Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин

12:41 21.11.2022 21 ноября 2022



При обилии в России денег государство собирается брать средства в долг, причем много

Иван Рыбин



Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно?



В ближайшие два года госдолг России сильно вырастет, согласно планов Минфина он увеличится до 17,5% от ВВП. Зачем? На этот вопрос ответа нет. За текущий год у РФ образуется колоссальный торговый профицит, при грамотном использовании его хватит на многие проекты, столь необходимые стране. А ведь есть еще иные средства, коих в разы больше. Но они почему-то продолжают беспрепятственно утекать за границу.



Согласно планам Минфина к 2025 году размер госдолга увеличится до 29,9 трлн. рублей или 17,5%. Из них внутренний - до 25 трлн. рублей, внешний - до 4,9 трлн. рублей. Для сравнения: в 2021 году это было соответственно 16,5 трлн. рублей и, 4,4 трлн. рублей, причем при профицитном бюджете.



Зачем России госдолг, вообще непонятно. С одной стороны, из страны нескончаемым потоком выводится капитал, экономисты оценивают его отток в триллионы долларов. Да и за 2022-й уволокут за кордон не менее $500 млрд., а то и целый триллион - в этом плане год будет рекордным. Как известно, власти этому никак не препятствуют. Что любопытно, даже осуждающая риторика на данную тему полностью пропала. Видать, все так и надо. Кому надо?



При этом государство занимает, и довольно дорого. Если "на пальцах": у вас есть 1000 рублей, вы их кладете в заведомо ненадежный банк (иностранный), который их у вас точно украдет. И тут же берете кредит в другом банке под 10% годовых, на аналогичную сумму.



Скажете, что так не бывает? Да, в быту не бывает, подобного "финансиста" его родственнички тут же сдадут добрым докторам, дабы те прописали ему курс галоперидола. Или иного препарата "от головы". Попутно еще и объявят недееспособным, со всеми вытекающими последствиями.



А вот в государственных финансах Российской Федерации почему-то подобное никого не шокирует, никто не протестует против подобного вредительства. Денег в РФ много, очень. Хотя чиновники всячески стараются сделать чтобы исправить эту ситуацию.



"Не нужно брать займы и выкармливать нашими руками финансовых спекулянтов, потому что нужно выяснить какая цена кредита на самом деле. Так вот, бюджет берет взаймы не на независимом рынке, он берет взаймы, прежде всего, у государственных банков. То есть в принципе, он может брать взаймы под 0%, и никого, кроме кучки государственных олигархов, это не заинтересует", - объясняет зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.



Собственно, понимает суть проблемы не он один, грамотных экономистов в России хватает. Однако толку от этого ноль, специалистов никто не слушает, и так называемые "либералы" продолжают проводить свою политику. Откровенно вредительскую, если уж называть вещи своими именами.



Государственные ценные бумаги, действительно, в первую очередь купят госбанки. И получат по ним доход. Интересная логика… А зачем вообще нужны эти госбанки, какую функцию в экономике РФ они выполняют? Быть может, они кого-то кредитуют, недорого, под 1−2% годовых? Такого нет и в помине. Сами строят некие нужные предприятия, развивают экономику? И такого тоже нет, в принципе. Зато это крупные держатели внутреннего госдолга, имеют с него хорошие прибыли. Госбанки от государства. Как-то все неправильно, все это попахивает очень и очень дурно.



В том числе и патриотические заверения Минфина о том, что долги в рублях - это хорошо.



"С учетом того, что доходность рублевых облигаций России выше доходности евробондов, такой обмен может привести к росту стоимости государственного долга. Маловероятно, чтобы этой группе инвесторов предложили доходность ниже, чем всем остальным", - говорит доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.



При этом получаемые от экспорта энергоносителей средства в рамках "бюджетного правила" будут заскладированы - в экономику они не пойдут. Как и ранее не шли, их направляли в Фонд национального благополучия (ФНБ). Это самый фонд нынче по большей части "заморожен", то есть украден. И историю с ФНБ явно хотят повторить. Вывезти из России побольше ресурсов, снабдить ими Запад, а нашу страну оставить ни с чем. То есть с долгами.



"Мы ведем необъявленную войну с коллективным Западом, но при этом механизмы ограбления этим самым Западом России продолжают функционировать, и масштабы ограбления нарастают. Понятно, что при таком раскладе Россия имеет все шансы эту войну проиграть. Чтобы ее выиграть, России необходимо кардинально менять всю систему управления экономикой страны.



В том числе и в первую очередь, в сфере внешней торговли и внешнеэкономических отношений. Первое, что надо сделать в этой сфере - ввести жесткое государственное управление внешней торговлей России. Она должна обслуживать не интересы коллективного Запада и узкой группы так называемых "российских" олигархов, а обеспечивать страну жизненно необходимыми товарами потребительского и производственного назначения. Поставки товаров на экспорт должны покрывать потребности России в валюте для закупки жизненно важных товаров и не копейки больше!" - говорит доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.



Тоже вполне себе азбучные истины, неоднократно пройденные, в том числе в нашей стране. В годы индустриализации именно так и делали, и ничего не мешает повторить. Тогда у нашей страны было ничуть не менее враждебное окружение, но ведь выстояли, построили новую экономику и благодаря этому победили в страшной войне. Развязанной против нас теми же самым "коллективным Западом". Тут ничего не меняется. А вот внутри страны все иначе.



"Как мне сказали добрые ребята, которые сейчас бьются в Донбассе, положение страшное. Впереди бандеровцы, а в тылу власовцы. Не нужно нам такого, даром не нужно. Не оберемся беды", - рассказывает российский общественный деятель Владимир Кучеренко.



Увы, все именно так и есть. Раздражение политикой правящей верхушки нарастает, и речь уже не идет о "непонимании" тех решений, которые принимаются. Все все уже прекрасно понимают и не имеют иллюзий. Остается открытым лишь один вопрос - когда же будет достигнута критическая масса со всеми вытекающими отсюда последствиями.



"Либералы" явно спешат, равно как и их хозяева. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в Германии - аж на 97,5%. Это уже привело к резкому обвалу цен, так как "общечеловеки" успокоились - они успели. В смысле выкачать у глупых русских побольше ресурсов. Газа стало даже слишком много, так как поставки из РФ не прекращаются. Газпром ежедневно рапортует, сколько именно миллионов кубометров перекачано через украинскую трубу. Для западников, и для бандеровцев тоже. Которые расстреливают наших пленных. Как-то все это уже совсем за гранью добра и зла.



"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря. Маловероятно, что Европа столкнется с длительным холодным периодом в ноябре", - считает ведущий аналитик итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато.



Иными словами, там очень чего-то опасались, причем явно в России. Но это "что-то" у нас не произошло. К сожалению. Но произойдет, иных вариантов просто нет. А так осталось еще только наладить регулярные поставки боеприпасов в Евросоюз, дабы они передавали их Украине. Впрочем, практически это и делается - в финансовом плане. Мы финансируем войну против себя же.



Вопрос, когда будет этот поворот в политике, если его можно так назвать. Важно успеть, пока Минфин не раскрутил новую "пирамиду" ГКО-ОФЗ, как это было при Ельцине. Сколько тогда при помощи этих ценных бумажек выкачали из нашей страны, неизвестно и по сей день. И уже высказываются подозрения, что все к тому идет. Но это не должно повториться. Источник - свободная пресса

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