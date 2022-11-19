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|Шавкат Мирзиеев улетел в гости к Эммануэлю Макрону
18:35 21.11.2022
Президент Узбекистана прибыл во Францию
Шавкат Мирзиеев прибыл во Францию с официальным визитом. Он встретится с Эммануэлем Макроном и примет участие в открытии выставок древней культуры Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира. В ходе визита планируется подписать 14 документов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник прибыл в Париж с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
Как мы уже писали, в рамках визита Шавкат Мирзиеев встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества.
К подписанию в ходе визита планируются 14 документов о сотрудничестве в сфере образования, науки, культурного наследия, гражданской авиации, государственной службы и борьбы с коррупцией.
Президент также примет участие в открытии выставок древней культуры Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.