 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.11.2022
14:11  На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?
13:49  На Донбасс-фронт прибыла американская ЧВК "Моцарт". Шостаковича заказывали?
13:29  Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
13:21  Сгон с гор. ТаджВласти продолжают переселять безнадежно безземельных памирцев (дарвазинцев и ишкашимцев)
12:41  Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин
12:04  "Против всех" набрал 5,8% и занял почетное 2 место. Предварительные итоги КазВыборов
11:51  Страусиное самоуспокоение. Время работает не на Россию, - Роман Рейнекин

11:43  Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции, - Игорь Перминов
11:37  Секс с собаками: почему Россия должна воевать с Западом?
11:34  Киевская "прачечная": миллиарды долларов для Байдена отмыли кровью
11:24  Троечка с минусом. Каким изысканным безумием занимается Агентство стратпроектов Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:23  Великий Туран: право на наследство, - Ахмад Глашев
10:21  Кому выгодно? Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против", - Олег Щукин
09:55  Чернобыль-2 неотвратим. УкрАрта упорно разносит Запорожскую АЭС
09:33  Казахстан после выборов ожидает "революция сверху", - В.Панфилова
09:02  Бишкек разрешил пограничный вопрос с Ташкентом? Или..., - Е.Погребняк
08:56  Как саудиты и США подавили шиитскую "цветную" революцию в Бахрейне (уроки истории)
08:41  Талибы приговорили влюбленную пару за добрачные отношения к публичному избиению плетью
08:22  Дико-каменный...мырка. Глава КырГКНБ Ташиев публично матерится в КырПарламенте на депутатов
08:10  Токаев скромно назвал "исторической" свою победу на выборах президента Казахстана
01:34  ".. Запомни, мой сладкий". Веселить предвыборную тусу в Алматы наняли бежавшую из РФ спивачку Лободу
00:06  Глухие закоулки американской демократии, - Вл.Прохватилов
00:05  Большой Сатана не дремлет. Иран поднял красное знамя возмездия, - А.Игнатьев
Воскресенье, 20.11.2022
22:41  По данным Exit poll Токаев набрал 82% голосов
21:54  В Донбассе "Градом" прикопали матерого командира французского "Иностранного легиона" Гастона Бессона
21:02  С каким результатом победит Токаев: графа "против всех" не стала конкурентом, - МК
19:16  Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:08  Великая китайская Луна. Обитаемая база, - В.Агеев
17:28  Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)
17:23  В Узбекистане вырастили новый "космический" сорт хлопка
13:20  Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ, - К.Логинова
09:36  США и НАТО мобилизуются для войны с Россией и Китаем, - Владимир Овчинский
09:32  Евгений Пригожин (ЧВК "Вагнер") - будущий президент России?
09:11  Казахстан с утра голосует за нового старого президента
08:26  Минска-3 пока не будет, - Владимир Карнозов
07:14  Запорожская и Херсонская области будут спецсубъектами Российской Федерации
00:00  Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме, - Тимур Шерзад
Суббота, 19.11.2022
23:04  Британский премьер Сунак прибыл в Киев. Познакомиться с "Искандером"?
17:07  В Кыргызстане осужден обвиняемый в убийстве экс-главы АП Медета Садыркулова – спустя 13 лет
16:24  Казахстану посулили деньги за отказ от дружбы с Россией. Боррель похвалил Токаева, - "Взгляд"
14:37  Пекин свои оружейные проблемы решает самостоятельно, - НГ
12:38  Тамерлан если знал слово "узбек", то уж никак себя с ним не отождествлял (вспоминая времена Чингисхана), - Д.Хрусталев
11:41  Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
11:21  Байдену - 80: деменция отступает
10:46  Казахстан ждет стремительный крен в сторону Запада сразу поле президентских выборов, - Айнур Курманов
10:42  Боли Бали. К итогам семнадцатого саммита "двадцатки", - В.Чушкин
10:35  Как усилить ОДКБ до уровня НАТО, - Рафаэль Фахрутдинов
09:36  Вождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочь
00:12  Средний класс в Казахстане сократился в два раза?
Пятница, 18.11.2022
20:11  Первый ЧМ по футболу в мусульманской стране начинается не без проблем
19:39  Путин открыл свой официальный телеграм-канал. Языком почесать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин
12:41 21.11.2022

21 ноября 2022

При обилии в России денег государство собирается брать средства в долг, причем много
Иван Рыбин

Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно?

В ближайшие два года госдолг России сильно вырастет, согласно планов Минфина он увеличится до 17,5% от ВВП. Зачем? На этот вопрос ответа нет. За текущий год у РФ образуется колоссальный торговый профицит, при грамотном использовании его хватит на многие проекты, столь необходимые стране. А ведь есть еще иные средства, коих в разы больше. Но они почему-то продолжают беспрепятственно утекать за границу.

Согласно планам Минфина к 2025 году размер госдолга увеличится до 29,9 трлн. рублей или 17,5%. Из них внутренний - до 25 трлн. рублей, внешний - до 4,9 трлн. рублей. Для сравнения: в 2021 году это было соответственно 16,5 трлн. рублей и, 4,4 трлн. рублей, причем при профицитном бюджете.

Зачем России госдолг, вообще непонятно. С одной стороны, из страны нескончаемым потоком выводится капитал, экономисты оценивают его отток в триллионы долларов. Да и за 2022-й уволокут за кордон не менее $500 млрд., а то и целый триллион - в этом плане год будет рекордным. Как известно, власти этому никак не препятствуют. Что любопытно, даже осуждающая риторика на данную тему полностью пропала. Видать, все так и надо. Кому надо?

При этом государство занимает, и довольно дорого. Если "на пальцах": у вас есть 1000 рублей, вы их кладете в заведомо ненадежный банк (иностранный), который их у вас точно украдет. И тут же берете кредит в другом банке под 10% годовых, на аналогичную сумму.

Скажете, что так не бывает? Да, в быту не бывает, подобного "финансиста" его родственнички тут же сдадут добрым докторам, дабы те прописали ему курс галоперидола. Или иного препарата "от головы". Попутно еще и объявят недееспособным, со всеми вытекающими последствиями.

А вот в государственных финансах Российской Федерации почему-то подобное никого не шокирует, никто не протестует против подобного вредительства. Денег в РФ много, очень. Хотя чиновники всячески стараются сделать чтобы исправить эту ситуацию.

"Не нужно брать займы и выкармливать нашими руками финансовых спекулянтов, потому что нужно выяснить какая цена кредита на самом деле. Так вот, бюджет берет взаймы не на независимом рынке, он берет взаймы, прежде всего, у государственных банков. То есть в принципе, он может брать взаймы под 0%, и никого, кроме кучки государственных олигархов, это не заинтересует", - объясняет зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Собственно, понимает суть проблемы не он один, грамотных экономистов в России хватает. Однако толку от этого ноль, специалистов никто не слушает, и так называемые "либералы" продолжают проводить свою политику. Откровенно вредительскую, если уж называть вещи своими именами.

Государственные ценные бумаги, действительно, в первую очередь купят госбанки. И получат по ним доход. Интересная логика… А зачем вообще нужны эти госбанки, какую функцию в экономике РФ они выполняют? Быть может, они кого-то кредитуют, недорого, под 1−2% годовых? Такого нет и в помине. Сами строят некие нужные предприятия, развивают экономику? И такого тоже нет, в принципе. Зато это крупные держатели внутреннего госдолга, имеют с него хорошие прибыли. Госбанки от государства. Как-то все неправильно, все это попахивает очень и очень дурно.

В том числе и патриотические заверения Минфина о том, что долги в рублях - это хорошо.

"С учетом того, что доходность рублевых облигаций России выше доходности евробондов, такой обмен может привести к росту стоимости государственного долга. Маловероятно, чтобы этой группе инвесторов предложили доходность ниже, чем всем остальным", - говорит доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

При этом получаемые от экспорта энергоносителей средства в рамках "бюджетного правила" будут заскладированы - в экономику они не пойдут. Как и ранее не шли, их направляли в Фонд национального благополучия (ФНБ). Это самый фонд нынче по большей части "заморожен", то есть украден. И историю с ФНБ явно хотят повторить. Вывезти из России побольше ресурсов, снабдить ими Запад, а нашу страну оставить ни с чем. То есть с долгами.

"Мы ведем необъявленную войну с коллективным Западом, но при этом механизмы ограбления этим самым Западом России продолжают функционировать, и масштабы ограбления нарастают. Понятно, что при таком раскладе Россия имеет все шансы эту войну проиграть. Чтобы ее выиграть, России необходимо кардинально менять всю систему управления экономикой страны.

В том числе и в первую очередь, в сфере внешней торговли и внешнеэкономических отношений. Первое, что надо сделать в этой сфере - ввести жесткое государственное управление внешней торговлей России. Она должна обслуживать не интересы коллективного Запада и узкой группы так называемых "российских" олигархов, а обеспечивать страну жизненно необходимыми товарами потребительского и производственного назначения. Поставки товаров на экспорт должны покрывать потребности России в валюте для закупки жизненно важных товаров и не копейки больше!" - говорит доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.

Тоже вполне себе азбучные истины, неоднократно пройденные, в том числе в нашей стране. В годы индустриализации именно так и делали, и ничего не мешает повторить. Тогда у нашей страны было ничуть не менее враждебное окружение, но ведь выстояли, построили новую экономику и благодаря этому победили в страшной войне. Развязанной против нас теми же самым "коллективным Западом". Тут ничего не меняется. А вот внутри страны все иначе.

"Как мне сказали добрые ребята, которые сейчас бьются в Донбассе, положение страшное. Впереди бандеровцы, а в тылу власовцы. Не нужно нам такого, даром не нужно. Не оберемся беды", - рассказывает российский общественный деятель Владимир Кучеренко.

Увы, все именно так и есть. Раздражение политикой правящей верхушки нарастает, и речь уже не идет о "непонимании" тех решений, которые принимаются. Все все уже прекрасно понимают и не имеют иллюзий. Остается открытым лишь один вопрос - когда же будет достигнута критическая масса со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Либералы" явно спешат, равно как и их хозяева. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в Германии - аж на 97,5%. Это уже привело к резкому обвалу цен, так как "общечеловеки" успокоились - они успели. В смысле выкачать у глупых русских побольше ресурсов. Газа стало даже слишком много, так как поставки из РФ не прекращаются. Газпром ежедневно рапортует, сколько именно миллионов кубометров перекачано через украинскую трубу. Для западников, и для бандеровцев тоже. Которые расстреливают наших пленных. Как-то все это уже совсем за гранью добра и зла.

"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря. Маловероятно, что Европа столкнется с длительным холодным периодом в ноябре", - считает ведущий аналитик итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато.

Иными словами, там очень чего-то опасались, причем явно в России. Но это "что-то" у нас не произошло. К сожалению. Но произойдет, иных вариантов просто нет. А так осталось еще только наладить регулярные поставки боеприпасов в Евросоюз, дабы они передавали их Украине. Впрочем, практически это и делается - в финансовом плане. Мы финансируем войну против себя же.

Вопрос, когда будет этот поворот в политике, если его можно так назвать. Важно успеть, пока Минфин не раскрутил новую "пирамиду" ГКО-ОФЗ, как это было при Ельцине. Сколько тогда при помощи этих ценных бумажек выкачали из нашей страны, неизвестно и по сей день. И уже высказываются подозрения, что все к тому идет. Но это не должно повториться.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669023660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.00 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Межпарламентской Ассамблеи ТюркПА
- Спикер Мажилиса встретился с делегациями международных наблюдателей на выборах
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
- Накануне выборов в президенты Казахстана: Откуда взялась истерия вокруг Касым-Жомарта Токаева?
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Cемейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана
- О 18-й встрече глав МИД Центральной Азии и Европейского Союза
- Троечка с минусом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  