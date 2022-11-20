На острове Фергюссон вновь видели считающегося давно вымершим фазано-голубя. Спасся от папуасов

06:07 22.11.2022

Птица, считавшаяся вымершей уже как 140 лет, была найдена живой



Александра Ипполитова



Согласно пресс-релизу некоммерческой организации Re:wild, которая помогла финансировать поисковые работы, ученые впервые и в последний раз черного фазанового голубя в 1882 году.



Чтобы заново открыть эту птицу, экспедиционная группа провела изнурительный месяц на Фергюссоне, скалистом острове в архипелаге Антрекасто у восточной части Папуа-Новой Гвинеи, где птица была первоначально задокументирована. В состав группы входили местные сотрудники Национального музея Папуа-Новой Гвинеи, а также международные ученые из Корнеллской лаборатории орнитологии и Американского общества охраны птиц.



Остров Фергюссон покрыт пересеченной гористой местностью, что делает экспедицию особенно сложной задачей для ученых. Многие члены сообщества рассказали команде, что они не видели птицу.



Но всего за два дня до того, как исследователи должны были покинуть остров, камера-ловушка засняла кадры с исключительно редкой птицей. "После месяца поисков, увидев эти первые фотографии, я почувствовал, что нашел единорога", - сказал в пресс-релизе Джон С. Миттермайер, директор программы по поиску потерянных птиц в American Bird Conservancy и один из руководителей экспедиции.