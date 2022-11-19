Глава КырКабмина Жапаров грозится разогнать всю Таможенную службу. Ввиду ненужности

15:51 21.11.2022

21 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Глава кабмина готов распустить всю Таможенную службу



Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты обсуждают законопроект "О республиканском бюджете на 2022 год и прогноз на 2023-2024 годы".



На заседании присутствует председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Он заявил, что по итогам года кабмин распрощается с теми министрами и чиновниками, которые не выполняют указаний президента и план. В их числе есть и Таможенная служба.



"Мы уже распрощались с четырьмя министрами. Никого не жалели, не смотрели на то, что он друг или родственник. Мы готовимся к кардинальным реформам. В этом году таможня собрала на 26 миллиардов сомов больше, чем в 2021 году. Перед главой ведомства ставили план увеличить на 50 миллиардов сомов. Из 24 миллиардов недосбора - 7 миллиардов не дошло из-за ситуации в России, еще на 7 миллиардов тоже есть объяснения", - сказал Акылбек Жапаров.



Глава кабмина добавил, что готов полностью расформировать Таможенную службу и набрать вчерашних выпускников вузов.



"Если надо, наберем тех, кому за державу обидно. Я об этом говорил Садыру Жапарову. Сказал: если надо, всех таможенников в один день распустим и вместо них наберем тех, кто окончил институт. Мы готовы к этому. Систему надо готовить", - сказал Акылбек Жапаров.