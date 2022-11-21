Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин

07:13 22.11.2022

21.11.2022



Анкара отказалась информировать Москву о своей спецоперации в Сирии

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция уже проводила сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии с целью создать пограничную буферную зону.

Казахстан 22 ноября примет у себя очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. Встреча, в которой задействованы Россия, Турция, Иран, а также противоборствующие стороны гражданского конфликта, даст шанс обсудить ситуацию вокруг начатой Анкарой операции "Коготь-меч", заметил в разговоре с "НГ" замглавы МИД России Михаил Богданов. У этой военной кампании против курдских формирований уже появились неожиданные отличительные особенности: турецкий официоз дает понять, что проводит ее с минимальным информированием Москвы, но при этом, похоже, в более плотной связке с ее союзником – официальным Дамаском.



Новая встреча по Сирии в Астанинском формате станет 19-й по счету. "Думаю, это хорошая возможность провести консультации по обстановке "на земле", потому что изначально этот формат создавался для эффективной борьбы с террористами", – заявил Богданов, отвечая на вопрос "НГ" о дипломатическом измерении новой турецкой операции.



Замминистра при этом заметил, что решения о таких военных кампаниях нужно принимать в координации с властями Сирии и Ирака. "Бороться с террористами надо везде и всегда. Мы сочувствуем нашим турецким партнерам, когда происходят такие террористические акции, как в Стамбуле. Но при этом надо уважать суверенитет соседних государств", – подчеркнул дипломат.



В то же время вопрос "НГ" о том, как "Коготь-меч" может повлиять на потенциальную нормализацию двусторонних отношений между Анкарой и Дамаском, Богданов переадресовал непосредственным сторонам этого процесса.



Слухи о готовности президента Реджепа Тайипа Эрдогана расширить каналы связи с соседом и остановить почти десятилетнюю конфронтацию с ним набирали обороты в последние годы на фоне продолжавшихся консультаций между двумя странами по линии служб безопасности. С приближением всеобщих выборов в Турции, намеченных на следующий год, тенденция усилилась: тезис о необходимости восстанавливать полноформатные отношения с сирийским правительством получил широкую поддержку среди политических партий, в том числе оппонирующих Эрдогану, потому что с "оттепелью", в их понимании, связана перспектива добровольно-принудительного возвращения в Сирию всех беженцев, осевших в Турции за десятилетие гражданской войны.



Источники консервативной турецкой газеты "Йени Акыт" выступили 21 ноября с утверждением, что ключевую роль в проведении операции "Коготь-меч" сыграло качество коммуникации между главой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом и "номером один" в сирийской разведке Али Мамлюком. Именно их последняя конфиденциальная встреча, по словам высокопоставленных источников издания, дала возможность согласовать нападения на позиции курдских военизированных формирований на определенной территориальной глубине: ВВС Турции, утверждают собеседники "Йени Акыт", смогли беспрепятственно заходить в воздушное пространство Сирии. Но другие издания это отрицают.



Однако же, по данным "Йени Акыт", теперь президентский дворец в Дамаске взял на себя инициативу конвертировать текущие переговоры на уровне глав разведывательных ведомств в более явное политическое сближение.



На фоне сообщений о плотном согласовании плана "Коготь-меч" с сирийской разведкой довольно резонансно прозвучали заявления Эрдогана, сделанные на борту его самолета по пути в Катар на открытие чемпионата мира по футболу. Как сообщило на следующий день после церемонии агентство "Анадолу", президент Турции публично отказался ставить Россию и США в известность в связи с планами ударов по объектам на территории Сирии и Ирака. "Мы не обсуждали тему операций ни с господином Байденом, ни с господином Путиным. Вместе с тем и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время, – отметил Эрдоган. – Турция сама решает, какие шаги ей предпринимать".



Отдельно президент республики обвинил Москву в невыполнении своих обязательств по сочинским договоренностям 2019 года, в которых упоминается отвод курдских военизированных формирований на определенную глубину от турецкой границы. "К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить", – посетовал Эрдоган.



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Эрдоган заявил, что его страна может начать

против курдских формирований на севере

Сирии сухопутную операцию,

а не ограничиваться авиаударами. На снимке:

министр обороны Турции Хулуси Акар

инспектирует войска.

Фото с сайта www.msb.gov.trНе меньший скепсис он продемонстрировал по отношению к США. "Нас огорчает факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", – отметил он, имея в виду американскую помощь мятежным районам, контролируемым курдскими отрядами.

Турецкая экспертная среда – на уровне выступающих в местных СМИ отставных генералов – не раз высказывалась по поводу того, что именно внешние силы, в том числе Россия, якобы представляют собой стоп-фактор в процессе потенциальной нормализации отношений с президентским дворцом в Дамаске. В этой связи специфика операции "Коготь-меч" вкупе с конфронтационной риторикой Эрдогана ставят вопрос о том, угрожает ли что-то российским позициям в постконфликтном урегулировании.



В беседе с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов выразил сомнение, что идея улучшения координации между Анкарой и Дамаском по поводу боевых действий против курдских формирований может нанести ущерб влиянию Москвы. "Для России держать в своих руках все нити сирийских процессов в нынешней обстановке абсолютно невыгодно", – выразил уверенность аналитик. Именно по этой причине, по словам собеседника "НГ", Москва и хотела, чтобы Анкара пошла на восстановление отношений с Дамаском: такой сценарий освобождает российскую сторону от излишней ответственности за многие события на сирийской арене и делегирует ее самим участникам процесса.



"Может, это даже на руку Москве, что Анкара и Дамаск могут работать над всеми вопросами самостоятельно, – пояснил Семенов, обратив внимание на то, что тотальный контроль над всеми узлами сирийского досье слишком ресурсозатратен. – В конце концов, мы всегда об этом говорим, что Дамаск вправе решать судьбу своей страны сам".



Между тем турецкие действия в Сирии и Ираке, похоже, произвели на Ближнем Востоке небольшой эффект домино. В ночь на 21 ноября, вслед за объявлением о начале кампании "Коготь-меч", силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предприняли серию нападений на Иракский Курдистан. Целью обстрелов стали расположенные в провинциях Эрбиль и Сулеймания штаб-квартиры тех курдских политических партий, которые поддержали продолжающиеся с сентября антиправительственные выступления против Тегерана. Широкую волну народного недовольства в своих провинциях, компактно населенных курдами, иранское руководство напрямую связывает с сепаратистскими настроениями, якобы транслируемыми из Ирака.



Впрочем, в разговоре с "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, который проживает в Иракском Курдистане, выразил сомнение, что ситуация создаст конфликт между Анкарой и Тегераном. "Они целятся в разные группы оппозиции, которые находятся в разных районах, – обратил внимание эксперт. – В прошлом Иран критиковал турецкие операции в Синджаре и Сирии, но на этом все. Иранские удары по Иракскому Курдистану будут продолжаться до тех пор, пока в самом Иране идут внутренние беспорядки". Именно поэтому, по словам собеседника "НГ", премьер-министр автономного региона Масрур Барзани на форуме в Дахуке несколько дней назад призвал Тегеран не экстернализировать свои внутренние проблемы.