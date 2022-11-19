Нефть в обмен на кровь. Шакалий бизнес "Транснефти"

19:53 21.11.2022

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил о том, что компания получила письмо "Укртранснафты" о повышении тарифов на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в 2023 году.



"Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры", - сказал Демин, пишет ТАСС.



Агентство Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснафты" ранее сообщало, что Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Восточную Европу.