Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин

08:11 22.11.2022 Токаев победил на выборах президента Казахстана

21 ноября 2022,

Текст: Алена Задорожная,

Дарья Волкова,

Евгений Поздняков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой?



Как сообщили в ЦИК Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.



За место президента боролись шесть кандидатов. При этом оппоненты Токаева оказались в роли статистов. Как показал опрос телекомпании "Хабар", местное население практически ничего не знает о них. Главная интрига была в том, как выступит кандидат "против всех" – такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге ответ "против всех" занял второе место с результатом 5,8%.



Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают "последовательная конституционная реформа" и "переход к новой форме политического устройства". Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.



Напомним, указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана был подписан Токаевым в конце сентября после принятия поправок в Конституцию. Согласно изменениям, срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет, однако переизбираться запрещено.



Причиной для реформ стали массовые протесты в начале этого года. Изначально недовольство граждан было вызвано резким ростом цен на топливо, однако вскоре лозунги митингующих стали политическими. Люди требовали отставки правительства и реформ, а протесты перешли к беспорядкам.



Для стабилизации ситуации Токаев был вынужден обратиться к главам ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в "преодолении террористической угрозы". В итоге Совет ОДКБ "в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности" принял решение направить в Казахстан миротворцев. 6 января российские подразделения в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.



Спустя неделю президент России Владимир Путин заявил о выполнении миротворческой миссией поставленных задач в Казахстане и необходимости ее возвращения домой. Операция оказалась молниеносной и принесла выгоды не только среднеазиатской республике, но и самой России.



На этом фоне Казахстан продолжил развивать отношения со странами Запада и отказался, к примеру, признавать независимость ЛНР и ДНР (когда республики еще не вошли в состав России). Примечательно и то, что к выборам в Казахстане приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.

При этом за несколько дней до выборов Боррель посетил Казахстан. На встрече с Токаевым он пообещал возместить государству "сопутствующий ущерб", нанесенный антироссийскими санкциями Евросоюза. В российском экспертном сообществе такой шаг расценили как попытку подкупа дружественной нам страны.



Но если говорить о выборах, то их результаты оказались ожидаемыми, считает политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов. "Графа "против всех" стала вторым по популярности выбором граждан, хотя я ожидал большего результата", – рассказал газете ВЗГЛЯД член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов.



"Вероятно, это связано с тем, что явка оказалась ниже, часть людей, которые могли бы голосовать "против всех" остались дома. К примеру, в Алма-Ате явка, кажется, стала самой низкой за всю историю постсоветских выборов", – добавил собеседник.



"В целом же большинство оппозиционно настроенных граждан просто не пришли на избирательные участки, поскольку их демотивировали различные СМИ и оппозиционные деятели. Вместе с тем электорат, лояльный действующему президенту, пришел на выборы. Все это и привело к уверенной победе Касым-Жомарта Токаева", – убежден он.



"Также можно сказать, что жителям республики по душе имидж сильного лидера, который четко представляет будущее страны", – добавил Шибутов. "Я считаю, что после таких результатов и при учете того, что теперь глава государства избран на семилетний срок, ему под силу реформировать политические институты страны", – полагает эксперт.



"Говоря о грядущих парламентских выборах, думаю, стоит ожидать регистрации трех-четырех новых партий, что вкупе с выборами по одномандатным округам существенно усилит конкуренцию. Убежден, что борьба за места в парламенте будет намного сильнее, чем за пост президента. Задействованы будут все ресурсы, в том числе материальные, а также будут участвовать все элитные группы без исключения", – выразил уверенность политолог.



Что касается рассмотрения итогов президентских выборов в долгосрочной перспективе и их влияния на отношения с соседями, в том числе с Россией, Шибутов отметил, что



"не стоит ожидать каких-то изменений в худшую сторону, скорее все сохранится на текущем уровне или даже улучшится, особенно если вы не будете проигрывать на Украине".



"Кроме того, слова Токаева о том, что Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику – означают сохранение действующего внешнеполитического курса страны", – заключил собеседник.



Схожей точки зрения придерживается программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. По его словам, отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. "Токаев показывает адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания", – полагает Бордачев.



"Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы Казахстан проводил неадекватную внешнюю политику. И большой дипломатический опыт Токаева здесь играет не последнюю роль", – подчеркнул собеседник. Политолог также обратил внимание на заявления президента Казахстана о необходимости проведения многовекторной политики. "Это основа внешней политики государства на протяжении всех 30 лет независимости. Она закреплена во всех официальных документах государства", – отметил он.



"Безусловно, когда Москва критикует Астану за многовекторность, Казахстан всегда может ответить, что и Россия проводит аналогичную политику. Ведь фактически речь идет о способности развивать отношения не только на одном географическом направлении", – считает эксперт.



Поэтому визит Борреля в Казахстан и другие страны региона не окажет влияния на геополитический курс Астаны, уверен Бордачев. "Казахстан просто не мог отказать в этом визите. Именно поэтому Боррель приехал и сказал то, что должен сказать в рамках своей должности. И эти заявления не обязательно должны иметь что-то общее с реальностью", – иронизирует собеседник.



"Например, евродипломат заявил о необходимости строить альтернативные транспортные коридоры в обход России через Каспийское море. Все, конечно, посмеялись над этим, поскольку технологических возможностей для осуществления этих планов нет", – продолжает политолог. "Нечто подобное уже пытались сделать. Но все уперлось в то, что Каспийское море достаточно мелкое, но при этом очень бурное. И провезти через него большой объем грузов просто не получается", – напомнил Бордачев.



"В то же время Астана опасается любого давления. И тут играют роль два фактора. Во-первых, в 90-е годы, когда Россия лежала в экономических руинах, первый президент Назарбаев продал значительную часть прав на добычу энергоресурсов западным компаниям. Во-вторых, Казахстан, как и ряд постсоветских стран, зависит от международной финансовой системы", – перечислил эксперт.



"Именно поэтому Астане приходится проводить достаточно сложную, но взвешенную политику, чтобы, с одной стороны, не нарваться на неприятности от Запада, а с другой – полностью выполнять свои обязательств перед Россией. И в первую очередь это касается сложностей, связанных с антироссийскими санкциями", – заключил Бордачев.



В свою очередь руководитель отдела стран Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что внутриполитическая ситуация в Казахстане будет серьезно влиять на внешнеполитический курс Астаны. Токаеву не удалось преодолеть раскол в обществе и элитах, что отразилось в том числе на явке: если на юге страны она перевалила за 80%, то в мегаполисах избиратель проявил себя очень пассивно.



"Кроме того, во многих регионах опасаются "перестройки", которую анонсировал Токаев. Уже объявлено о крупных политических и экономических изменениях, но ничего конкретного пока не обозначено. Это вызывает скепсис в обществе, потому что многие помнят печальные результаты советской "перестройки". Поэтому Токаев находится в очень сложном положении", – подчеркивает Грозин. "Я и сам достаточно скептически отношусь к революционным способностям Токаева.



Казахстанский Горбачев из него не вырисовывается.



Он – человек системный, склонностью к "рубке с плеча" не отличается. Играет роль и профессиональная деятельность – дипломат не склонен "душить" конкурентов. Он с ними договаривается", – подчеркивает эксперт.



"Уверен, что Токаев не станет наживать себе врагов путем резкого сноса экономической системы, создававшейся в течение 30 лет. Одно дело – отобрать бизнес у племянника первого президента, другое – попытаться пересмотреть соглашение с компаниями типа Chevron. Это может привести к таким событиям, по сравнению с которыми январь покажется "легкой разминкой", – считает собеседник.



"В этом контексте интересно посмотреть на грядущие выборы в парламент. Токаев проговорился о том, что участников в этот раз будет больше. Фактически будет дана отмашка на регистрацию новых политических партий, которые разделятся на два вектора: прозападный и националистический", – допускает собеседник.



"При этом значительная часть населения по-прежнему испытывает теплые и дружественные чувства к нашей стране. Евразийская интеграция представляется обществу более понятным проектом, чем движения в сторону Турции, Запада или Китая", – предполагает Грозин. "Но в итоге Астана будет стараться вести тот же курс, который вела все последние 30 лет. К тому же многовекторность Казахстана в современном изводе является детищем Токаева. И отказываться от нее он не станет, если только геополитическая ситуация в мире резко не изменится", – резюмировал Грозин. Источник - МК

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