПИР среди функций агентства указано "формирование национального доклада по реформам"...



Данияр Ашимбаев, 18 ноября



В положении об АСПИР (указ от 5.10.2020) среди функций агентства указано "формирование национального доклада по реформам".

В Системе государственного планирования (постановление правительства от 26.02.2021) есть такие положения:

- Правительство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, вносит в Администрацию президента отчет и заключение о реализации Национального плана развития.

- Уполномоченный орган по стратегическому планированию в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, вносит в АП собственное заключение о ходе реализации Национального плана развития.

- АП вносит на рассмотрение президента доклад о ходе реализации НПР и национальных проектов.

- уполномоченный орган по госпланированию в срок до 1 августа года, следующего за отчетным периодом, размещает на своем официальном интернет-ресурсе краткий отчет о реализации НПР за отчетный период в табличной форме, в формате "план – факт – комментарии".

По идее, такие документы обычно публикует только Счетный комитет, но они малокомплиментарны по отношению к тем, кто их планировал и реализовывал.

На сайте АСПИР и БНС документы с таким названием не обнаружены. А вот МНЭ оказывается еще в июле такой отчет по итогам 2021 года опубликовало.



Общенациональный приоритет 1. Справедливая социальная политика



Стратегический показатель 1 "Рост реальных денежных доходов населения"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 2 "Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 3 "Уровень безработицы

Показатель достигнут



Стратегический показатель 4 "Доступность жилья отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах)"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 5 "Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары"

Показатель достигнут



Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения



Стратегический показатель 1 "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 2 "Младенческая смертность"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 3 Материнская смертность

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 4 "Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями"

Показатель не достигнут



Общенациональный приоритет 3. Качественное образование



Стратегический показатель 1 "Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 2 "Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 3 "Количество вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге QS-WUR, ТОП-200"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 4 "Качество профессионально-технического образования" Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума

Отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года



Общенациональный приоритет 4. Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан



Стратегический показатель 1 "Индекс верховенства закона (Rule of Law Index, НГО "The World Justice Project")"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 2 "Индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного Банка (Voice and Accountability)"

Данные не сформированы



Стратегический показатель 3 "Институты" Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума"

Отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года



Общенациональный приоритет 5. Новая модель государственного управления



Стратегический показатель 1 "Индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка (Government Effectiveness)"

Данные не сформированы



Стратегический показатель 2 "Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, Transparency International)"

Показатель не достигнут



Общенациональный приоритет 6. Культивирование ценностей патриотизма



Стратегический показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающий чувство гордости за свою страну" (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др.)

Прогнозное значение на 2021 год не предусмотрено



Общенациональный приоритет 7. Укрепление национальной безопасности



Стратегический показатель 1 "Индекс политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка"

Данные не сформированы



Стратегический показатель 2 "Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики, по республике"

Данные не сформированы



Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики



Стратегический показатель 1 "ВВП на душу населения в номинальном выражении"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 2 "ВВП на душу населения по ППС"

Данные не сформированы



Стратегический показатель 3 "Рост производительности труда"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 4 "Ненефтяной дефицит государственного бюджета

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 5 "Доля среднего предпринимательства в экономике"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 6 "Инвестиции в основной капитал"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 7 "Прирост ссудного портфеля к показателю ссудного портфеля от 2019 года"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 8 "Рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 9 "Инновационный потенциал" Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума

Отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года



Стратегический показатель 10 "ВДС несырьевого сектора экономики"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 11 "ВДС обрабатывающей промышленности"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 12 "Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии"

Показатель достигнут



Общенациональный приоритет 9. Активное развитие экономической и торговой дипломатии



Стратегический показатель 1 "Объем несырьевого экспорта товаров и услуг"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 2 Валовый приток прямых иностранных инвестиций

Показатель не достигнут



Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие



Стратегический показатель 1 "Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 2 "Доступ населения к услугам водоснабжения"

Показатель достигнут



Стратегический показатель 3 "Уровень урбанизации на конец года"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 4 "Уровень удовлетворенности качеством работы МИО"

Показатель не достигнут



Стратегический показатель 5 "Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни"

Показатель не достигнут



Итого: из 40 показателей достигнуты 15, не достигнуты - 16. По 5 нет данных, по 3 - нет отчета ВЭФ, по 1 - не предусмотрен годовой замер.

Из числа тех показателей, которые достигнуты по республике в целом, немало регионов находятся в минусе.

Уровень выполнения в целом - 37,5

Тройка с минусом.

Хотелось бы посмотреть на весь доклад.



Хотелось бы посмотреть на весь доклад.

