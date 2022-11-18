 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Донбасс-фронт прибыла американская ЧВК "Моцарт". Шостаковича заказывали?
13:49 21.11.2022

Пригожин прокомментировал прибытие на Украину американской ЧВК "Моцарт"

Предприниматель Евгений Пригожин на запрос издания "Live24" о новой американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", которая якобы прибыла на Украину для борьбы с ЧВК "Вагнер", ответил, что "не устраивал конкурсов на название". Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, ЧВК "Вагнер" - наиболее крупная частная армия в мире и наиболее боеспособная. В связи с этим как бы не называли себя военные формирования "Моцартами" или "Сальери", "Шубертами" или "Киркоровыми", это не предоставляет им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа. Он допустил, что всегда может найтись в мире сила, способная противостоять, в этом нет ничего неожиданного. Вместе с тем говорить о "противостоянии Вагнера и Моцарта" смешно, полагает Пригожин. Как уточнил предприниматель, ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинским ВС, она стала решающей силой на данном направлении.

Также он добавил, что американская сторона, наверно, может обучить украинцев техническим новшествам, однако, что касается боевого мастерства, армия Украины сама может с успехом обучать любую армию Европы или мира.

АЛЕКСАНДР ХОХРЯКОВ

Источник - МК
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