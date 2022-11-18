|Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
13:29 21.11.2022
Внук Рахмона получил высокий пост
Исмоил Махмадзоир избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
В прошлом году внук президента Таджикистана был выбран "Благотворителем года", также он спонсирует футбольную команду "Равшан" и спортивный клуб "Хаджи Шариф"
ДУШАНБЕ, 19 ноя - Sputnik. Внук президента Таджикистана Эмомали Рахмона получил высокую должность.
Исмоил Махмадзоир избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана.
Об этом Sputnik Таджикистан сообщил источник в Комитете молодежи республики.
Стало известно, что новую должность Махмадзоир получил в ходе внеочередного перевыборного заседания Федерации.
В нем приняли участие руководство Комитета по делам молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, члены исполкома федерации, тренеры, судьи и спортсмены.
Кандидатуру внука Эмомали Рахмона поддержали все присутствующие.
Он сменил на этой должности Нурулло Лойкова, который ушел в отставку по собственному желанию. Однако он продолжит работу на посту вице-президента Федерации дзюдо.
Таким образом, Исмоил Махмадзоир будет возглавлять Федерацию в период с 2022 по 2026 годы.
Исмоил Махмадзоир - сын старшей дочери президента Фирузы Рахмоновой и Махмадзоира Соибова, ему 26 лет.
В прошлом году он был выбран "Благотворителем года".
Внук Рахмона помог жителям Хатлона после схода оползней
Отмечалось, что во время пандемии он помог продовольствием более 2 тыс. семей.
Кроме того, внук президента постоянно поддерживает кулябскую футбольную команду "Равшан" и спонсирует клуб "Хаджи Шариф".