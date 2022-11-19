Почему алматинцы жестко проигнорили потешные выборы, - А.Чеботарев

18:40 21.11.2022

Почему алматинцы неохотно шли на выборы, рассказал политолог Андрей Чеботарев

Политолог Андрей Чеботарев обяснил низкую явку алматинцев Фото:

Политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев прокомментировал Zakon.kz итоги внеочередных выборов президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября 2022 года.

По мнению эксперта, самая масштабная повестка была у Касым-Жомарта Токаева. Причем действующий президент максимально озвучил ее в своих двух посланиях этого года.



В первом, от 16 марта 2022 года, была обозначена тематика январских событий, а также глава государства предложил ряд внушительных политических реформ и многое другое.



Спустя почти полгода, 1 сентября 2022 года, президент вновь выступил с Посланием к народу Казахстана. На этот раз основная часть его выступления была посвящена социально-экономическому развитию страны. Во время агитационной кампании на этой теме делали акцент и оппоненты Токаева, тем самым увеличивая количество голосов за свою кандидатуру.



К слову, явка в стране самой высокой была в Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областях. А вот в аутсайдерах оказался самый крупный город страны – Алматы, где проголосовали всего 28% избирателей.



Вот как Андрей Чеботарев объяснил причину низкой явки избирателей на выборах президента в Алматы.



"Во-первых, Алматы – это город с наибольшим количеством протестно настроенных граждан. Поэтому одни из них пришли на избирательные участки и проголосовали "Против всех". Другие же выразили свой протест игнорированием выборов. Во-вторых, в Алматы проживает большое количество внутренних мигрантов, которые заняты всевозможной работой и к тому же прописаны в других населенных пунктах. Видимо, у этих людей совсем иные приоритеты, вследствие которых они не считают для себя необходимым участвовать в любых выборах".

Андрей Чеботарев

Как подчеркивает политолог, за последние десять лет Алматы традиционно демонстрирует низкую явку на разных выборах, в том числе на республиканском референдуме, который прошел в июне этого года.



Также эксперт перечислил возможные факторы, влияющие на это: политический, социальный и персональный, который, по его мнению, связан с самими кандидатами.



– И, в третьих, судя по всему, Токаева поддержали на выборах в основном алматинцы, проголосовавшие за предложенный им пакет конституционных поправок на референдуме. Другие же кандидаты провели достаточно скромную по сравнению с ним избирательную кампанию. Никто из них не смог привлечь максимальное количество своих избирателей, которые бы пришли и проголосовали за них. Скорее всего, их поддержали в основном в тех регионах, где они побывали. Но в Алматы их активность никак не повлияла на мобилизацию электората, – пояснил эксперт.



РЕКЛАМА



newwe.ru



Что касается самих выборов, то они, по мнению Чеботарева, в принципе отражают всю политическую атмосферу, наблюдаемую с начала этого года, включая январские события и последующие реформы. Кроме того, заметна активизация в сфере партийного строительства.



"Я хотел бы обратить внимание на то, что наша оппозиция не смогла в очередной раз объединиться и либо выдвинуть из своих рядов единого кандидата, либо провести какую-то консолидированную акцию бойкота с протестами и так далее".

Андрей Чеботарев

Касым-Жомарта Токаева поддержала Народная коалиция, состоявшая из трех парламентских партий и большого количества других общественных организаций. В основном это сторонники стабильности и не способных серьезно нарушить ее перемен в политике, экономике и социальной сфере страны.



По мнению политолога, Общенациональная социал-демократическая партия, которая представляет себя оппозиционной, выдвинула своего кандидата Нурлана Ауесбаева. Но в его избирательной кампании не наблюдалось какого-то противодействия официальной повестке. Из остальных кандидатов определенная политическая повестка была у Жугули Дайрабаева, выдвиженца от партии "Ауыл", и Мейрама Кажыкена, который баллотировался от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат".



– При этом Дайрабаев явно ориентировался на жителей сельских населенных пунктов и представителей агропромышленного сектора, а Кажыкен ставку сделал в основном на работников крупных промышленных предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. Что касается остальных кандидатов – Каракат Абден и Салтанат Турсынбековой, то их выгодно отличала принадлежность к прекрасной половине человечества. Но более-менее приближенную к политической повестку в основном правозащитного содержания представила Турсынбекова. Тогда как у Абден четкой политической повестки не было, и она в основном сосредоточилась на социальных вопросах.



В целом выборы прошли в достаточно стабильной внутриполитической обстановке, – отметил Чеботарев.



Семилетний срок – это большой период времени, чтобы действительно провести различные преобразования, о которых президент заявил в последнем своем Послании и говорил до этого. Хорошо уже то, что внесен большой пакет поправок в Конституцию, а также принят пакет конституционных и обычных законов в их развитие. Из других мер в ближайшее время, в частности, ожидается принятие законов "Об общественном контроле" и "О местном самоуправлении в Республике Казахстан".



В 2023 году предстоят досрочные выборы в Парламент и маслихаты всех уровней. По мнению эксперта, они пройдут более активно и интересно, нежели президентские выборы. Он объясняет это тем, что с введением мажоритарной системы появится большое количество кандидатов-самовыдвиженцев, которые захотят баллотироваться в депутаты представительных органов власти.



Анастасия Беньяминова