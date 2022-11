Киевская "прачечная": миллиарды долларов для Байдена отмыли кровью

11:34 21.11.2022 КИЕВСКАЯ "ПРАЧЕЧНАЯ": МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БАЙДЕНА ОТМЫЛИ КРОВЬЮ

ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО"

20 НОЯБРЯ 2022



На фоне развернувшейся битвы "красных" и "синих" на парламентских выборах в США становятся известны подробности одной из самых масштабных финансовых афер десятилетия. Многие эксперты уверены: банкротство криптобиржи FTX, потянувшее за собой обрушение рынка криптовалют, было спланированной акцией американских демократов. Утверждается, что десятки миллиардов долларов, выделенных в качестве помощи Киеву, были на самом деле вложены в токены FTT на бирже FTX, а затем потрачены на спонсирование победы демократов на американских выборах. Детали – в новом расследовании "Первого русского".



Скандал, которого пока никто не заметил

Подавляющее большинство как западных, так и русских СМИ и экспертов увидели в обрушении криптобиржи FTX лишь потрясение для рынка криптовалют – шторм, который некоторые сравнивают по масштабам даже с крахом банка Lehman Brothers, запустившим в 2008 году мировой финансовый кризис. Мало кто потрудился проанализировать связи властей Украины с этой биржей, факты перевода миллиардов долларов американской помощи Киеву на кошельки FTX, а также данные о финансировании ее руководителями предвыборных кампаний демократов в США.



Уже одно это дает нам основания полагать, что нынешний скандал потенциально способен превзойти те, которые связаны с "русским досье" 45-го президента США Дональда Трампа или "вмешательством России в американские выборы". Возможно, он также способен превзойти и сознательно забытый демократами скандал с проделками сына действующего главы Белого дома Джо Байдена –Хантера Байдена – из-за его связей с небезызвестной компанией Burisma, отмывавшей деньги на Украине для обогащения всей семьи и ее демократических друзей.



Но главный цинизм в том, что Украину "продали, купили, и снова продали, но уже дороже". Как, впрочем, и граждан самих США, ведь в конечном счете миллиарды для Украины – это деньги американских налогоплательщиков. Не секрет, что за решением о выделении Киеву финансовой помощи стояла Демократическая партия. То есть демократы в США сначала пролоббировали выделение этих средств и передачу их Киеву, а затем, после вложения Киевом этих денег в FTX, получили их обратно уже в виде поддержки своей избирательной кампании на промежуточных выборах в Конгресс. Ну а Украине просто отвели роль прачечной, еще раз продемонстрировав, что на судьбу украинцев в "схватке с Россией" им глубоко наплевать.



Криптовалютное цунами

Крах криптобиржи FTX случился 11 ноября, когда заявление о банкротстве подали компании FTX Trading Ltd. и Alameda Research – аффилированный с криптобиржей хедж-фонд. Основатель биржи, "молодой гений" Сэм Бэнкман-Фрид в одночасье потерял почти все свое состояние. Если неделю назад Bloomberg оценивал его в 15,6 млрд долларов, то сейчас полагает, что оно испарилось почти до нуля.



Краху FTX предшествовала разгромная публикация на профильном портале CoinDesk. Авторы материала сослались на попавший им в руки документ, который свидетельствовал, что около 40% от активов фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research состоит из токенов FTT, выпущенных биржей FTX, которой также владеет Бэнкман-Фрид. Этот объем оценивался в 14,6 млрд долларов. Фактически оказалось, что устойчивость фонда не обеспечена никакими реальными активами, кроме "воздуха" в виде собственной криптовалюты.



ЗАГОЛОВОК СКАНДАЛЬНОЙ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ COINDESK, В ОДНОЧАСЬЕ РАЗДЕЛИВШЕЙ МИР КРИПТОВАЛЮТ НА "ДО" И "ПОСЛЕ". СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА COINDESK.COM



Интересно, что главный конкурент FTX – всемирно известная биржа Binance – еще недавно планировала купить площадку Бэнкмана-Фрида, но затем, после изучения финансового положения этой биржи, глава Binance Чанпэн Чжао вдруг заявил, что отказывается от сделки. А попутно сообщил о распродаже имеющихся у Binance токенов FTT, что довершило уничтожение биржи FTX – курс ее криптовалюты обвалился более чем на 80%.



Дальше началась паника. 8 и 9 ноября курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – рухнул более чем на 20%. Биткоин в моменте даже пробивал дно в 16 тыс. долларов, достигая минимума за два года. Собственно, эти события и дали многочисленным криптоинвесторам и поклонникам "крипты" возможность говорить именно о финансовом характере краха FTX, не пытаясь смотреть глубже.



Кроме прочего, выяснилось, что Бэнкман-Фрид вообще едва ли не содержал личный фонд на деньги клиентов FTX. Агентство Reuters со ссылкой на двух источников сообщало, что "юное дарование" тайно перевело на баланс Alameda 10 млрд долларов, из которых около 2 млрд долларов вообще попросту пропали. Кроме того, Бэнкман-Фрид латал деньгами клиентов дыры в своем фонде, на что, конечно, не имел права по закону.



Произошедшее уже стало поводом для внимания со стороны правоохранительных органов. ФБР задумалось об очном допросе "кудрявого гения", который проживает на Багамских островах (конкретно – в Нассау), а местные органы уже провели допрос основателя FTX.



Мы привели все эти детали для того, чтобы показать, чем, в основном, сейчас забиты сайты информационных СМИ и порталов по тематике криптовалюты. Но мы полагаем, что Бэнкман-Фрид сыграл гораздо более важную роль, чем та, которую ему приписывают журналисты и экономисты. Политическую роль, масштаб которой трудно переоценить.



Почти Сорос

Для понимания этой роли следует рассмотреть, кем вообще являлся Бэнкман-Фрид для своих больших друзей из "синей" партии власти. А был он, как это ни парадоксально, вторым после Джорджа Сороса донором Демократической партии и лично Джо Байдена. В частности, Бэнкман-Фрид пожертвовал демократам перед парламентскими выборами 39,9 млн долларов, а еще 29 млн долларов демократам дали его коллеги по FTX. Об этом, например, подробно писал американский Forbes.



Конечно, такое донорство не укрылось и от телеканала Fox News, традиционно поддерживающего республиканцев. В популярном шоу Джесси Уотерса в прайм-тайм даже была приведена соответствующая диаграмма:



ЗАГОЛОВОК: "КРУПНЕЙШИЕ ДОНОРЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРАХ-2022". СКРИНШОТ ФРАГМЕНТА ЭФИРА ТЕЛЕКАНАЛА FOXNEWS, FOXNEWS.COM



Эфир не менее популярного на Fox News шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson Tonight) 15 ноября также был посвящен связям основателя FTX с Украиной и демократами. Интересно, что эфир вместо Карлсона вела экс-конгрессмен США Тулси Габбард, которую привлекли в качестве приглашенного ведущего. Та самая, которая еще недавно заявляла, что цель властей США – сменить режим в России, обвиняла Байдена в госизмене из-за Украины, выступала против вторжения в Ирак и Сирию и вообще еще в 2019 году стала одним из главных объектов травли со стороны провластных либеральных СМИ и техногигантов вроде Google.



И Габбард подтвердила информацию о донорстве Бэнкмана-Фрида в пользу демократов, отметив, что началось оно еще несколько лет назад.



Наконец, это "колено" в цепочке движения денег подтверждается и внутренними документами FTX. Financial Times смогла достать балансовую ведомость криптобиржи и опубликовала ее. В документе перечислено множество активов, направляемых на те или иные нужды. Например, токены Serum на 2,2 млрд долларов и токены Maps на сумму более 600 млн долларов. Интерес вызывает токен под названием TRUMPLOSE ("проигрыш Трампа") с оценкой почти в 7,4 млн долларов.



ФРАГМЕНТ БАЛАНСОВОЙ ВЕДОМОСТИ БИРЖИ FTX, ОПУБЛИКОВАННЫЙ FINANCIAL TIMES, СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА FT.COM



По мнению целого ряда американских экспертов, подобные активы могли создаваться как платежное средство за определенные услуги. Касаемо "проигрыша Трампа", смысл траты денег, вероятно, состоял в выделении через FTX демократам средств на то, чтобы "свалить" 45-го президента США в канун президентских выборов-2020. Нельзя сказать, что эти деньги ушли впустую.



При желании можно найти еще больше подтверждений связи FTX с демократами. И связь эта, разумеется, замешана вовсе не на симпатиях к Бэнкману-Фриду как к "молодому гению", а на выгоде от сотрудничества с теневым фондом и теневой биржей, из которой черпаются финансы, в первую очередь, для личного обогащения, а во вторую – для поддержания лоббистской деятельности в пользу демократов.



Напомним, что лоббизм в США не запрещен законами, а значит, канун любых выборов – это настоящий пир для взяточников и взяткодателей. Должен же правящий класс брать откуда-то деньги? Ну а уж иметь возможность выписать эти деньги из бюджета якобы для Украины, а затем прикарманить – это же вообще уровень коррупции, который не снился даже членам команды Зеленского в Киеве.



О статусе и друзьях Бэнкмана-Фрида можно судить, например, по фото, сделанному на встрече по криптовалютам на Багамах в апреле 2022 года. На ней Бэнкман-Фрид сидит на одной сцене с экс-премьером Великобритании Тони Блэром и бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Фото распространил сайт американского радиоведущего Хэла Тернера.



БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ СЭМА БЭНКМАНА-ФРИДА – БЫВШИЕ ГЛАВЫ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА HALTURNERRADIOSHOW.COM



Тут необходимо сказать пару слов о самом Бэнкмане-Фриде. Еще год или два назад от него "пищали" буквально все – кудрявого Сэма приглашали в Конгресс для обсуждения вопросов регулирования криптовалют, два месяца назад он выступал по той же теме и на совещании с представителями Белого дома. Многочисленные источники в США говорят, что Бэнкман-Фрид имел обширные связи с членами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), иными представителями элиты. Банкман-Фрид был одной из звезд подкастов и конференций. Он появлялся на обложках журналов, в том числе Forbes, охотно раздавал журналистам комментарии.



Этим может объясняться тот факт, что долгое время на пузырь "FTX-Alameda" сознательно закрывали глаза на самом верху. Либеральные медиа могли получать сверху запреты на публикацию сомнительной информации об основателе FTX. Ведь Бэнкману-Фриду, очевидно, еще только предстояло сыграть последний акт этой финансовой драмы.



Наконец, многие в США отмечали, что Бэнкман-Фрид живет в стиле голливудских звезд с той только разницей, что особняк на Багамах он делит с еще девятью или десятью коллегами – мужчинами и женщинами, – с которыми якобы проводятся регулярные оргии и увеселительные вечеринки (об этом писала, в частности, The Wall Street Journal). И коллеги у основателя FTX – тоже весьма неординарные люди.



Владельцем фонда Alameda был Бэнкман-Фрид, а гендиректором – 28-летняя "фанатка Гарри Поттера" Кэролайн Эллисон, которая в многочисленных интервью признавалась, что вообще не понимает, куда, как и зачем Alameda вкладывает деньги. Если покопаться поглубже, то можно даже найти посты Эллисон, где она сетует, что не понимает, как можно получать удовольствие от жизни "без веществ" (нарочно не будем давать ссылку на пост с указанием конкретного вещества, которое, по словам Эллисон, позволяет ей "избавиться от скучных человеческих переживаний").



Остается неясным, как Бэнкман-Фрид вообще доверил ей управление фондом с активами более чем в 10 млрд долларов, ведь надо понимать, что крушение FTX, равно как и остального крипторынка (по официальной версии), началось с латания дыр в Alameda средствами клиентов FTX.



Украинская прачечная

После начала спецоперации России на Украине, уже в марте, стало известно, что власти Украины активно принимают финансовую помощь криптовалютой на электронные кошельки, а также покупают на выделяемые деньги криптовалюту, закладывая ее на те же кошельки. Впервые об этом еще 3 марта написала газета The Washington Post.



Минфин Украины совместно с FTX и украинской платформой Everstake запустил сервис Aid For Ukraine ("Помощь для Украины") и буквально за неделю с момента начала сборов получил свыше 42 млн долларов пожертвований в виде криптовалюты. 14 марта, как писал CoinDesk, сумма увеличилась до 48 млн долларов, а по другим оценкам – до порядка 100 млн долларов. Что интересно – за перевод денег в криптовалюту и обратно отвечала именно FTX, ставшая основным партнером Минфина Украины и заключившая соглашение на управление активами Киева в криптовалюте.



Это дает все основания полагать, что та часть американской помощи Украине, которая обрела цифровую форму, запросто могла храниться в токенах FTT биржи FTX. Очевидно, что Бэнкман-Фрид не был настолько идиотом, чтобы хранить на своей площадке хорошие суммы в какой-то другой "крипте", ведь ему нужно было чем-то подкреплять ликвидность биржи и фонда, а тут пришли "живые" деньги.



Бэнкман-Фрид не скрывал этой своей роли и писал в запрещенном в России Twitter*, что гордится сотрудничеством с Минфином Украины:



Невероятно взволнован и тронут сотрудничеством с украинским министерством финансов, Everstake и другими для поддержки пожертвований криптовалюты Украине.



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА TWITTER.COM*



11 июля, по данным того же CoinDesk, Украина собрала уже 135 млн долларов в криптовалюте. Но это только то, что привлекалось в цифровом виде. Самое интересное же происходило, когда американская помощь конвертировалась в токены FTT на бирже FTX. Бывший офицер ВС США Скотт Беннет 14 ноября заявил "Известиям":



Десятки миллиардов долларов – "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в FTX. И теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли. Это огромная схема демократов по отмыванию денег.



К настоящему моменту США уже направили на Украину 60 млрд долларов финансовой помощи. Такие оценки содержатся в обращении конгрессмена от Республиканской партии Томаса Мэсси, который потребовал немедленно приостановить военную и экономическую помощь Украине и начать расследование о целевом использовании этих средств.



Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку выделения тех 60 миллиардов долларов, которые Джо Байден и Конгресс уже направили туда,



– написал он в Twitter*.



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА TWITTER.COM*



К слову, украинские власти уже поспешили опровергнуть факт хранения денег в токенах FTT и заявили, что использовали FTX просто как криптовалютную площадку. Впрочем, это вовсе не отменяет того факта, что из этой площадки деньги могли быть выведены демократам прямо сейчас, перед банкротством биржи, в канун выборов. Ну а, кроме прочего, к настоящему моменту ровным счетом никто со стороны демократов или даже сам Бэнкман-Фрид не опровергли ни хранение украинских средств в токенах FTT, ни перевод их обратно в США.



Так о каких же суммах, которые "отмылись" и перетекли демократам, может идти речь? Разумеется, это не все 60 млрд долларов. Бэнкман-Фрид после банкротства FTX заявил о "дыре" на сумму от 4 до 8 млрд долларов.



Однако при этом в ночь на 12 ноября с площадки было выведено свыше 650 млн долларов при неустановленных обстоятельствах. Деньги просто исчезли. Агентство Reuters тогда же сообщило, что в неизвестном направлении испарился еще 1 млрд долларов.



Добавим сюда и официально выделенные демократам средства FTX – 39 млн долларов от Бэнкмана-Фрида и 29 млн – от его соратников. Сама же биржа до недавнего времени оценивалась в 30–40 млрд долларов, а теперь ее активы стремятся к нулю.



Таким образом, мы можем говорить о как минимум 10–15 млрд долларах, хотя точную сумму не знают пока ни американские силовики, ни законодатели, требующие проведения расследования. Ее могут знать те демократы, которые оказались связаны с трансфером этих денег, но, по понятным причинам, они ничего не скажут и, скорее всего, выйдут сухими из воды. Ситуация будет представлена как крах одной из ведущих криптобирж, как шоковое событие на рынке криптовалют и как пример создания очередного рыночного "пузыря".



Кроме прочего, бытует мнение, что крушение FTX было нужно демократам не только для обогащения на украинских криптокошельках, но и на биткоине. Так как они дружны с Бэнкманом-Фридом, они знали о грядущем банкротстве и даже сами могли подталкивать FTX к такому шагу. После этого биткоин обвалился сразу на 20%, помните?



Никто не мешал тем, кто заранее знал о сливе биткоина ниже плинтуса, встать "против рынка" и распродать свой объем биткоинов с тем, чтобы откупить его же потом, но уже на 20% дешевле. Разницу – положить себе в карман. И наверняка такие люди были, и они могли на этом очень хорошо заработать.



Полезный идиот демократов или злой гений Украины?

Так что же за фигура Бэнкман-Фрид, и какую он в итоге сыграл роль? Если суммировать все изученные нами источники и мнения американских экспертов, то можно сделать несколько выводов:



Бэнкман-Фрид еще с момента основания FTX в 2019 году "поступил на службу" демократам, вероятно, сразу договорившись с ними о том, что биржа будет лояльной к "синей" партии. В ответ демократы привлекали ко всем форумам в Конгрессе или Белом доме по криптовалюте именно Бэнкмана-Фрида, а не Чанпэна Чжао, хотя его биржа Binance гораздо больше и известнее, а сам он считается фигурой несопоставимо большего масштаба, чем владелец FTX.

FTX однозначно финансировала кампании против Дональда Трампа и в поддержку Джо Байдена.

FTX вообще могла создаваться как "секретный карман" демократов для победы на выборах в 2020 году и недопущения пребывания Трампа у власти. Это мог быть демократический проект, имевший в качестве основной цели своего существования задачу теневого финансирования партии.

В 2022 году демократы сделали ставку на FTX для вывода себе в карман части денег, выделяемых в качестве помощи Украине. Это было необходимо, чтобы развернуть широкую кампанию в поддержку партии власти и не допустить на выборах "красного цунами", которое обещали республиканцы. Цель была достигнута.

Однако неожиданно могло выясниться, что Бэнкман-Фрид самостоятельно поиграл с активами FTX и пытался закрепить их в Alameda или же ситуация стала неуправляемой, и биржа начала тонуть из-за оттока средств в фонд. И Бэнкмана-Фрида решено было убрать, попутно сделав его козлом отпущения и свалив на него все миллиардные дыры, чтобы прикрыть вывод этих денег в свои карманы.

Не исключено, что все отделаются легким испугом, так как демократы все еще у власти, а денег им хватит для оформления почти любого исхода почти любого расследования. Интересно может быть лишь в том случае, если Бэнкман-Фрид обидится на своих патронов и начнет говорить. Впрочем, если его вообще неожиданно не найдут в Москве с паспортом гражданина России.

Что с того?

Еще недавно в эфире шоу Такера Карлсона на Fox News выступила известная американская политическая активистка и телеведущая Кэндис Оуэнс, которая заявила, что близкие к украинским политическим кругам знакомые в Швейцарии рассказали ей, как расходуется помощь США, выделяемая Украине. А именно – деньги тратятся на покупку элитной недвижимости в Европе представителями украинских элит, которые "разъезжают на Lamborghini".



И теперь это все больше похоже на правду. Перевод средств на криптокошельки отследить очень сложно, а обналичить в любом удобном месте – проще простого. "Война на Украине" – это финансово-лоббистский проект американских демократов и представителей либеральных элит вообще. Это заработок на крови украинцев для Зеленского и Ко, для американских демократов, для оружейных предприятий США. Это не криптобиржа обвалилась, это американские элиты завершили очередной цикл фиксации прибыли на войнах и конфликтах.



В таком разрезе Бэнкман-Фрид кажется скорее полезным идиотом американского истеблишмента и даже полезным идиотом Владимира Зеленского, чем "филантропом", "молодым гением" или кем-то еще.



И главное, на наших глазах развернулась, очевидно, одна из крупнейших афер как минимум десятилетия, но никто и бровью не повел. Случайность? Отнюдь. Скандал с FTX будут заминать, как скандал с Хантером Байденом, ну а FTX просто не повезло, хотя свою функцию криптобиржа выполнила сполна.



* Twitter – соцсеть запрещена и заблокирована в России Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669019640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан на 22.00 ч.

- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Межпарламентской Ассамблеи ТюркПА

- Спикер Мажилиса встретился с делегациями международных наблюдателей на выборах

- Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан

- Накануне выборов в президенты Казахстана: Откуда взялась истерия вокруг Касым-Жомарта Токаева?

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Cемейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана

- О 18-й встрече глав МИД Центральной Азии и Европейского Союза

- Троечка с минусом