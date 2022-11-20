 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дехкане Таджа намолотили 1 млн тонн зерновых. Это очень хорошо!
08:40 22.11.2022

В Таджикистане собрали миллион тонн зерновых

По данным Министерства сельского хозяйства республики, урожай зерновых превысил показатель прошлого года на 84,5 тыс. тонн
ДУШАНБЕ, 22 ноя – Sputnik. Таджикские земледельцы продолжают сбор зерна.
По последним данным, уже собрано порядка миллиона тонна зерновых культур, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.
"По состоянию на 18 ноября, урожай зерновых составил более 975,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что эта цифра превышает показатель прошлого года на 84,5 тыс. тонн.
Отмечается, что общая площадь зерновых по всем четырем регионам страны (Хатлонская и Согдийская области, РРП и ГБАО) составила 304 тыс. га.
Таким образом средняя урожайность составила 32,2 центнера.
Ранее сообщалось, что Россия может усилить присутствие на рынках зерна стран Центральной Азии.
В Таджикистане отчитались о сборе пшеницы и картофеля
По словам главы правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, страны Центральной Азии - стратегические рынки для поставок российского зерна и муки.
Согласно прогнозам, Таджикистан нарастит импорт пшеницы с 1,1 млн тонн в 2021-м до 1,4 млн тонн к 2024-му.

Источник - tj.sputniknews.ru
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