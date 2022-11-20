 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.11.2022
14:11  На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?
13:49  На Донбасс-фронт прибыла американская ЧВК "Моцарт". Шостаковича заказывали?
13:29  Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
13:21  Сгон с гор. ТаджВласти продолжают переселять безнадежно безземельных памирцев (дарвазинцев и ишкашимцев)
12:41  Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин
12:04  "Против всех" набрал 5,8% и занял почетное 2 место. Предварительные итоги КазВыборов
11:51  Страусиное самоуспокоение. Время работает не на Россию, - Роман Рейнекин

11:43  Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции, - Игорь Перминов
11:37  Секс с собаками: почему Россия должна воевать с Западом?
11:34  Киевская "прачечная": миллиарды долларов для Байдена отмыли кровью
11:24  Троечка с минусом. Каким изысканным безумием занимается Агентство стратпроектов Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:23  Великий Туран: право на наследство, - Ахмад Глашев
10:21  Кому выгодно? Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против", - Олег Щукин
09:55  Чернобыль-2 неотвратим. УкрАрта упорно разносит Запорожскую АЭС
09:33  Казахстан после выборов ожидает "революция сверху", - В.Панфилова
09:02  Бишкек разрешил пограничный вопрос с Ташкентом? Или..., - Е.Погребняк
08:56  Как саудиты и США подавили шиитскую "цветную" революцию в Бахрейне (уроки истории)
08:41  Талибы приговорили влюбленную пару за добрачные отношения к публичному избиению плетью
08:22  Дико-каменный...мырка. Глава КырГКНБ Ташиев публично матерится в КырПарламенте на депутатов
08:10  Токаев скромно назвал "исторической" свою победу на выборах президента Казахстана
01:34  ".. Запомни, мой сладкий". Веселить предвыборную тусу в Алматы наняли бежавшую из РФ спивачку Лободу
00:06  Глухие закоулки американской демократии, - Вл.Прохватилов
00:05  Большой Сатана не дремлет. Иран поднял красное знамя возмездия, - А.Игнатьев
Воскресенье, 20.11.2022
22:41  По данным Exit poll Токаев набрал 82% голосов
21:54  В Донбассе "Градом" прикопали матерого командира французского "Иностранного легиона" Гастона Бессона
21:02  С каким результатом победит Токаев: графа "против всех" не стала конкурентом, - МК
19:16  Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:08  Великая китайская Луна. Обитаемая база, - В.Агеев
17:28  Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)
17:23  В Узбекистане вырастили новый "космический" сорт хлопка
13:20  Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ, - К.Логинова
09:36  США и НАТО мобилизуются для войны с Россией и Китаем, - Владимир Овчинский
09:32  Евгений Пригожин (ЧВК "Вагнер") - будущий президент России?
09:11  Казахстан с утра голосует за нового старого президента
08:26  Минска-3 пока не будет, - Владимир Карнозов
07:14  Запорожская и Херсонская области будут спецсубъектами Российской Федерации
00:00  Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме, - Тимур Шерзад
Суббота, 19.11.2022
23:04  Британский премьер Сунак прибыл в Киев. Познакомиться с "Искандером"?
17:07  В Кыргызстане осужден обвиняемый в убийстве экс-главы АП Медета Садыркулова – спустя 13 лет
16:24  Казахстану посулили деньги за отказ от дружбы с Россией. Боррель похвалил Токаева, - "Взгляд"
14:37  Пекин свои оружейные проблемы решает самостоятельно, - НГ
12:38  Тамерлан если знал слово "узбек", то уж никак себя с ним не отождествлял (вспоминая времена Чингисхана), - Д.Хрусталев
11:41  Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
11:21  Байдену - 80: деменция отступает
10:46  Казахстан ждет стремительный крен в сторону Запада сразу поле президентских выборов, - Айнур Курманов
10:42  Боли Бали. К итогам семнадцатого саммита "двадцатки", - В.Чушкин
10:35  Как усилить ОДКБ до уровня НАТО, - Рафаэль Фахрутдинов
09:36  Вождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочь
00:12  Средний класс в Казахстане сократился в два раза?
Пятница, 18.11.2022
20:11  Первый ЧМ по футболу в мусульманской стране начинается не без проблем
19:39  Путин открыл свой официальный телеграм-канал. Языком почесать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции, - Игорь Перминов
11:43 21.11.2022

Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции
20.11.2022 Игорь Перминов.

По Турции прокатилась серия террористических атак. Самая резонансная – взрыв на туристической улице в Стамбуле. Наблюдатели не исключают, что за терактами стоят США, которые дестабилизируют ситуацию, чтобы Реджеп Эрдоган не смог переизбраться на новый президентский срок.

Причина – недовольство Запада совместными экономическими проектами Анкары и Москвы, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Накануне в соседней Болгарии прошла серия арестов обвиняемых в причастности в терактах в Турции. Речь идет уже о семи лицах. Указывается, что правоохранители схватили, в числе прочих, троих граждан Молдавии и одного мужчину арабского происхождения – Амрана Абдулрами.

Что касается араба – Абдуларами, его задержание представлено как особое достижение местных специальных служб, так как последний считается "правой рукой" разыскиваемого Интерполом Билала Хасана, известного своей причастностью к ряду терактов.

Задержания проводились по требованию прокуратуры Турецкой республики. В их запросе содержались данные разведывательной службы MIT о том, что подозреваемые совместно с группой террористов намерены осуществить повторные теракты – как в Турции, так и в одной из стран ЕС.

Как сообщают болгарские СМИ, Билал Хасан и его соучастники занимались организацией "коридоров" переброски через болгарскую границу нелегальных мигрантов, в том числе и членов террористических группировок, а также оружия и боеприпасов.

За последние пять месяцев зафиксировано три фургона, в которых перевозилось оружие в обоих направлениях (Болгария и Турция), а также транспортировались мигранты. Оружие доставлялось в большинстве случаев на пункты вблизи болгарской границы с Сербией.

Теракты в Турции обрастают все большим числом подробностей и версий. Официально Турция обвинила 23-летнюю сирийку Ахлам Албашир в совершении теракта. Утверждается, что она была специальным агентом Рабочей партии Курдистана (РПК), и именно она заложила бомбу.

Предположение о том, что молодая арабская девочка разработала всю операцию, критики не выдерживает. Даже выдвинутые турками обвинения еще 17 лицам, вероятно имевшим отношение к теракту, не раскрывают и малой части картины.

Известный болгарский международный аналитик Илия Лазаров, выступая на одном из местных телеканалов, заявил:

"Мы не можем дать конкретный ответ, кто совершил теракт в Стамбуле. Место, где он был совершен, идеально подходит для такого нападения. Это больше похоже на стиль "Исламского государства". В то же время Турция считает, что это РПК. Как правило, когда организация совершает какой-то теракт, она берет на себя вину. Этот теракт – тест на что-то большее".

Болгарский эксперт указал на две весьма существенные, детали. Первое – курды не признали свое отношение к взрыву в Стамбуле, до сих пор! Хотя, всегда, на протяжении многих лет, открытое и публичное признание организацией своих терактов, было своеобразной "визитной карточкой" боевых подразделений Рабочей партии Курдистана.

Вторая деталь более мелкая, но только на первый взгляд. Место и схема проведения теракта в Стамбуле. Улица Истикляль, в самом центре Стамбула, выбрана явно неслучайно для проведения операции. Улица эта пешеходная, давно известна, как любимое место прогулок многочисленных туристов. Там же расположены несколько дипломатических учреждений, в том числе и Генконсульство Российской Федерации…

Турецкая полиция считается одной из наиболее эффективных на Балканах, частые теракты принуждают турецких правоохранителей к максимальной бдительности! В этом районе расположено огромное число камер наблюдения и полицейских постов. Предотвратить взрыв, однако, не удалось. Проведение теракта в таком месте очень прозрачно намекает на участие в организации операции "очень специальных служб"…

Показательны и два прозвучавших заявления официальных лиц турецкой стороны. Прежде всего, следует обратить внимание на заявление турецкого президента Эрдогана:

"Те, кто поддерживает террористическую организацию под предлогом борьбы с ИГИЛ, также причастны к каждой пролитой капле крови".

Для людей, разбирающихся в вопросе, в словах лидера Турции содержится прямой намек на причастность к теракту американских спецслужб.

Отказ министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу принять соболезнования от американского посольства, после взрыва в Стамбуле, также прямо указывает на несомненное участие в организации преступления "специалистов" из США.

Можно предположить, что таким кровавым способом американцы дают понять турецкой власти и непосредственно – президенту Реджепу Эрдогану, что они не слишком довольны проводимой им международной политикой.

Действительно, турецкий лидер ведет сейчас очень сложную и двойственную политику на международной арене. Эрдоган остается формально на стороне союзников по НАТО и США в их глобальном вооруженном конфликте с Россией, и участвует в поставках вооружений Киевскому режиму, находящемуся на острие этого противостояния.

При этом, он стремиться как можно чаще встречаться с президентом РФ – Владимиром Путиным, как он сам утверждает: "в поисках путей примирения сторон".

Эрдоган взял на себя миссию "миротворца" не случайно. На лето будущего года назначены очередные президентские и парламентские выборы в Турции. Положение нынешнего лидера страны, исходя из тяжелейшего экономического и финансового кризиса в стране и рекордного уровня инфляции, достаточно шаткое.

Местная оппозиция настаивает на том, что турецкие проблемы связаны исключительно с некомпетентностью нынешнего руководства. Эрдоган же пытается компенсировать наличие внутренних проблем успехами в делах международных.

Нужно признать, тут он достиг определенных успехов. Однако раздражение западных союзников вызывает тот факт, что Эрдоган все чаще склоняется к российской точке зрения на происходящие события.

Турция приняла решение стать газовым хабом по распределению российского газа в ряд европейских стран. Участие турок в "зерновой сделке" по передаче Россией зерна беднейшим странам мира тоже злит Вашингтон и Брюссель.

Дестабилизация обстановки в стране, участившиеся теракты, это – один из способов лишить действующего президента Турции – Эрдогана, надежд на переизбрание в будущем году. Метод простой и многократно испытанный спецслужбами США в подобных ситуациях. Унесенные человеческие жизни и страдания покалеченных людей – интересуют их в последнюю очередь. Такие понятия, как гуманность и сострадание, не из их лексикона. Обнадеживает одно – мир начинает постепенно прозревать…

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669020180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.00 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Межпарламентской Ассамблеи ТюркПА
- Спикер Мажилиса встретился с делегациями международных наблюдателей на выборах
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
- Накануне выборов в президенты Казахстана: Откуда взялась истерия вокруг Касым-Жомарта Токаева?
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Cемейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана
- О 18-й встрече глав МИД Центральной Азии и Европейского Союза
- Троечка с минусом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  