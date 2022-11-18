На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?

14:11 21.11.2022

21 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

На строительство железной дороги Китай - Кыргызстан требуется до $5 миллиардов



В Кыргызстане есть два самых крупных проекта, которые необходимо довести до конца. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.



По его словам, первый проект - строительство Камбаратинской ГЭС.



Кабмин надеется, что в следующем году строительно-подготовительные работы закончатся.



Второй крупный проект - строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.



"В апреле проектный институт КНР должен представить нам документы. Строительство будет стоить от $3 до $5 миллиардов. Пока не известно, сколько будет стоить проект Камбаратинской ГЭС, это станет известно после актуализации. Но его стоимость примерно такая же, как и у железной дороги", - сказал Акылбек Жапаров.