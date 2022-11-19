Секс с собаками: почему Россия должна воевать с Западом?

11:37 21.11.2022

СЕКС С СОБАКАМИ: ПОЧЕМУ РОССИЯ ДОЛЖНА ВОЕВАТЬ С ЗАПАДОМ

Как узнать насущные заботы западного общества? Надо читать их прессу. Правда, чаще всего от этого чтения тошнит. Впрочем, знать это надо, чтобы понимать, куда падает Запад и от какой "демократии" и "свободы" мы избавлены. Норвежская пресса, в частности, свидетельствует, что других забот, кроме изощренных половых извращений, у норвежцев нет.



"Картинки с выставки"

В силу профессиональных обязанностей нам, публицистам и политологам, часто приходится обращаться к западной прессе, которая пишет не только об экономическом кризисе и войне на Украине, но посвящает львиную долю своей печатной площади насущным проблемам простых людей. Понятно, что чаще всего в этих разделах печатные и сетевые издания часто потакают вкусам публики ради одной только цели – привлечь больше читателей и, значит, рекламодателей с их туго набитыми кошельками. Но этот процесс с двусторонним движением. СМИ формируют и вкусы читателей, и даже социальное поведение. В любом случае пресса красноречиво отражает состояние общества.



Это касается и России, и всех других стран. Западная пресса во всей красе показывает то, к чему пришло западное общество, к чему оно призывает весь остальной мир и, главное, за что оно готово бороться с оружием в руках. Взятый практически наугад "срез" животрепещущих проблем, например, норвежского общества на основе публикаций вещающего из города Берген ведущего норвежского телеканала TV2 показывает, что среди самых важных для себя вопросов норвежцы считают свободу половых извращений.



Аналогичная ситуация наблюдается практически во всей Западной Европе и особенно в Великобритании, Нидерландах, Германии и скандинавских странах. Последние вообще идут в авангарде борцов за "гендерную свободу", о чем мне известно не понаслышке, поскольку мне пришлось там долго работать. Итак, что показал беглый обзор норвежской прессы. Вашему вниманию представлю всего лишь две "картинки" с этой содомитской выставки, с ходу попавшиеся на глаза при чтении портала норвежского TV2.



Решение окружного суда

Вся Норвегия обсуждает решение окружного суда Ромерике-ог-Гломдал (на юго-востоке страны). Он рассматривал дело "о сексе с собаками, который имел некий 30-летний норвежец". Сторона обвинения пыталась добиться "осуждения ответчика за серьезное нарушение закона о защите животных", мол, собаки испытывали страдания. Доказанными оказались "три случая его секса с собаками, в одном из которых принимала участие еще и одна женщина". Но окружной суд посчитал, что "нарушение нельзя назвать серьезным", потому что



никакого принуждения со стороны ответчика не применялось, и следует исходить из того, что собаки участвовали добровольно.



Теперь Норвегия разделилась на две части. С одной стороны те, кто поддерживает решение суда, который встал на сторону защиты. А защита утверждала, что собаки "не подвергались принуждению" и "что собаками двигало собственное сексуальное влечение". Вторая часть населения Норвегии полагает, что "животные не обладают компетенцией давать согласие". Факт чудовищного полового извращения никого не интересует.



Всех волнует, во-первых, обижают ли животных, во-вторых, по согласию или нет собаки вступают в половые отношения с людьми и, в-третьих, могут ли собаки давать согласие в принципе на что-либо. Норвежцы, похоже, приравняли себя к животным, а животных к себе не только в правах, но и во всем остальном. И сами стали животными. Здесь больше нечего комментировать.



Был у нее муж. Потом все смешалось

Из этой же серии и другая статья на сайте TV2, являющаяся текстовой версией прошедшего эфира. Это "душещипательная история" о том, как после 31 года брака со своей женой Агнес мужчина по имени Йорунд Альме решил изменить свой "гендер", поскольку "чувствует себя парализованной женщиной на инвалидном кресле".



"Его жене Агнес нелегко было принять решение мужа", но она решила остаться со своей второй половиной, который теперь к своему мужскому имени Йорунд официально добавил (или добавила?) женское имя Виктория. TV2 очень деликатно и уважительно рассказывает норвежцам этот "романтический сюжет", применяя к его герою местоимения в женском роде. В итоге Йорунд-Виктория, с абсолютно здоровыми ногами, получивший (заранее прошу у Йорунда-Виктории прощения за то, что пишу о нем в мужском роде) известность благодаря телевидению, разъезжает по Осло в инвалидной коляске, привлекая к себе умилительные взгляды прохожих.



Примечательно, что сам Йорунд-Виктория говорит, что у него редкий диагноз: так называемое расстройство идентичности целостности тела. При этом расстройстве, с его слов, определенные части тела или функции тела кажутся человеку чужими, не принадлежащими ему. Но при этом он еще чувствует себя не мужчиной, кем был все свои 53 года, а женщиной. А в комбинации вырисовывается вот такой "интересный гендер".



Что с того?

Если почитать норвежскую печать, то можно наткнуться на приказ городского комитета просвещения Осло всем школам норвежской столицы организовать участие школьников в гей-параде. Недавно по всем газетам разошлось публичное покаяние премьер-министра Норвегии Йунаса Гара Стере за то, что некогда, давным-давно, в этой скандинавской стране действовал закон, предусматривавший тюремное заключение за гомосексуализм. А в научных журналах университета Осло можно найти "научные труды" в защиту и оправдание педофилии.



К слову, наперегонки с Норвегией высоты толерантности штурмуют ее соседи Дания, Швеция и Финляндия. В Швеции очень популярны детские сады, "свободные от половых предрассудков". Там мальчиков одевают в платья и предлагают играть в куклы, а девочек рядят в мальчиковую одежду и предлагают катать машинки. И за свободу этого безумия Запад готов перегрызть глотку всему остальному миру. И именно под знаменем такой свободы Запад воюет с Россией.



ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ

19 НОЯБРЯ 2022