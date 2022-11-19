Шавкат Мирзиеев улетел в гости к Эммануэлю Макрону

18:35 21.11.2022

Президент Узбекистана прибыл во Францию

Шавкат Мирзиеев прибыл во Францию с официальным визитом. Он встретится с Эммануэлем Макроном и примет участие в открытии выставок древней культуры Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира. В ходе визита планируется подписать 14 документов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник прибыл в Париж с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



Как мы уже писали, в рамках визита Шавкат Мирзиеев встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества.



К подписанию в ходе визита планируются 14 документов о сотрудничестве в сфере образования, науки, культурного наследия, гражданской авиации, государственной службы и борьбы с коррупцией.



Президент также примет участие в открытии выставок древней культуры Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.