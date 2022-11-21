Нелегитимный народный курултай может дорого обойтись Жапарову, - В.Панфилова

07:15 22.11.2022

Но президент Киргизии считает, что так власть станет ближе к народу и ей будет легче управлять страной

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.11.22

Садыр Жапаров созывает большой национальный совет.

В Киргизии 25 ноября пройдет общенациональный Народный курултай, инициированный президентом Садыром Жапаровым. В съезде примут участие 1074 делегата, которые намерены поднять актуальные вопросы, связанные с деятельностью правительства: дыра в бюджете в 35 млрд сомов и передача Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища. Ожидается, что на курултае глава государства подведет итоги года и расскажет о планах на будущее.

По замыслу Садыра Жапарова, разрозненному киргизскому обществу необходимо сплочение. Власть над этим работает, делает все возможное, главное – ведет страну к светлому будущему, как и обещал в своей предвыборной программе на момент президентских выборов кандидат Садыр Жапаров. Часть из задуманного уже сделана, например национализировано золоторудное месторождение "Кумтор" (см. "НГ" от 05.04.22). Глава государства тогда поздравил народ "с этим достижением", таким образом выполнив данное 10 лет назад обещание вернуть рудник стране. По его словам, теперь вся прибыль от продажи золота пойдет в бюджет государства. Предполагалось, что в 2022 году Киргизия получит доход в 500 млн долл. По словам Жапарова, за прошедшие 20 лет работы предприятия страна получила лишь символические объемы дивидендов, тогда как за семь месяцев 2021 года прибыль от "Кумтора" составила 323 млн долл. Куда делись деньги за продажу в нынешнем году, остается тайной за семью печатями. Власть засекретила информацию о продаже драгоценного металла, экспорт которого составил 40% всего экспорта страны. Этот вопрос неоднократно поднимала киргизская оппозиция, требуя представить отчет. Сегодня скорее всего этот вопрос поднять будет некому: оппозиционеры за решеткой, делегаты Народного курултая – тщательно отобраны. Парламент Киргизии отказался узаконить Народный курултай как государственный институт. Однако Садыр Жапаров, обладая неограниченными президентскими полномочиями, все же ввел его своим указом. Он считает, что власть, таким образом, станет ближе к народу и ей будет легче управлять страной.



По словам политолога, директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игоря Шестакова, для Киргизии тема курултая не новая. С его помощью предыдущие президенты пытались удержаться у власти. Первопроходцем "народного вече" был первый президент Аскар Акаев. В начале 2000-х он пытался продлить свои полномочия, и курултай пришел на выручку, попросив Акаева продлить полномочия. Однако уже через пару лет его свергли, а само мероприятие получило имидж "дежурных аксакалов".



"На курултай собирали представителей общественности, которые были максимально лояльны действующей власти. Эту тему продолжил второй президент, Курманбек Бакиев, и снова был свергнут. Третий президент, Алмазбек Атамбаев, пошел дальше и вписал Народный курултай как государственный институт в Конституцию страны. Но механизмом продления своей власти Атамбаев не воспользовался. В итоге страна имеет не самое позитивное наследие по проведению Народного курултая. У действующего президента есть шанс придать курултаю действительно народный характер и возможность влиять на принятие решений по вопросам внутренней или внешней политики", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



В киргизском обществе идут споры вокруг предстоящего мероприятия. Кто-то считает, что это будет повторение пройденного, кто-то говорит, что для Жапарова это момент истины.



Президент Жапаров при подготовке к курултаю обещал, что представители всех ветвей власти представят общественности отчеты о своей проделанной работе за год и выслушают предложения, высказанные на мероприятии. Делегатам будет позволено дать оценку действующей власти. Однако их рекомендации не являются обязательными для действующей власти. Шестаков считает, что основные вопросы будут связаны с деятельностью правительства. "Дыра в бюджете настолько велика, что можно внести это "достижение" в Книгу рекордов Гиннесса. Бюджет недосчитался более 35 млрд сомов. Такого в истории Киргизии еще не было", – отметил эксперт, не исключив, что может последовать отставка кабинета министров.



"Возможно, на курултае будет дана и оценка деятельности парламента. Тема Кемпир-Абада резонансная, и единого мнения в обществе по вопросу передачи водохранилища Узбекистану нет", – сказал Шестаков. По его словам, есть и ожидания от проведения курултая. "Лучше обсуждать острые вопросы в таких форматах, чем они станут повесткой митингов оппозиции", – считает эксперт. Напомним, что 64 депутата проголосовали за передачу водоема, 19 высказались против.



Однако власть в лице президента Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчибека Ташиева считает, что республика осталась в выигрыше, а они войдут в анналы истории как деятели, решившие самый острый для своей страны вопрос урегулирования границы. По словам директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, наспех решенные вопросы границы в отдаленной перспективе могут обернуться большим взрывом. "Когда глава государства не может ничего сделать во внутренней политике, как-то улучшить жизнь населения, он начинает смещаться в сторону внешней политики. Но активно проводить ее, не сдавая позиций республики, Бишкек не может: нет ресурсов, нет материальной базы. Поэтому сейчас нужно заморозить решения всех каких бы то ни было актуальных внешнеполитических моментов", – сказал "НГ" Кобринский. Эксперт считает, что с помощью Народного курултая власть будет проводить в жизнь непопулярные решения, отвечать за которые придется президенту.