Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана

13:29 21.11.2022

Внук Рахмона получил высокий пост



Исмоил Махмадзоир избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана

В прошлом году внук президента Таджикистана был выбран "Благотворителем года", также он спонсирует футбольную команду "Равшан" и спортивный клуб "Хаджи Шариф"

ДУШАНБЕ, 19 ноя - Sputnik. Внук президента Таджикистана Эмомали Рахмона получил высокую должность.

Исмоил Махмадзоир избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана.

Об этом Sputnik Таджикистан сообщил источник в Комитете молодежи республики.

Стало известно, что новую должность Махмадзоир получил в ходе внеочередного перевыборного заседания Федерации.

В нем приняли участие руководство Комитета по делам молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, члены исполкома федерации, тренеры, судьи и спортсмены.

Кандидатуру внука Эмомали Рахмона поддержали все присутствующие.

Он сменил на этой должности Нурулло Лойкова, который ушел в отставку по собственному желанию. Однако он продолжит работу на посту вице-президента Федерации дзюдо.

Таким образом, Исмоил Махмадзоир будет возглавлять Федерацию в период с 2022 по 2026 годы.

Исмоил Махмадзоир - сын старшей дочери президента Фирузы Рахмоновой и Махмадзоира Соибова, ему 26 лет.

В прошлом году он был выбран "Благотворителем года".

Внук Рахмона помог жителям Хатлона после схода оползней

Отмечалось, что во время пандемии он помог продовольствием более 2 тыс. семей.

Кроме того, внук президента постоянно поддерживает кулябскую футбольную команду "Равшан" и спонсирует клуб "Хаджи Шариф".