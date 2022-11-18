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|На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?
14:11 21.11.2022
21 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
На строительство железной дороги Китай - Кыргызстан требуется до $5 миллиардов
В Кыргызстане есть два самых крупных проекта, которые необходимо довести до конца. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.
По его словам, первый проект - строительство Камбаратинской ГЭС.
Кабмин надеется, что в следующем году строительно-подготовительные работы закончатся.
Второй крупный проект - строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
"В апреле проектный институт КНР должен представить нам документы. Строительство будет стоить от $3 до $5 миллиардов. Пока не известно, сколько будет стоить проект Камбаратинской ГЭС, это станет известно после актуализации. Но его стоимость примерно такая же, как и у железной дороги", - сказал Акылбек Жапаров.