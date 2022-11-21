 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.11.2022
08:11  Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин
08:03  Экспроприация российских активов коллективным Западом. Действовать с упреждением! - В.Катасонов
07:19  IRNA: Турецкая авиация атаковала штаб американских войск в Хасаке, Сирия
07:17  Второй мир, полупериферия и государство-цивилизация в теории многополярного мира. Ч. 1, - Александр Дугин
07:15  Нелегитимный народный курултай может дорого обойтись Жапарову, - В.Панфилова
07:13  Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин
06:07  На острове Фергюссон вновь видели считающегося давно вымершим фазано-голубя. Спасся от папуасов

00:59  Сомнительно миролюбие талибов, - Лариса Шашок
00:50  Казахстан токаевский продолжит вилять во все стороны, - В.Трухачев
00:48  "Не на жизнь, а насмерть": украинский конфликт – часть глобальной энергетической войны, - И.Алабужин
00:20  КырПрез Жапаров ввел новый реестр своих курбаши, бастыков и подакимников
Понедельник, 21.11.2022
19:53  Нефть в обмен на кровь. Шакалий бизнес "Транснефти"
19:45  Индустрия Европы задыхается без газа, - Олег Никифоров
19:43  Как быть с Центральной Азией, - Алексей Малашенко
18:40  Почему алматинцы жестко проигнорили потешные выборы, - А.Чеботарев
18:37  БДИПЧ ОБСЕ заклеймило токаевские выборы как плохо сыгранный спектакль
18:35  Шавкат Мирзиеев улетел в гости к Эммануэлю Макрону
18:26  Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу
16:43  Олигархи и глобализм: чего ждать после смерти Ивлина де Ротшильда? - Вл.Павленко
16:42  Россия и Иран могут перестелить дороги к Индийскому океану, - Е.Цоц
15:51  Глава КырКабмина Жапаров грозится разогнать всю Таможенную службу. Ввиду ненужности
15:43  Две известные актрисы - Хенгаме Газиани и Хенгаме Газиани арестованы в Иране за поддержку инсургентов
14:11  На построй железной дороги Китай - Кыргызстан требуется каких-то $5 миллиардов. Кто подаст?
13:49  На Донбасс-фронт прибыла американская ЧВК "Моцарт". Шостаковича заказывали?
13:29  Внук Рахмона - Исмоил Махмадзоир (сын Фирузы) избран президентом Федерации дзюдо Таджикистана
13:21  Сгон с гор. ТаджВласти продолжают переселять безнадежно безземельных памирцев (дарвазинцев и ишкашимцев)
12:41  Москва чудесатая. Почему мы до сих пор не продаем Украине снаряды, если это так выгодно? - И.Рыбин
12:04  "Против всех" набрал 5,8% и занял почетное 2 место. Предварительные итоги КазВыборов
11:51  Страусиное самоуспокоение. Время работает не на Россию, - Роман Рейнекин
11:43  Зачем американцы "расшатывают" ситуацию в Турции, - Игорь Перминов
11:37  Секс с собаками: почему Россия должна воевать с Западом?
11:34  Киевская "прачечная": миллиарды долларов для Байдена отмыли кровью
11:24  Троечка с минусом. Каким изысканным безумием занимается Агентство стратпроектов Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:23  Великий Туран: право на наследство, - Ахмад Глашев
10:21  Кому выгодно? Почему продлили "зерновую сделку": "за" и "против", - Олег Щукин
09:55  Чернобыль-2 неотвратим. УкрАрта упорно разносит Запорожскую АЭС
09:33  Казахстан после выборов ожидает "революция сверху", - В.Панфилова
09:02  Бишкек разрешил пограничный вопрос с Ташкентом? Или..., - Е.Погребняк
08:56  Как саудиты и США подавили шиитскую "цветную" революцию в Бахрейне (уроки истории)
08:41  Талибы приговорили влюбленную пару за добрачные отношения к публичному избиению плетью
08:22  Дико-каменный...мырка. Глава КырГКНБ Ташиев публично матерится в КырПарламенте на депутатов
08:10  Токаев скромно назвал "исторической" свою победу на выборах президента Казахстана
01:34  ".. Запомни, мой сладкий". Веселить предвыборную тусу в Алматы наняли бежавшую из РФ спивачку Лободу
00:06  Глухие закоулки американской демократии, - Вл.Прохватилов
00:05  Большой Сатана не дремлет. Иран поднял красное знамя возмездия, - А.Игнатьев
Воскресенье, 20.11.2022
22:41  По данным Exit poll Токаев набрал 82% голосов
21:54  В Донбассе "Градом" прикопали матерого командира французского "Иностранного легиона" Гастона Бессона
21:02  С каким результатом победит Токаев: графа "против всех" не стала конкурентом, - МК
19:16  Назарбаев назвал своего экс-премьера Масимова "Иудой"
19:08  Великая китайская Луна. Обитаемая база, - В.Агеев
17:28  Порядка 67% казахстанцев притопало проголосовать за Токаева и К (алматинцев только 27%)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин
08:11 22.11.2022

Токаев победил на выборах президента Казахстана
21 ноября 2022,
Текст: Алена Задорожная,
Дарья Волкова,
Евгений Поздняков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой?

Как сообщили в ЦИК Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

За место президента боролись шесть кандидатов. При этом оппоненты Токаева оказались в роли статистов. Как показал опрос телекомпании "Хабар", местное население практически ничего не знает о них. Главная интрига была в том, как выступит кандидат "против всех" – такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге ответ "против всех" занял второе место с результатом 5,8%.

Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают "последовательная конституционная реформа" и "переход к новой форме политического устройства". Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.

Напомним, указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана был подписан Токаевым в конце сентября после принятия поправок в Конституцию. Согласно изменениям, срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет, однако переизбираться запрещено.

Причиной для реформ стали массовые протесты в начале этого года. Изначально недовольство граждан было вызвано резким ростом цен на топливо, однако вскоре лозунги митингующих стали политическими. Люди требовали отставки правительства и реформ, а протесты перешли к беспорядкам.

Для стабилизации ситуации Токаев был вынужден обратиться к главам ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в "преодолении террористической угрозы". В итоге Совет ОДКБ "в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности" принял решение направить в Казахстан миротворцев. 6 января российские подразделения в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.

Спустя неделю президент России Владимир Путин заявил о выполнении миротворческой миссией поставленных задач в Казахстане и необходимости ее возвращения домой. Операция оказалась молниеносной и принесла выгоды не только среднеазиатской республике, но и самой России.

На этом фоне Казахстан продолжил развивать отношения со странами Запада и отказался, к примеру, признавать независимость ЛНР и ДНР (когда республики еще не вошли в состав России). Примечательно и то, что к выборам в Казахстане приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.
При этом за несколько дней до выборов Боррель посетил Казахстан. На встрече с Токаевым он пообещал возместить государству "сопутствующий ущерб", нанесенный антироссийскими санкциями Евросоюза. В российском экспертном сообществе такой шаг расценили как попытку подкупа дружественной нам страны.

Но если говорить о выборах, то их результаты оказались ожидаемыми, считает политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов. "Графа "против всех" стала вторым по популярности выбором граждан, хотя я ожидал большего результата", – рассказал газете ВЗГЛЯД член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов.

"Вероятно, это связано с тем, что явка оказалась ниже, часть людей, которые могли бы голосовать "против всех" остались дома. К примеру, в Алма-Ате явка, кажется, стала самой низкой за всю историю постсоветских выборов", – добавил собеседник.

"В целом же большинство оппозиционно настроенных граждан просто не пришли на избирательные участки, поскольку их демотивировали различные СМИ и оппозиционные деятели. Вместе с тем электорат, лояльный действующему президенту, пришел на выборы. Все это и привело к уверенной победе Касым-Жомарта Токаева", – убежден он.

"Также можно сказать, что жителям республики по душе имидж сильного лидера, который четко представляет будущее страны", – добавил Шибутов. "Я считаю, что после таких результатов и при учете того, что теперь глава государства избран на семилетний срок, ему под силу реформировать политические институты страны", – полагает эксперт.

"Говоря о грядущих парламентских выборах, думаю, стоит ожидать регистрации трех-четырех новых партий, что вкупе с выборами по одномандатным округам существенно усилит конкуренцию. Убежден, что борьба за места в парламенте будет намного сильнее, чем за пост президента. Задействованы будут все ресурсы, в том числе материальные, а также будут участвовать все элитные группы без исключения", – выразил уверенность политолог.

Что касается рассмотрения итогов президентских выборов в долгосрочной перспективе и их влияния на отношения с соседями, в том числе с Россией, Шибутов отметил, что

"не стоит ожидать каких-то изменений в худшую сторону, скорее все сохранится на текущем уровне или даже улучшится, особенно если вы не будете проигрывать на Украине".

"Кроме того, слова Токаева о том, что Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику – означают сохранение действующего внешнеполитического курса страны", – заключил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. По его словам, отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. "Токаев показывает адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания", – полагает Бордачев.

"Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы Казахстан проводил неадекватную внешнюю политику. И большой дипломатический опыт Токаева здесь играет не последнюю роль", – подчеркнул собеседник. Политолог также обратил внимание на заявления президента Казахстана о необходимости проведения многовекторной политики. "Это основа внешней политики государства на протяжении всех 30 лет независимости. Она закреплена во всех официальных документах государства", – отметил он.

"Безусловно, когда Москва критикует Астану за многовекторность, Казахстан всегда может ответить, что и Россия проводит аналогичную политику. Ведь фактически речь идет о способности развивать отношения не только на одном географическом направлении", – считает эксперт.

Поэтому визит Борреля в Казахстан и другие страны региона не окажет влияния на геополитический курс Астаны, уверен Бордачев. "Казахстан просто не мог отказать в этом визите. Именно поэтому Боррель приехал и сказал то, что должен сказать в рамках своей должности. И эти заявления не обязательно должны иметь что-то общее с реальностью", – иронизирует собеседник.

"Например, евродипломат заявил о необходимости строить альтернативные транспортные коридоры в обход России через Каспийское море. Все, конечно, посмеялись над этим, поскольку технологических возможностей для осуществления этих планов нет", – продолжает политолог. "Нечто подобное уже пытались сделать. Но все уперлось в то, что Каспийское море достаточно мелкое, но при этом очень бурное. И провезти через него большой объем грузов просто не получается", – напомнил Бордачев.

"В то же время Астана опасается любого давления. И тут играют роль два фактора. Во-первых, в 90-е годы, когда Россия лежала в экономических руинах, первый президент Назарбаев продал значительную часть прав на добычу энергоресурсов западным компаниям. Во-вторых, Казахстан, как и ряд постсоветских стран, зависит от международной финансовой системы", – перечислил эксперт.

"Именно поэтому Астане приходится проводить достаточно сложную, но взвешенную политику, чтобы, с одной стороны, не нарваться на неприятности от Запада, а с другой – полностью выполнять свои обязательств перед Россией. И в первую очередь это касается сложностей, связанных с антироссийскими санкциями", – заключил Бордачев.

В свою очередь руководитель отдела стран Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что внутриполитическая ситуация в Казахстане будет серьезно влиять на внешнеполитический курс Астаны. Токаеву не удалось преодолеть раскол в обществе и элитах, что отразилось в том числе на явке: если на юге страны она перевалила за 80%, то в мегаполисах избиратель проявил себя очень пассивно.

"Кроме того, во многих регионах опасаются "перестройки", которую анонсировал Токаев. Уже объявлено о крупных политических и экономических изменениях, но ничего конкретного пока не обозначено. Это вызывает скепсис в обществе, потому что многие помнят печальные результаты советской "перестройки". Поэтому Токаев находится в очень сложном положении", – подчеркивает Грозин. "Я и сам достаточно скептически отношусь к революционным способностям Токаева.

Казахстанский Горбачев из него не вырисовывается.

Он – человек системный, склонностью к "рубке с плеча" не отличается. Играет роль и профессиональная деятельность – дипломат не склонен "душить" конкурентов. Он с ними договаривается", – подчеркивает эксперт.

"Уверен, что Токаев не станет наживать себе врагов путем резкого сноса экономической системы, создававшейся в течение 30 лет. Одно дело – отобрать бизнес у племянника первого президента, другое – попытаться пересмотреть соглашение с компаниями типа Chevron. Это может привести к таким событиям, по сравнению с которыми январь покажется "легкой разминкой", – считает собеседник.

"В этом контексте интересно посмотреть на грядущие выборы в парламент. Токаев проговорился о том, что участников в этот раз будет больше. Фактически будет дана отмашка на регистрацию новых политических партий, которые разделятся на два вектора: прозападный и националистический", – допускает собеседник.

"При этом значительная часть населения по-прежнему испытывает теплые и дружественные чувства к нашей стране. Евразийская интеграция представляется обществу более понятным проектом, чем движения в сторону Турции, Запада или Китая", – предполагает Грозин. "Но в итоге Астана будет стараться вести тот же курс, который вела все последние 30 лет. К тому же многовекторность Казахстана в современном изводе является детищем Токаева. И отказываться от нее он не станет, если только геополитическая ситуация в мире резко не изменится", – резюмировал Грозин.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669093860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Итоги явки избирателей и предварительные итоги голосования на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 ноября 2022 года №1076
- Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
- Мажилис рассмотрит законопроект о развитии агломераций
- О предварительных итогах выборов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2022 года №906
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года №923
- Официальный комментарий МИД РК к Заявлению о предварительных выводах и заключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2022 года
- В Правительстве рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  