 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.11.2022
08:11  Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин
08:03  Экспроприация российских активов коллективным Западом. Действовать с упреждением! - В.Катасонов
07:19  IRNA: Турецкая авиация атаковала штаб американских войск в Хасаке, Сирия
07:17  Второй мир, полупериферия и государство-цивилизация в теории многополярного мира. Ч. 1, - Александр Дугин
07:15  Нелегитимный народный курултай может дорого обойтись Жапарову, - В.Панфилова
07:13  Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин
06:07  На острове Фергюссон вновь видели считающегося давно вымершим фазано-голубя. Спасся от папуасов

00:59  Сомнительно миролюбие талибов, - Лариса Шашок
00:50  Казахстан токаевский продолжит вилять во все стороны, - В.Трухачев
00:48  "Не на жизнь, а насмерть": украинский конфликт – часть глобальной энергетической войны, - И.Алабужин
00:20  КырПрез Жапаров ввел новый реестр своих курбаши, бастыков и подакимников
Понедельник, 21.11.2022
19:53  Нефть в обмен на кровь. Шакалий бизнес "Транснефти"
19:45  Индустрия Европы задыхается без газа, - Олег Никифоров
19:43  Как быть с Центральной Азией, - Алексей Малашенко
18:40  Почему алматинцы жестко проигнорили потешные выборы, - А.Чеботарев
18:37  БДИПЧ ОБСЕ заклеймило токаевские выборы как плохо сыгранный спектакль
18:35  Шавкат Мирзиеев улетел в гости к Эммануэлю Макрону
18:26  Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу
16:43  Олигархи и глобализм: чего ждать после смерти Ивлина де Ротшильда? - Вл.Павленко
16:42  Россия и Иран могут перестелить дороги к Индийскому океану, - Е.Цоц
15:51  Глава КырКабмина Жапаров грозится разогнать всю Таможенную службу. Ввиду ненужности
15:43  Две известные актрисы - Хенгаме Газиани и Хенгаме Газиани арестованы в Иране за поддержку инсургентов
14:11  На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?
13:49  На Донбасс-фронт прибыла американская ЧВК "Моцарт". Шостаковича заказывали?
13:29  Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
13:21  Сгон с гор. ТаджВласти продолжают переселять безнадежно безземельных памирцев (дарвазинцев и ишкашимцев)
12:41  Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин
12:04  "Против всех" набрал 5,8% и занял почетное 2 место. Предварительные итоги КазВыборов
11:51  Страусиное самоуспокоение. Время работает не на Россию, - Роман Рейнекин
11:43  Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции, - Игорь Перминов
11:37  Секс с собаками: почему Россия должна воевать с Западом?
11:34  Киевская "прачечная": миллиарды долларов для Байдена отмыли кровью
11:24  Троечка с минусом. Каким изысканным безумием занимается Агентство стратпроектов Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:23  Великий Туран: право на наследство, - Ахмад Глашев
10:21  Кому выгодно? Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против", - Олег Щукин
09:55  Чернобыль-2 неотвратим. УкрАрта упорно разносит Запорожскую АЭС
09:33  Казахстан после выборов ожидает "революция сверху", - В.Панфилова
09:02  Бишкек разрешил пограничный вопрос с Ташкентом? Или..., - Е.Погребняк
08:56  Как саудиты и США подавили шиитскую "цветную" революцию в Бахрейне (уроки истории)
08:41  Талибы приговорили влюбленную пару за добрачные отношения к публичному избиению плетью
08:22  Дико-каменный...мырка. Глава КырГКНБ Ташиев публично матерится в КырПарламенте на депутатов
08:10  Токаев скромно назвал "исторической" свою победу на выборах президента Казахстана
01:34  ".. Запомни, мой сладкий". Веселить предвыборную тусу в Алматы наняли бежавшую из РФ спивачку Лободу
00:06  Глухие закоулки американской демократии, - Вл.Прохватилов
00:05  Большой Сатана не дремлет. Иран поднял красное знамя возмездия, - А.Игнатьев
Воскресенье, 20.11.2022
22:41  По данным Exit poll Токаев набрал 82% голосов
21:54  В Донбассе "Градом" прикопали матерого командира французского "Иностранного легиона" Гастона Бессона
21:02  С каким результатом победит Токаев: графа "против всех" не стала конкурентом, - МК
19:16  Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:08  Великая китайская Луна. Обитаемая база, - В.Агеев
17:28  Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин
07:13 22.11.2022

21.11.2022

Анкара отказалась информировать Москву о своей спецоперации в Сирии
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турция уже проводила сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии с целью создать пограничную буферную зону.
Казахстан 22 ноября примет у себя очередной раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. Встреча, в которой задействованы Россия, Турция, Иран, а также противоборствующие стороны гражданского конфликта, даст шанс обсудить ситуацию вокруг начатой Анкарой операции "Коготь-меч", заметил в разговоре с "НГ" замглавы МИД России Михаил Богданов. У этой военной кампании против курдских формирований уже появились неожиданные отличительные особенности: турецкий официоз дает понять, что проводит ее с минимальным информированием Москвы, но при этом, похоже, в более плотной связке с ее союзником – официальным Дамаском.

Новая встреча по Сирии в Астанинском формате станет 19-й по счету. "Думаю, это хорошая возможность провести консультации по обстановке "на земле", потому что изначально этот формат создавался для эффективной борьбы с террористами", – заявил Богданов, отвечая на вопрос "НГ" о дипломатическом измерении новой турецкой операции.

Замминистра при этом заметил, что решения о таких военных кампаниях нужно принимать в координации с властями Сирии и Ирака. "Бороться с террористами надо везде и всегда. Мы сочувствуем нашим турецким партнерам, когда происходят такие террористические акции, как в Стамбуле. Но при этом надо уважать суверенитет соседних государств", – подчеркнул дипломат.

В то же время вопрос "НГ" о том, как "Коготь-меч" может повлиять на потенциальную нормализацию двусторонних отношений между Анкарой и Дамаском, Богданов переадресовал непосредственным сторонам этого процесса.

Слухи о готовности президента Реджепа Тайипа Эрдогана расширить каналы связи с соседом и остановить почти десятилетнюю конфронтацию с ним набирали обороты в последние годы на фоне продолжавшихся консультаций между двумя странами по линии служб безопасности. С приближением всеобщих выборов в Турции, намеченных на следующий год, тенденция усилилась: тезис о необходимости восстанавливать полноформатные отношения с сирийским правительством получил широкую поддержку среди политических партий, в том числе оппонирующих Эрдогану, потому что с "оттепелью", в их понимании, связана перспектива добровольно-принудительного возвращения в Сирию всех беженцев, осевших в Турции за десятилетие гражданской войны.

Источники консервативной турецкой газеты "Йени Акыт" выступили 21 ноября с утверждением, что ключевую роль в проведении операции "Коготь-меч" сыграло качество коммуникации между главой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом и "номером один" в сирийской разведке Али Мамлюком. Именно их последняя конфиденциальная встреча, по словам высокопоставленных источников издания, дала возможность согласовать нападения на позиции курдских военизированных формирований на определенной территориальной глубине: ВВС Турции, утверждают собеседники "Йени Акыт", смогли беспрепятственно заходить в воздушное пространство Сирии. Но другие издания это отрицают.

Однако же, по данным "Йени Акыт", теперь президентский дворец в Дамаске взял на себя инициативу конвертировать текущие переговоры на уровне глав разведывательных ведомств в более явное политическое сближение.

На фоне сообщений о плотном согласовании плана "Коготь-меч" с сирийской разведкой довольно резонансно прозвучали заявления Эрдогана, сделанные на борту его самолета по пути в Катар на открытие чемпионата мира по футболу. Как сообщило на следующий день после церемонии агентство "Анадолу", президент Турции публично отказался ставить Россию и США в известность в связи с планами ударов по объектам на территории Сирии и Ирака. "Мы не обсуждали тему операций ни с господином Байденом, ни с господином Путиным. Вместе с тем и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время, – отметил Эрдоган. – Турция сама решает, какие шаги ей предпринимать".

Отдельно президент республики обвинил Москву в невыполнении своих обязательств по сочинским договоренностям 2019 года, в которых упоминается отвод курдских военизированных формирований на определенную глубину от турецкой границы. "К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить", – посетовал Эрдоган.

256-2-1480.jpg
Эрдоган заявил, что его страна может начать
против курдских формирований на севере
Сирии сухопутную операцию,
а не ограничиваться авиаударами. На снимке:
министр обороны Турции Хулуси Акар
инспектирует войска.
Фото с сайта www.msb.gov.trНе меньший скепсис он продемонстрировал по отношению к США. "Нас огорчает факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", – отметил он, имея в виду американскую помощь мятежным районам, контролируемым курдскими отрядами.
Турецкая экспертная среда – на уровне выступающих в местных СМИ отставных генералов – не раз высказывалась по поводу того, что именно внешние силы, в том числе Россия, якобы представляют собой стоп-фактор в процессе потенциальной нормализации отношений с президентским дворцом в Дамаске. В этой связи специфика операции "Коготь-меч" вкупе с конфронтационной риторикой Эрдогана ставят вопрос о том, угрожает ли что-то российским позициям в постконфликтном урегулировании.

В беседе с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов выразил сомнение, что идея улучшения координации между Анкарой и Дамаском по поводу боевых действий против курдских формирований может нанести ущерб влиянию Москвы. "Для России держать в своих руках все нити сирийских процессов в нынешней обстановке абсолютно невыгодно", – выразил уверенность аналитик. Именно по этой причине, по словам собеседника "НГ", Москва и хотела, чтобы Анкара пошла на восстановление отношений с Дамаском: такой сценарий освобождает российскую сторону от излишней ответственности за многие события на сирийской арене и делегирует ее самим участникам процесса.

"Может, это даже на руку Москве, что Анкара и Дамаск могут работать над всеми вопросами самостоятельно, – пояснил Семенов, обратив внимание на то, что тотальный контроль над всеми узлами сирийского досье слишком ресурсозатратен. – В конце концов, мы всегда об этом говорим, что Дамаск вправе решать судьбу своей страны сам".

Между тем турецкие действия в Сирии и Ираке, похоже, произвели на Ближнем Востоке небольшой эффект домино. В ночь на 21 ноября, вслед за объявлением о начале кампании "Коготь-меч", силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предприняли серию нападений на Иракский Курдистан. Целью обстрелов стали расположенные в провинциях Эрбиль и Сулеймания штаб-квартиры тех курдских политических партий, которые поддержали продолжающиеся с сентября антиправительственные выступления против Тегерана. Широкую волну народного недовольства в своих провинциях, компактно населенных курдами, иранское руководство напрямую связывает с сепаратистскими настроениями, якобы транслируемыми из Ирака.

Впрочем, в разговоре с "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, который проживает в Иракском Курдистане, выразил сомнение, что ситуация создаст конфликт между Анкарой и Тегераном. "Они целятся в разные группы оппозиции, которые находятся в разных районах, – обратил внимание эксперт. – В прошлом Иран критиковал турецкие операции в Синджаре и Сирии, но на этом все. Иранские удары по Иракскому Курдистану будут продолжаться до тех пор, пока в самом Иране идут внутренние беспорядки". Именно поэтому, по словам собеседника "НГ", премьер-министр автономного региона Масрур Барзани на форуме в Дахуке несколько дней назад призвал Тегеран не экстернализировать свои внутренние проблемы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669090380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Итоги явки избирателей и предварительные итоги голосования на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 ноября 2022 года №1076
- Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
- Мажилис рассмотрит законопроект о развитии агломераций
- О предварительных итогах выборов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2022 года №906
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года №923
- Официальный комментарий МИД РК к Заявлению о предварительных выводах и заключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2022 года
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  