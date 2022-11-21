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Казахстан токаевский продолжит вилять во все стороны, - В.Трухачев
00:50 22.11.2022

21 ноября 22
Казахстан многовекторный: Токаев обещает лавировать между Москвой и Вашингтоном
Можем ли мы не допустить появления второй Украины на южных рубежах
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Вадим Трухачев

Победивший на выборах главы Казахстана действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев вероятнее всего, изберет на следующий срок политику лавирования между Россией и США, постаравшись эксплуатировать напряженные отношения между двумя государствами - такое мнение высказал политолог Дмитрий Леви.

"Токаев будет стараться лавировать между потоками американского и российского влияния, пытаясь получать бонусы с обеих сторон. Существует также вероятность того, что ввиду негативного отношения к россиянам в ряде регионов Казахстана, действующий президент будет эксплуатировать и эти настроения, стараясь более интенсивно работать с США. Вместе с тем он понимает, что экономика его страны во многом завязана на Россию".

Эксперт также допустил, что Токаев будет угрожать России возможностью создания американских баз на своей территории, а США - поддержкой соседней страны и помощью в отводе ряда антироссийских санкций. При этом и Вашингтону, и Москве придется смириться с такой ситуацией.

"Обе стороны будут вынуждены идти на поводу, так как альтернативы Казахстану в этом регионе нет, потому отсутствует и возможность более жесткой риторики или использования экономических санкций. Так что ждем политику лавирования и взаимных намеков на охлаждение отношений", - подытожил эксперт.

Ранее сам Токаев заявил, страна должна проводить многовекторную политику.

"Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", - отметил он.

- Казахстан и при Назарбаеве, и при Токаеве лавировал не только между Россией и США, - отмечает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

-Тут были и есть сегодня еще Китай, Турция, Евросоюз и Британия (последняя скорее работает в связке с США). Измениться может то, что России будет уделяться меньше внимания, и ее интересы Казахстан станет учитывать меньше.

"СП": - Леви считает, что существует опасность того, что ввиду негативного отношения к россиянам в ряде регионов Казахстана, действующий президент будет эксплуатировать и эти настроения, стараясь более интенсивно работать с США. Оправданы ли такие опасения?

- Дело не в регионах - дело в настрое националистической части казахов вне зависимости от регионов. Конечно, Токаев учитывает эти настроения, и потому Казахстан все больше поворачивается к Турции и Евросоюзу. К США, пожалуй, несколько меньше.

"СП": - А кто подпитывает негативные отношения к россиянам?

- Разумеется, их подпитывают европейцы, англосаксы и турки. Но часть казахской элиты с самого начала была настроена русофобски, и внешние силы работали уже на подготовленной почве. А в центре и на юге Казахстана русофобия была и в советские времена. Так что негатив к России не берется из воздуха. В Казахстане есть для него почва, пусть даже пока русофобия не носит массовый и радикальный характер.

"СП": - Способен ли Казахстан угрожать России возможностью создания американских баз на своей территории, а Штатам - поддержкой соседней страны и помощью в отводе ряда антироссийских санкций. Какие у Москвы и Вашингтона есть рычаги давления, чтобы помешать этому?

- Создания американских баз в Казахстане не допустит еще и граничащий с ним Китай. А главный рычаг России в этой истории - поддержка русских в северных областях Казахстана и напоминание о том, с чего все началось на Украине.

"СП": - С учетом того, сколько денег вкладывается в Казахстан по линии ЕАЭС, сколько граждан республики работает в России, да, в конце концов, и с учетом того, что если бы не Россия, Токаева сейчас и в живых бы не было - какую политику должен проводить Казахстан?

- В отличие от стран Средней Азии, жители Казахстана массово в Россию на заработки не ездят. Уровень жизни там все же повыше, чем у южных соседей.

Тем не менее, Казахстан слишком сильно зависит от России. В нем еще живут миллионы русских, да и казахов в России живет много. Потому многовекторность может быть только с уклоном в российскую сторону. Впрочем, такого не будет, а Россия не должна питать по поводу своего соседа лишние иллюзии и должна готовиться к худшему на казахстанском направлении.

"СП": - Какой должна быть политика России, чтобы Казахстан не превратился во вторую Украину?

- Она должна быть более жесткой - особенно в части защиты русских и пророссийских активистов. И в то же время надо активнее работать с населением страны по линии "мягкой силы". Тем более, что даже для многих этнических казахов русский язык - родной. Они должны знать, чем выгодно сотрудничество с Россией, и чем чреват разрыв с ней. А он чреват для Казахстана почти катастрофой.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669067400


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