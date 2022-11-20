Как киргизский парикмахер Кудабек уулу создал тюркский батальон Зеленского

08:59 22.11.2022

Как сообщил прикормленный СБУ телеграм-канал БАСЕ беглого казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, уже несколько лет как окопавшегося в Киеве, 20 ноября на Украине создан тюркский батальон "Туран".



Командиром подразделения назначен гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек уулу, интервью с которым люто тиражирует сам Садыков, снабжая лозунгом "Алга, Туран!!!" (Вперед Туран).



Интервью, разумеется, изобилует пафосным героизмом, наездами на Кадырова и Вагнера, а новоявленный комбат уверяет, что в его "батальоне", что называется, "каждой твари – по паре": есть казахи, киргизы, буряты, алтайцы, дагестанцы и т. д. Пока неизвестно, вошел ли в состав подразделения позиционирующий себя "казахским Рэмбо" Жасулан Дуйсембин, также грозящий создать вэсэушный отряд казахов.



Жасулан Дуйсембин



Известно, что Алмаз Кудайбек уулу до начала конфликта на Украине находился на территории России в качестве гастарбайтера, работал разнорабочим и парикмахером. На Украину приехал сознательно. Как указывал посол Кыргызстана на Украине Идрис Кадыркулов, с гражданином республики был установлен контакт, ему предлагали вернуться на родину. Однако Кудайбек уулу отказался и отправился в подразделение территориальной обороны.



Весной 2022 года ГКНБ Кыргызстана возбудило в отношении Алмаза Кудайбек уулу уголовное дело по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных операциях на территории иностранного государства".



"Батальон" в сборе



Как подтверждает фотография "батальона Туран", его численность 15-20 человек, а его создание – лишь часть "кейса раскачки" украинских спецслужб и призывов Зеленского к народам России бороться с режимом Путина. Именно в рамках этого кейса в Верховной раде Украины зарегистрирован проект Постановления о признании независимости Татарстана, именно поэтому украинские нардепы признали "Чеченскую Республику Ичкерия" временно оккупированной Россией территорией.



Частью плана является, как это было начато еще вермахтом, создание при ВСУ различных туземных подразделений. С 2014 года у бандеровцев "шестерят" "Грузинский легион", батальон "Крым", ичкерийский батальон имени шейха Мансура, а теперь и набор исламских наемников в составе "Иностранного легиона".



Примечательно, что месяц назад уроженец Хачмазского района Азербайджана Магомед Дафаров сообщал, что пантюркисты планируют создать на Украине "Тюркский легион" для борьбы с Россией, в состав которого предполагается набирать азербайджанцев, турок, крымских татар, казахов, киргизов, узбеков и представителей других тюркских народов, которые до сих пор воевали в составе ВСУ, так сказать, без "тюркской организации". По всей видимости, киргизский парикмахер обошел азербайджанцев в деле формирования тюркской армии Зеленского, хотя количественно это самая крупная диаспора тюркского этноса, воюющая в ВСУ против России.



По признанию руководства азербайджанской диаспоры, только за последние 2 месяца были убиты Сабир Ганзафаров, Оруджов Рашад Алигулу оглу, подполковник 5-й бригады Нацгвардии Самир Рустамов.



Ликвидированные "азербандеровцы" С.Рустамов, С.Гусейнов, С. Ганзафаров, Р. Оруджов



В августе на Херсонщине был ликвидирован Гусейнов Саид Васиф оглу, лейтенант ВСУ Нахид Ибишов, Алиев Рустам Рамазан оглу. До этого были утилизированы Мамедов Руслан, Мамедов Фуад Фархад оглу, Эльшад Агаларов, Азизов Вахид, Сафаров Али Гасан оглу. В Мариуполе был зачищен морпех Агаев Рафаэль. Убит также ушедший в тероборону ведущий украинского музыкального канала М1 азербайджанец Гуламов Керим. В диаспоре отмечают, однако, что с десяток азербайджанцев Украины, воюющих против русских, удостоены государственных наград Украины, а комвзвода 92-ОМБр Агасиев Кирилл получил звание Героя Украины. Так что Зеленский собирает врагов России, что называется, по сусекам. Нашлось вот и немного тюрков.