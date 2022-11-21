Россия и Иран могут перестелить дороги к Индийскому океану, - Е.Цоц

16:42 21.11.2022

21 ноября 2022 |

Аннотация

Русская железнодорожная колея 1520 мм может дотянуться до портов в Персидском заливе.

Россия рассматривает идею строительства в Иране новых линий железных дорог с привычной для себя колеей 1520 мм. Подробности обсуждения и расчетов не называются, однако масштабы возможного решения не скрыть. Сейчас Иранские железные дороги используют узкоколейные линии европейского стандарта 1435 мм. Это создает неприятные сложности для грузов в рамках проекта транспортного коридора "Север - Юг". Если необходимости смены колеи не будет, иранские порты в Персидском заливе станут с транспортной точки зрения почти российскими. Путь Москва - Баку - Бендер-Аббас окажется прямым.



В кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал журналистам о перспективах участия нашей страны в достройке недостающего железнодорожного 170-километрового участка в рамках МТК между иранскими городами Решт и Астара. Рассматриваются два варианта колеи - 1435 мм (как в Иране сейчас) и 1520 мм (как в России и Азербайджане).



"Дальнейшая перспектива развития этой линии - широкой колеей непосредственно до портов Персидского залива", - приводит слова Иванова ТАСС.



Замминистра отметил, что для России может быть выгодно не перегружать вагоны для перехода между колеями, а сосредоточиться на развитии широкой колеи на территории Ирана, обеспечив доставку товаров к трем основным портам страны в Персидском заливе.



"Сейчас делается оценка экономической целесообразности реализации целиком широкой колеи там [в Иране], практически новая железная дорога непосредственно до портов Персидского залива. Эту техническую часть, оценку, сделаем в ближайшее время. После этого решение будет принято, какое целесообразно будет реализовывать", - пояснил Иванов.



Три порта - это главная гавань Ирана в Персидском заливе Бендер-Аббас, перспективный глубоководный порт Чахбехар и, по всей видимости, порт города Бушир, в котором российские специалисты строят вторую очередь атомной электростанции.



Спустя два десятка лет реализации проекта "Север - Юг" появляется понимание, зачем нужен удобный путь. Еще недавно список торговых партнеров России из дружественных стран, по сути, ограничивался четырьмя государствами - могучим Китаем, независимой Турцией, а также близкими Москве Белоруссией и Казахстаном. С остальными объемы сотрудничества оставались незначительными и уступали товарообороту с недружественными державами. С февраля 2022 года страны Запада и прозападного Востока вынуждают Россию создавать логистические цепочки с нуля, лишая налаженных путей экспорта и импорта.



Стресс-тест для российской внешней торговли наглядно показал отсутствие у России прямого доступа к рынкам большинства стран. Наша страна привыкла торговать только с Европой (включая Турцию) и Китаем и не имеет фактической возможности перемещать товары даже в географически близкие государства.



Порты в Персидском заливе открывают России пути не только в Индию, но и в Юго-Восточную Азию, Индонезию, страны Ближнего Востока, восточную часть Африки вплоть до ЮАР. Комбинация железной дороги и морских перевозок позволяет продавать и приобретать сырье, стройматериалы, сельскохозяйственную продукцию и потребительские товары массового ценового сегмента. Дополнительный перевалочный пункт в виде смены колеи для этих групп товаров мог бы означать критичное удорожание и лишнее промедление поставок.



Новая логистика означает экономическую революцию не только для России, но и для большей части незападного мира. Африканские и азиатские страны смогут забыть о голоде, о нехватке предметов первой необходимости, получат материалы для строительства домов. И к тому же получат крупный рынок сбыта для своих сырья и товаров. Одновременно с Россией исторические шансы получат государства Закавказья и Туркестана, еще больше, чем Москва, страдающие от географической изоляции.



Кстати, МТК "Север - Юг" может оспорить выгоду доставки грузов в Европу через Суэцкий канал. Да, Брюссель в нынешней политической обстановке вряд ли перейдет на маршрут через Россию, но конкуренцию никто не отменял. Следовательно, высокомерие оппонентов из недружественных стран будет их же и бить.



Еще недавно российские чиновники не решились бы рассматривать такие смелые проекты. Но рассеялись иллюзии в отношении Запада, а Иран, напротив, сумел показать себя по-настоящему надежным партнером. И у Москвы не остается вариантов, кроме как рубить удушающие санкционные сети и прокладывать для экономики новые дороги.