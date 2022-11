Олигархи и глобализм: чего ждать после смерти Ивлина де Ротшильда? - Вл.Павленко

Олигархи и гВ условиях вакуума, возникшего в клане Рокфеллеров со смертью последнего из пятерки братьев – Дэвида, просела политическая составляющая совместного олигархического проекта. Ротшильды решили ее по собственному разумению – созданием Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане. Межклановый раздел бизнеса и политики уступил место внутреннему, в рамках которого французская ветвь (Давид де Ротшильд) отвечает за финансы, а политика передана британской ветви (Линн де Ротшильд).

ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 18 ноября 2022, 19:59 - REGNUM 8 ноября в Британии умер Ивлин де Ротшильд, банкир, косвенно причастный к происходящему сегодня в мире. Подробности о его роли только запутают и осложнят понимание, если не уложить его в более широкий контекст положения семейства Ротшильдов в мировой политике, не только в финансах. Сразу оговоримся, что на политику влияли не все Ротшильды, древо которых за шесть поколений разрослось до масштабов немаленькой энциклопедии. Поэтому упомянем только "политические" ветви.



Итак, у основателя династии Майера Амшеля, близкого партнера Гессенского дома, было пять сыновей, которые расселились по Европе и втерлись в доверие к местным правящим династиям, получив доступ к управлению их финансами. Три династии Ротшильдов - австрийская (Соломон), итальянская (Карл - Калман) и немецкая, гессенская (Амшель) - в разные годы пресеклись; в наследство от последней остались расположенные во Франкфурте-на-Майне европейские финансовые институты. Выжили, получили развитие и сохранились две династии - британская, берущая начало от Натана, и французская - от Джеймса (Якоба) Ротшильда, объединенные в главном фамильном англо-французском банке Rothshild & Sons. Братья-банкиры работали в доле; известным является факт "разводки", устроенной ими Наполеону, в результате которой одураченный завоеватель Европы лично способствовал переправке в Испанию золота с Британских островов для финансирования сражавшегося против него же корпуса Веллингтона. Кстати, к организации Французской революции и Наполеоновских войн приложил руку и основатель семейства, финансировавший главное "предприятие" иезуита Адама Вейсгаупта - орден иллюминатов (нынешний "Великий Восток"), который, кроме Баварии, где он был запрещен, имел еще два крупных центра - в Кельне и все том же Франкфурте.



СПРАВКА:



В XX веке Кельн стал плацдармом для возвышения Гитлера, а после войны американские оккупанты Германии с помощью Ватикана использовали иллюминатскую рейнско-баварскую (кельнско-мюнхенскую) связку для создания блока ХДС/ХСС, разделив национал-социализм на национальную и социальную составляющие, второй из которых в виде СДПГ занялись оккупанты-англичане, вытравлявшие из этой партии влияние марксизма.



В 1815 году Натану удается известная афера вокруг результатов битвы при Ватерлоо, в результате которой в условиях биржевой паники, вызванной слухами о поражении союзников, под его контроль попадает Банк Англии. Национализированный в 1946 году лейбористским правительством Клемента Эттли, он и сегодня по факту управляется Ротшильдами через финансовую компанию Jardine Matheson (JM), контролируемую семейством Кезуиков.



СПРАВКА:



Компания JM взросла и разбогатела на торговле наркотиками в Китае, развернувшейся после Опиумных войн XIX века. С тех пор она тесно связана с двумя британскими банками - HSBC и Standard Chartered. Помимо глобальных позиций (о которых ниже), они и сегодня сохраняют влияние на экономику Гонконга (Сянгана), обладая правом эмиссии гонконгского доллара.



Важно отметить, что именно Банк Англии, по информации американских исследователей Керби и Муллинса, является главным акционером ФРС, а его партнерами в этом "предприятии" выступает целая сеть, точнее несколько сетей олигархических банков, связанных не только с Ротшильдами. Но и с их протеже Морганами, Мозесами и Лазарами, а также с Рокфеллерами. Последние, кстати, тоже были представлены в истории пятью братьями, только не во втором, а в третьем поколении; распределение сфер деятельности между ними осуществлялось, однако, не по территориальному, а по "производственному" признаку. Политика и власть (Нельсон Рокфеллер, в 1974–1976 гг. - вице-президент США). Банки и политика (Дэвид, основатель Совета по народонаселению, из которого выросла повестка Римского клуба). Бизнес (Лоуренс). Нефть и политика (Уинтроп, в 1967–1971 гг. - губернатор Арканзаса, считается "крестным отцом" Билла Клинтона). Джон III (благотворительность). Двоюродными братьями пятерке Рокфеллеров приходились известнейшие в мировой политике братья Даллесы, настоящая карьера которых как раз и начиналась в Кельне, где эмиссарам олигархов, возглавляемым директором Банка Англии Монтегью Норманом, в январе 1932 года в качестве будущего германского лидера и был представлен Гитлер.



Маленький штрих. Исторически Рокфеллеры - такие же протеже или, точнее, эмиссары Ротшильдов, как Морганы & Co. Первый Рокфеллер, еще под фамилией Роггенфелдер, появился в США во время Второй войны за независимость в составе гессенского контингента британских войск, сформированного на деньги Майера Амшеля. Оставшись в Америке, он получил землю в Нью-Джерси, на которой, разумеется, "совершенно случайно" обнаружили нефть. И последующие комментарии здесь представляются излишними. Кроме одного: многие из нынешних нефтяных компаний в США - это региональные филиалы бывшей компании Standard Oil (SO). Разукрупнив ее в 1911 году своим "антимонопольным" решением, Верховный суд США утроил тогда суммарную капитализацию "нефтяного короля".



От лондонского Натана Ротшильда, точнее от его сына Лайонеля, первым получившего британский аристократический титул и ставшего членом палаты лордов, а также от парижского Джеймса (Якоба) берут начало по две ветви, с которыми и было связано множество европейских и мировых событий. В обеих династиях применительно к политике имеются главная и побочная ветви; так случилось, что сегодня последние вышли из тени порой на первые роли. Но обо всем по порядку. От британского Лайонеля Ротшильда одна ниточка тянется к Натану (Натаниэлю) Майеру, который сыграл важнейшую роль в создании в 1891 году первой теневой структуры концептуального управления - Общества Круглого стола (ОКС).



СПРАВКА:



Участники ОКС:



- колонизатор Южной Африки и основатель De Beers Сесил Родс;



- правая рука Родса лорд Альфред Мильнер, который в будущем в качестве члена Военного кабинета финансировал и вооружал корниловский мятеж в России;



– Арнольд Тойнби, многолетний глава Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) - главного исторического и нынешнего think tank коллективного Запада, который возник в 1919 году и от которого в это же время отпочковался вашингтонский CFR - Совет по международным отношениям;



– главы британского МИД Эдуард Грэй и лорд Артур Бальфур и т.д.



Следующий в этой цепочке - один из сыновей Натаниэля - Уолтер Ротшильд. Именно ему как лидеру британских сионистов в декабре 1917 года упомянутый Бальфур адресовал декларацию о создании в Палестине еврейского государства, на основании которой Британия в 1922 году при поддержке ряда ведущих стран получила мандат на управление Палестиной. Запомним этот факт, он нам еще пригодится. Уолтер Ротшильд умер бездетным, а его титулы перешли к сыну скончавшегося раньше него младшего брата Чарльза - Виктору, известному многолетней работой в контрразведке MI-5, а затем в качестве главного советника премьера Маргарет Тэтчер. Следующим стал его сын, ныне здравствующий Джейкоб Ротшильд.



Вторая цепочка от Лайонеля потянулась к Леопольду, лишенному политических амбиций своего брата Натаниэля, сосредоточившемуся на бизнесе, и далее - к его сыну Энтони Густаву, чьим отпрыском и является скончавшийся на днях Ивлин де Ротшильд. В 1980 году между Ивлином и Джейкобом, точнее, его отцом Виктором пробежала "черная кошка", и британский филиал банка Rothshild & Sons перешел под контроль Ивлина. Джейкоб был выведен на семейную периферию, вплоть до запрета использовать знаменитую фамилию в бизнес-проектах. Опала просуществовала до 2004 года, когда Ивлин передал руководство банком Rothshild & Sons из Лондона в Париж - Давиду де Ротшильду. Осмотревшись, Джейкоб в мае 2012 года осуществил, пожалуй, главную сделку в своей жизни - обменялся активами с Дэвидом Рокфеллером. Вопреки спекуляциям на тему "покупки первым второго", серьезные эксперты увидели в этом два среза. Первый: раздел сфер глобального влияния между кланами соответственно в бизнесе и политике. И второй: заявку на формирование единого концептуального центра, оформление которого после внутриклановых событий 2004 года получило "второе дыхание". Здесь следует отметить итоги кризиса 2008–2009 годов, когда запустившие его олигархи проиграли партию России и Китаю, не добившись глобального дефолта и оказавшись вынужденными платить за издержки финансовой дестабилизации программами QE с "печатного станка". Это побудило олигархию к перегруппировке, отражением которой и стала сделка-2012.



Каким образом вся эта история связывается с современной большой политикой, увидим. Но для этого рассмотрим французские ветви династии, в последние полтора века распространившие влияние и на Швейцарию, структура власти которой во главе с Федеральным советом воспроизводит модель "круглого стола", скопированную у британцев нацистской СС, только не с двенадцатью, а с семью участниками. Главная "политическая" ветвь тянется от Джеймса (Якоба) Ротшильда к его сыну Эдмону, который наряду с упомянутым британским Уолтером Ротшиьдом стал важнейшим координатором сионистского проекта и еще с 1882 году начал финансирование строительства в Палестине еврейских поселений. В 1897 году в Базеле созывается I сионистский конгресс, а перед XI конгрессом Эдмон де Ротшильд, долгое время враждовавший с основателем "политического", левого сионизма Теодором Герцлем, добивается переворота в Сионистской организации и приводит к руководству правого сиониста Хаима Вейцмана. "Сближение Ротшильда с сионизмом происходило затем так стремительно, - читаем у биографа семейства Ротшильдов Алекса Фрида, - что на встрече с Вейцманом, состоявшейся вскоре после своего четвертого визита в Эрец-Исраэль осенью 1914 года, он выразил решительную поддержку идеи создания в Стране Израиля независимого еврейского государства". Подробности, чтобы избежать "благородных" спекуляций, здесь; "выносом сора из избы" этого раскола как раз и является информсообщение об XI конгрессе, состоявшемся в сентябре 1913 года в Вене (конкретно: упоминаемое протестное письмо Макса Нордау, ближайшего соратника Герцля).



Добавим к этому, что разница между двумя сионизмами такова, что если левый ориентировался на фракционное внедрение в социалистические и социал-демократические партии (пример Бунда в РСДРП, от которого В. И. Ленин в борьбе за лидерство резко отмежевался), то правый сионизм ставил глобальные цели. Во-первых, доведение до полноценной государственности проекта Эрец-Исраэль, как раз и описанного Бальфуром в декларации Уолтеру Ротшильду, под который Британия и получила палестинский мандат; как видим, сионистский проект - следующая после банка Rothshild & Sons точка пересечения британской и французской ветвей этого олигархического клана. Во-вторых, с правым сионизмом связывается становление течения, которое во второй половине XX века получит название "христианского сионизма" или "христианского фундаментализма" и наряду с либертарианством и троцкизмом образует в качестве третьего источника и составной части нынешний неоконсерватизм с его идеями "глобальной демократической революции". (Концепция была официально обнародована Бушем-младшим в 2003 году в выступлении в Национальном фонде поддержки демократии - NED.) Кстати, решение о разделении Круглого стола на симбиоз британского Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) и американского CFR в 1919 году принималось на обеде у Эдмона де Ротшильда, который вместе с Уолтером Ротшильдом выступил главным организатором и спонсором сионистского проекта. Нельзя забыть и о роли полковника Хауса, "тени за троном" президента Вудро Вильсона. Именно он и подписал в декабре 1913 года проект закона о ФРС, разработанный в недрах Конгресса Нельсоном Олдричем, дедом пятерых братьев Рокфеллеров по материнской линии.



От Эдмона наследственная ниточка тянется к сыну Морису и внуку Эдмону II, ничем себя особо в политике не проявившим. И, наконец, к Бенджамину, чья неожиданная смерть в январе нынешнего, 2022 года в возрасте 57 лет наделала немало шума. Дело в том, что Бенджамин, на котором эта ветвь французских Ротшильдов пока и завершилась, по ряду оценок был достаточно глубоко внедрен в проект глобальной пандемии ковида, и его безвременная кончина порой рассматривается продуктом борьбы либо конкурирующих проектов, либо за лидерство в едином проекте. И здесь мы впервые, наконец, напрямую выходим на Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане, представленный общественности в ноябре 2020 года в качестве глобальной партии "нового миропорядка". Путь к нему прокладывался с помощью пандемии, однако с началом российской СВО в бывшей УССР глобальная ситуация кардинально поменялась, и не в пользу "глобальных заговорщиков", чей головой выступил Клаус Шваб с его давосским ВЭФ и планом "великой перезагрузки". К феномену Совета мы еще обратимся, но подробности, чтобы не повторяться, автором были изложены здесь.



Вторая ветвь французских Ротшильдов от Джеймса (Якоба) через сына Альфонса и внука Эдуарда, серьезного следа в политике не оставивших, протягивается к Ги де Ротшильду и его отпрыску, ныне здравствующему Давиду, тому самому. Отметим, что Ги дважды участвовал в крупных аферах по наращиванию влияния в политике через бизнес. И если первый прецедент с отъемом у него собственности гитлеровскими захватчиками с последующим восстановлением в правах "с верхом" после 1945 года можно списать на "патриотическую" позицию, то второй - с таким же отъемом, который был осуществлен социалистическим правительством Франсуа Миттерана с возвратом, опять "с верхом" при Жаке Шираке, проливает свет на подлинную историю Пятой республики, в которой практически все президенты, начиная с Шарля де Голля, либо были связаны с Банком Ротшильда - парижским филиалом Rothshild & Sons (Валери Жискар-д’Эстен, сами Миттеран и Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд), либо напрямую из него выходили (Жорж Помпиду, а также Эммануэль Макрон). Кстати, учителем последнего был видный глобалист Жак Аттали, возглавлявший при Миттеране комитет реформ, в котором нынешний хозяин Елисейского дворца и был трудоустроен.



Отпрыском Ги де Ротшильда и является Давид, консолидировавший в 2004 году активы и управление банком Rothshild & Sons. Первое, что было проделано, Ротшильды вывели этот банк из "золотой пятерки" лондонских фиксингов по установлению цены на золото, передав место банку Barclays, которому затем, в ходе кризиса 2008–2009 годов отошли американские активы обанкроченного банка Lehman Brothers (LB).



СПРАВКА:



Банкротство LB очень походит на операцию прикрытия с заметанием следов. Дело в том, что именно этим банком еще в 1977 году была поглощена скандально знаменитая компания Kuhn, Loeb & Co, тесно связанная с участниками пула основателей ФРС - Шиффом и братьями Варбургами. Это эмиссары Ротшильдов, которые, последовательно эмигировав из Европы в США, образовали с Куном и Лоебом финансово-семейный конгломерат путем перекрестных браков и пакетов акций. Новые хозяева компании приняли активное участие в революционных событиях в России, финансируя ниспровергателей самодержавия.



В 2015 году "пятерка" уступила место "тринадцатке", в которую наряду с упоминавшимися HSBC и Standard Chartered вошли Morgan Stanley, J. P. Morgan Chase, а также троица госбанков Китая, включенная по инерции расчета на существовавший до середины первого срока у власти Си Цзиньпина проект раздела КНР на север и юг.



Суммируем. Во французской ветви у руля встал Давид де Ротшильд, монопольный акционер банка Rothshild & Sons; параллельная ветвь обнулилась со смертью Бенджамина Ротшильда. В Туманном Альбионе теперь, после смерти Ивлина де Ротшильда, остался здравствовать его визави Джейкоб, связанный сделкой-2012 с Рокфеллерами (правда, до конца непонятно, с кем именно, ибо контрагент Дэвид Рокфеллер весной 2017 г. также ушел в мир иной, но свято место пусто не бывает). Что остается? Чистая политика, стремительно выходящая вперед бизнеса, тесно связанная с упомянутым Советом по инклюзивному капитализму при Ватикане, который наряду с папой Римским Франциском возглавляет вдова почившего Ивлина - Линн де Ротшильд.



"Великая перезагрузка" Шваба вместе с проектом "ковид", составившая идеологию Совета, организационной основой которого выступает альянс олигархии с прикормленными структурами "глобального гражданского общества", то есть совокупности НКО, хотя и "прибита" СВО, но с повестки дня не снята. Насколько оправданы конспирологические измышления, что Бенджамину Ротшильду "уйти помогли", история умалчивает. С одной стороны, в клане по-прежнему в силе завещание Майера Амшеля, запрещающее выносить споры наружу; с другой, имеются нюансы, главный из которых - предполагаемое право, если противоречия не разрешаются по-доброму, завершать их негласными приговорами. Правда, не только внутри семьи и не только смертными (пример бывшего шефа МВФ Доминика Стросс-Кана). Авторская версия сводится к тому, что в условиях вакуума, возникшего в клане Рокфеллеров со смертью последнего из пятерки братьев - Дэвида, просела политическая составляющая совместного олигархического проекта. Ротшильды решили ее по собственному разумению - созданием "инклюзивного" ватиканского Совета. Межклановый раздел бизнеса и политики уступил место внутреннему, в рамках которого французская ветвь (Давид де Ротшильд) отвечает за финансы, а политика передана британской ветви (Линн де Ротшильд). Этой расстановке сил смерть Ивлина де Ротшильда никак не препятствует, он давно уже в силу более чем 90-летнего возраста был не у дел, а две ветви надежно соединяются не только банком Rothshild & Sons, но и Ватиканом - через систему совместных банков, инкорпорированных в крупные банковские сети. Совет во главе с Франциском и Л. Де Ротшильд переносит эту олигархическую консолидацию в политическую сферу. Однако после начала СВО, которая переломила ковид-тренд, активность этого Совета существенно снизилась. Отдавая себе отчет, что мир находится в стадии динамических перемен, остается только наблюдать.



