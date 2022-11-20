КырПрез Жапаров ввел новый реестр своих курбаши, бастыков и подакимников

00:20 22.11.2022

Ряд руководящих должностей госорганов переведены на политические должности

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О внесении изменений в указ президента "Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей" от 31 января 2017 года № 17".



Как сообщила пресс-служба президента, целью указа является повышение эффективности реализации единой государственной кадровой политики.



Согласно указа, на политические должности переведены руководители государственных органов, входящих в номенклатуру должностей, назначаемых президентом и председателем Кабинета министров.



В данную номенклатуру входят следующие должности:



- заместитель министра, заместитель председателя государственного комитета, заместитель руководителя государственного органа при президенте (в непосредственном ведении президента), заместитель руководителя административного ведомства при Кабинете Министров, заместитель руководителя иного органа исполнительной власти



- руководитель подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляется президентом, председателем Кабинета министров).



- заместитель руководителя подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляется президентом, председателем Кабинета министров)".



Указ вступает в силу со дня официального опубликования.