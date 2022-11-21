Две известные актрисы - Хенгаме Газиани и Хенгаме Газиани арестованы в Иране за поддержку инсургентов

15:43 21.11.2022

21.11.22



ХЕНГАМЕ ГАЗИАНИ (СЛЕВА) И КАТАЮН РИАХИ. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В Иране 20 ноября были арестованы две известные актрисы - Хенгаме Газиани (Hengameh Ghaziani) иХенгаме Газиани (Katayoun Riahi). Об этом сообщает агентство Tasnim.



фоты актрис тут -

https://fergana.plus/news/128389/



В агентстве заявили, что Газиани в последние несколько дней подстрекала к беспорядкам, поддерживая бунтовщиков, а также поддерживала связь с оппозиционными СМИ.



В минувшую субботу Хенгаме Газиани опубликовала в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видеозапись, запечатлевшую актрису без хиджаба.



"Это, может быть, мой последний пост. С этого момента, если со мной что-то случится, знайте, что я всегда буду с народом Ирана до своего последнего вздоха", - написала Газиани.

Катаюн Риахи назвали в Tasnim одной из тех, кто в последние дни будоражил умы, публикуя ложный контент. По информации The Gardian, в сентябре актриса дала интервью без хиджаба телеканалу Iran International, который базируется в Лондоне и является оппозиционным по отношению к властям Ирана. Риахи выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини, и выступила против обязательного ношения хиджаба.



Махса Амини - 22-летняя жительница провинции Курдистан. Она скончалась вскоре после того, как 13 сентября ее задержала полиция нравов Тегерана, обвинив в неправильном ношении хиджаба (в Иране хиджаб обязаны носить в общественных местах все представительницы женского пола). Свидетели задержания обвинили полицейских в избиении девушки. Полиция заявила, что смерть Амини была случайностью. После похорон девушки 17 сентября в ее родном городе Сакезе вспыхнули протесты, позже распространившиеся на все крупные города исламской республики.



Для подавления беспорядков власти применяют огнестрельное оружие. По данным на 19 ноября, в ходе разгона протестов погибло по меньшей мере 410 человек, в том числе около 60 несовершеннолетних. Почти 14 тысяч протестующих были задержаны или арестованы. В ряде регионов блокируется интернет, чтобы протестующие не могли связываться друг с другом и загружать видео и фото антиправительственных демонстраций.