Экспроприация российских активов коллективным Западом. Действовать с упреждением! - В.Катасонов

08:03 22.11.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.11.2022

Экспроприация российских активов коллективным Западом

Действовать с упреждением!



После 24 февраля коллективный Запад приступил к экспроприации российских активов, до которых он способен дотянуться. Экспроприация задумана в два этапа. Сначала так называемая заморозка активов (российские собственники лишаются доступа к активам, не могут ими распоряжаться), а потом уже окончательная конфискация.



Работа по заморозке (называемой также арестом, или блокировкой) активов достаточно хорошо организована. По инициативе Вашингтона страны коллективного Запада в марте учредили международную рабочую группу, которая занимается выявлением в разных странах российских активов, координацией на международном уровне акций по заморозке и учетом замороженных активов. Сначала суммарная величина "замороженных" активов оценивалась в 300 млрд долл. Это была первая добыча – валютные резервы Российской Федерации. В июне месяце, по данным рабочей группы, суммарная величина замороженных активов выросла до 330 млрд долл. Более поздних оценок рабочая группа не обнародовала, но процесс заморозок продолжался.



Так, в начале ноября в Великобритании был опубликован доклад Управления по реализации финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI). Из него следует, что, оказывается, уже на сентябрь прошлого года в стране были под арестом российские активы на общую сумму 44,5 миллиарда фунтов (50,7 миллиарда долларов). А с 24 февраля по 20 октября нынешнего года Великобритания заморозила российские активы еще на сумму 18,39 миллиарда фунтов (20,95 миллиарда долларов). В документе также отмечено, что в 2022 году были введены санкции в отношении 1,3 тысячи российских физических и юридических лиц.



В начале июля этого года Европейская комиссия сообщила, что на середину 2022 г. в ЕС заморожено российских активов на сумму 13,8 млрд евро. В начале ноября цифра была обновлена и увеличена до 17 млрд евро.



Если учесть данные по заморозкам в других странах коллективного Запада – Японии, Канаде, Австралии и некоторых других, то, наверное, на начало ноября общая сумма замороженных российских активов могла составлять около 350 млрд долл. Это стало основанием для утверждения некоторыми экспертами, что возможности коллективного Запада по дальнейшим арестам российского имущества близки к своему исчерпанию.



Однако издание Politico 18 ноября сообщило со ссылкой на секретную информацию Европейской комиссии о решении ЕС заморозить российские активы на 68 миллиардов евро. Также во внутреннем документе Брюсселя говорится, что уже в странах ЕС заморожено активов на сумму 33,8 млрд евро, т. е. в два раза больше, чем официально объявлялось. Из 68 млрд евро на Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро.



Удивляет странная география заморозок. Если верить изданию Politico, 73% арестованных активов пришлось лишь на одну страну – Бельгию, экономика которой занимает достаточно скромное место в ЕС. Я не хотел бы углубляться в разбор версий того, что скрывается за сообщением Politico. Но обращу внимание на то, что оно вызвало сильный резонанс как за рубежом, так и в России. Стали говорить, что, оказывается, возможности коллективного Запада по заморозке до конца не исчерпаны. Стали озвучиваться оценки сумм, которые еще можно заморозить, а затем экспроприировать.



И тут, с моей точки зрения, возможности весьма большие. Обратимся к документу, который называется "Международная инвестиционная позиция (МИП) Российской Федерации", составляемый Банком России. В первой части этого документа, представляющего собой таблицу, представлены зарубежные активы России, сформированные в результате вывоза капитала из нашей страны. Во второй части – иностранные активы в российской экономике, сформированные в результате импорта капитала из других стран. Последние данные по МИП РФ – на 1 января 2022 года. Зарубежные активы России на этот момент составляли 1.651,5 млн долл. и включали в себя следующие основные компоненты (накопленные инвестиции, млн долл.):



прямые инвестиции – 487,1;



портфельные инвестиции - 117,4;



производные финансовые инструменты (ПФИ) – 6,4;



прочие инвестиции (займы и кредиты) – 410,0;



резервные активы (золотовалютные резервы РФ) – 630,6.



Половину резервных активов заморозили почти девять месяцев назад. За вычетом 300 млрд долл. осталось примерно 1,35 трлн долл. За вычетом еще около 50 млрд долл. замороженных позднее активов физических и юридических лиц РФ остается "незамороженный остаток" в размере 1,30 трлн долл.



Назову объемы накопленных прямых инвестиций российского происхождения по странам (млрд долл.): Кипр – 224,83; Австрия – 27,05; Нидерланды – 25,47; Швейцария – 24,49; Великобритания – 22,66; Джерси – 20,59; Сингапур – 12,57; Ирландия – 10,39; Германия – 10,03; США – 7,17 и т. д. Все основные реципиенты прямых инвестиций – страны из списка "недружественных государств". Размеры прямых инвестиций в дружественных странах очень скромные (млн долл.): Беларусь – 4.876; Казахстан – 3.814; Армения – 1.145; Киргизия – 269. А в Китае, которого мы на сегодняшний день считаем своим главным союзником, сумма российских накопленных прямых инвестиций просто смешная – 359 млн долл.



Назову географическую раскладу по российским накопленным портфельным инвестициям за рубежом (млрд долл.): Ирландия – 25,13; США – 23,22; Ирландия – 25,13; Люксембург – 13,41; Великобритания – 12,86; Нидерланды – 7,93; Кипр – 6,78; Германия – 4,83; Япония – 3,09; Каймановы острова – 2,85; Канада – 1,94; Виргинские британские острова – 1,37; Франция – 1,15; Джерси – 1,05 и т. д. Все названные (и многие неназванные) страны и юрисдикции – из списка "недружественных государств". А вот накопленные портфельные инвестиции России в дружественных странах (млн долл.): Казахстан – 929; Беларусь – 851; Армения – 28; Киргизия – 0. А в Китае – всего лишь 114 млн долл.



По моим очень предварительным оценкам, из упомянутого выше "незамороженного остатка" российских активов как минимум 90% приходится на те страны, которые представлены в списке "недружественных государств". В абсолютном выражении на такие страны приходится примерно 1,17 трлн долл. Округлим до 1 триллиона долларов. Вот с чем потенциально может распрощаться Россия, если коллективный Запад будет продолжать свою линию на заморозку и конфискацию российских активов.



Еще в 2014-15 гг., когда коллективный Запад стал принимать первые санкционные меры против России (в связи с Крымом), я уже предупреждал, что наши геополитические противники могут прибегнуть к таким жестким мерам, как заморозка и конфискация зарубежных активов российского происхождения. См., например: Катасонов Валентин. Экономическая война против России и сталинская индустриализация. – М.: Алгоритм, 2014. В этой связи я предлагал как можно энергичнее сворачивать зарубежные активы России. На 1 января 2013 года общая величина этих активов составляла 1.354.2 млрд долл. За девять лет она не только не уменьшилась, но, наоборот, приросла почти на 300 млрд долл. Иначе как игрой в поддавки подобную линию поведения назвать нельзя.



Возникает резонный вопрос: почем США и их союзники до сих пор не арестовали такие гигантские активы российского происхождения? Одна из наиболее убедительных версий: наши геополитические противники опасаются ответных действий со стороны России. Чем может ответить Россия? Заморозкой иностранных активов в России. Согласно МИП РФ, их сумма на 1 января этого года составила 1.166,6 млрд долл. В том числе (накопленные инвестиции, млрд долл.): прямые – 610; портфельные – 273,6; ПФИ – 5,8; прочие – 277,2. География стран, откуда в Россию пришли инвестиции, очень экзотическая. Это в первую очередь страны и территории, которые имеют явные или косвенные признаки офшоров. Вот как выглядит список ведущих стран и юрисдикций по величине накопленных прямых инвестиций в российской экономике (млрд долл.): Кипр – 183,30; Бермуды – 62,48; Великобритания – 53,48; Нидерланды – 36,75; Ирландия – 34,06; Люксембург – 30,41; Германия – 25,42; Багамы – 24,92; Франция – 23,71; Швейцария – 19,38 и т. д.



Опять же, согласно грубой оценке, около 90% общего объема накопленных инвестиций пришлось на страны из списка "недружественных государств".



Заморозку и конфискацию легче проводить с прямыми и портфельными инвестициями. Наши суммарные накопленные прямые и портфельные инвестиции за рубежом составили 487,1 + 117,4 = 604,5 млрд долл. А их аналогичные инвестиции в России равнялись 610,1 + 273,6 = 883,7 млрд долл. Вроде бы весовое преимущество на данный момент на нашей стороне. Коллективный Запад осторожничает с новыми заморозками, но от них он не отказывается.



На новые заморозки своих союзников энергично подзуживает Америка. По той причине, что ее прямые и портфельные инвестиции США имеют сравнительно скромные масштабы. Так, накопленные прямые инвестиции США в России составили лишь 6,21 млрд долл. (около 1 процента).



Те, кто профессионально наблюдают за игрой на упомянутой шахматной доске обращают внимание, что коллективный Запад действует энергичнее и смелее. Позиция наших противников более внятная. Они отчитываются о новых заморозках, планируют следующие, составляют графики подготовительных мероприятий по переходу от заморозок к конфискациям. А Москва никаких отчетов о проведенных заморозках иностранных активов не представляет, никаких заявлений о возможных национализациях иностранных активов "недружественных государств" не делает. Федерального закона о национализации или общероссийской программы национализации иностранных активов до сих пор нет. Играть нам на этой шахматной доске надо смелее, решительнее и профессиональнее, чем наши геополитические противники. Наши упреждающие ходы позволили бы избежать хотя бы части планируемых коллективным Западом экспроприаций российских активов.



То, что еще находится "там" и что еще можно спасти от конфискаций, следует конвертировать в машины, оборудование, технологии, золото и другие физические активы, которые должны находиться на территории Российской Федерации и работать на ее интересы.