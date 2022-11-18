 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сгон с гор. ТаджВласти продолжают переселять безнадежно безземельных памирцев (дарвазинцев и ишкашимцев)
13:21 21.11.2022

Жителей Дарваза и Ишкашима переселят в Хатлонскую область: причина

Некоторые семьи Горно-Бадахшанской автономной области переедут в долинные районы республики, такое решение приняли власти
ДУШАНБЕ, 19 ноя - Sputnik. В текущем году в Хуросонский район Хатлона будет переселено 135 семей из малоземельных и малонаселенных горных районов.
Жителей Горно-Бадахшанской автономной области переедут с необрабатываемых земель в долинные районы республики.
Об этом сообщает Министерство труда, миграции и занятости населения республики.
Отмечается, что пять семей из Дарвазского района и 10 семей из Ишкошимского района будут перевезены в Хуросонский район Хатлонской области.
Переселение жителей осуществляется по решению Правительства Таджикистана.
Также место жительства поменяют еще пять семей из Бохтара, Леваканта - 5, Кушониенского района -15, Восейского - 20, Темурмаликского - 10, Муминабада - 15, Кухистони-Матчоха - 15 и 5 из Таджикабада.
В одном из районов Хатлонской области соберут более 26 тыс. тонн хлопка
Согласно постановлению Правительства Таджикистана до 2024 года 410 семей будут переселены с необрабатываемых земель в долины республики.

Источник - tj.sputniknews.ru
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