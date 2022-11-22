Ахметовщина. Сколько еще Восточным Казахстаном будет править местечковый Байден? - А.Бектенова

09:44 22.11.2022 Жалобы Даниалу Ахметову не помеха?

Жители ВКО предъявляют акимату рекордное количество претензий, но глава региона уверенно им противостоит.



Даниал Ахметов – один из последних ветеранов корпуса акимов, пост главы ВКО он занимает с 2014 года, в 2019 году его полномочия были продлены. Аналитики давно гадают, справится ли старожил с огромным количеством жалоб, поступающих в его адрес. Надо отметить, что жители, предприниматели и депутаты ВКО предпочитают жаловаться сразу президенту, поэтому их заявления разносятся по всей стране.



Серьезный удар по администрации нанесло ЧП в Риддере, где без тепла остались тысячи людей. Примечательно, что с отделением Абайской области акимату удалось сбросить нерешенные коммунальные проблемы Семея, но энергетический коллапс все равно не обошел область стороной.



Замерзающий Риддер



Котлы на ТЭЦ Риддера остановились еще 24 октября, и с тех пор проблемы в энергетике лишь множатся. В момент аварии 22 тысячи семей остались без тепла – это практически половина жителей города с населением около 50 тысяч человек.



По официальной информации, руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, который оказался смешанным с водой. Аким ВКО Даниал Ахметов немедленно заявил о создании оперативного штаба. По его словам, для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" на ТЭЦ было направлено 60 тонн мазута. Дополнительно Усть-Каменогорская ТЭЦ на специальных машинах отправила в город 70 тонн мазута.



"Этого объема топлива должно хватить на 100 дней беспрерывной работы теплостанции. Прокуратурой области по факту халатности руководства ТЭЦ в Риддере начато расследование. Также непосредственно в городе находится мой заместитель. Прошу горожан не волноваться и сохранять спокойствие, ситуация находится на моем личном контроле", – сообщил Даниал Ахметов.



Отметим, что в течение 2022 года о высоких рисках в коммунальной системе говорили посетившие город представители Министерства энергетики, а сам Ахметов заявлял, что у него к руководству ТЭЦ есть много вопросов. Возникает недоумение: что мешало навести порядок в хозяйстве до того, как джинн вырвался из бутылки и дал начало скандалу республиканского масштаба?



После первой аварии оборудование объекта попросту посыпалось. К 7 ноября в городе объявили режим ЧС, поскольку двумя днями ранее на АО "Риддер ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос, в результате произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. Температура теплоносителя опустилась до +39 градусов при плановой +70 градусов.



"В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов города. С 7 ноября учащиеся школ Риддера переходят на дистанционную форму обучения, также приостанавливают работу дошкольные учреждения города", – сообщили власти.



По официальной информации, была произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пусконаладочные работы, в город прибыло множество специалистов, поставлено 120 тонн мазута.



Однако риддерцы 7 ноября опубликовали заявление, озаглавленное как "крик души", в котором просили у президента Токаева помощи, так как, по их мнению, местные власти не справляются с ситуацией вокруг ТЭЦ.



В петиции указывалось, что АО "Риддер ТЭЦ" в 1997 году было продано американской компании, а в 2018 году – компании "GREEN ENERGY Q". По словам авторов, новые собственники не предпринимали каких-либо существенных мер для модернизации оборудования, износ которого составляет 86%.



"Не производился капитальный ремонт, увольнялся высококвалифицированный персонал. В связи с этим качество услуг теплоснабжения в последние годы значительно ухудшилось: в радиаторах отопления низкая температура, из кранов с горячей водой текла холодная", – процитировала жителей Риддера пресса.



Отмечается, что прошлой зимой на ТЭЦ уже произошла авария, а в мае 2022 года Даниал Ахметов обратился к правительству с просьбой направить в Риддер республиканскую комиссию для внеплановой проверки объекта. Минэнерго в ходе проверки выявило 70 нарушений требований нормативных правовых актов по эксплуатации энергетического оборудования со сроками устранения до конца 2022 года. Основное оборудование было признано изношенным и подлежало капитальному ремонту. Летом руководство ТЭЦ заверило, что ремонт проведен и проблем быть не должно.



Из обращения риддерцев к президенту следует, что в домах до сих пор холодно, занятия в школах не проводятся, а в некоторых районах отключают свет. При этом аким города Дмитрий Горьковой не реагирует на многочисленные жалобы, пишут жители.



В дальнейшем Даниал Ахметов заявил, что рассматривает возможность возврата Риддерской ТЭЦ в коммунальную собственность. "Безусловно, все задаются вопросом: почему так произошло? Здесь ответ один: владельцами станции не был проведен эффективный ремонт. Мы знаем, кто был ответственен за эти действия, однако сейчас перед нами стоит задача обеспечить жизнеспособность станции. Этой задачей сегодня занимаемся. Мы рассматриваем вопрос возврата станции в коммунальную собственность и тогда на правах владения начнем эффективно и быстро решать все задачи, которые стоят перед этой крайне важной организацией", – сказал аким ВКО.



Но 10 ноября на станции опять что-то сломалось, и выступил уже министр энергетики Болат Акчулаков, который сообщил, что в отношении собственников объекта "предусматриваются меры". Аким Риддера Дмитрий Горьковой обратился к жителям и призвал их сохранять выдержку.



Несколько же дней назад телеканал "Астана" сообщил, что руководство станции подавало фальшивые отчеты о готовности к отопительному сезону. По информации оперативного штаба, в отчетах системному оператору АО KEGOC монополист докладывал, что все котлы отремонтированы и находятся "в резерве". "Должен буду открыто сказать, что в этот период времени на котлах "Риддер ТЭЦ" было семь остановок. Ни одни котел на этой станции не прошел капитальный ремонт", – заявил Даниал Ахметов.



Аким ВКО, без сомнения, весьма грамотно "подстелил соломки" под ЧС. Он вовремя сигнализировал о неполадках, после аварии принял срочные меры, держит руку на пульсе и не отмалчивается. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что акимат мог бы жестче разбираться с собственниками станции, не дожидаясь вымораживания половины города.



Мы напишем президенту



Выше мы уже отмечали, что написание открытых писем с жалобами президенту на акимат стало в ВКО недоброй традицией. Администрацию обвиняли в лоббировании интересов, наплевательском отношении к жителям и инфраструктуре, в коррупции, в нерешаемости социальных и экологических проблем.



Огромный массив претензий поступал из Семея и Усть-Каменогорска. Прежде всего, заявления касались изношенности коммунальных сетей и объектов и нежелания акимата их модернизировать.



Например, группа бизнесменов и депутатов маслихата Семея и Усть-Каменогорска написала письмо на имя президента с жалобой на Даниала Ахметова, потребовав его отставки. Они заявили, что тендеры на госзакупки постоянно выигрывают подрядчики, приближенные к администрации. В частности, руководитель ТОО "Металлист" Айдос Сериккалиулы заявил, что аким "своими действиями наносит непоправимый ущерб имиджу государственной власти". Представитель иностранной компании Олжас Есенгарин сообщил, что из-за действий главы ВКО, который "не заполучил долю в компании", заморожена стройка ТЭЦ в Семее. Депутат городского маслихата Семея Рафаиль Хазипов говорил прессе, что пожаловавшиеся на Ахметова предприниматели "подверглись гонениям".



В ответ аким заявил, что против него ведется информационная война, в исходе которой жалобщики кровно заинтересованы, поскольку требуют от администрации субсидий и других бонусов. По словам Ахметова, один из участников конфликта – автобусный парк "Semey Bus" приобрел автобусы за счет займа Банка развития Казахстана и накопил долги по этому кредиту. Но при общей стоимости проекта в 4,2 млрд. тенге, 600 млн. из которых внес акимат Семея, акционеры обратились с просьбой выделения субсидий в размере 7,4 млрд. тенге. Другой автор обращения к президенту, по данным акима, не выполнил обязательства по строительству дорог.



Показательными стали и скандалы вокруг общественного транспорта и строительства мусорных полигонов. Жители областного центра ВКО и Семея постоянно жаловались на острую нехватку автобусов, неорганизованный график передвижения и переполненные остановки, а также на выхлопы устаревшего транспорта.



По сведениям СМИ, региональные власти еще в 2017 году заявляли о своих планах создать муниципальный автопарк и подписать соглашения по модернизации общественного транспорта Усть-Каменогорска и Семея на общую сумму 9,6 млрд. тенге с Европейским банком развития и реконструкции. В итоге были закуплены новые автобусы не за счет ЕБРР, а на кредитные средства Банка развития Казахстана, образовался муниципальный автобусный парк "Semey Bus", упомянутый выше в истории конфликта с акимом.



Автопарк накопил долги, погряз в скандалах, не получавшие вовремя зарплату водители выходили на забастовки, а город оставался без автобусов. Отметим, что кроме отравляющего воздух транспорта, жители Семея фиксировали в своем городе черный снег. Как сообщила региональная пресса, выбросы ТЭЦ превысили нормы в 27 раз. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху сверхнормативными эмиссиями, составляет более 61 млн. тенге.



Кроме того, в нынешнем году на городской свалке Усть-Каменогорска был выявлен ряд нарушений. Компанию, ответственную за полигон твердых бытовых отходов, оштрафовали почти на миллион тенге. Департамент экологии по ВКО провел проверку в отношении ТОО "Оскемен СпецКоммунТранс", отвечающего за вывоз мусора. Предприятие, по данным департамента, не выполняло сортировку отходов, складируя вместе неопасный и опасный мусор. "Из-за этого на полигоне неоднократно происходило самовозгорание мусора. Только за прошлый год свалка горела 23 раза", – сообщили в департаменте.



В адрес акимата сыпались обвинения и в завышении сметы на строительство мусорных полигонов в Семее и областном центре, тщательно опровергнутые администрацией. Также горожане жаловались на превышение стоимости возведения культурно-спортивного комплекса "Абай-Арена" в Семее. Как утверждали авторы критических материалов, первоначальная стоимость была увеличена с 18,2 до 26,4 млрд. тенге. Но, разъяснили в акимате, необходимость корректировки была вызвана устранением технологических ошибок и недочетов, обнаруженных в рабочем проекте.



Множество СМИ отмечают, что в области назрело значительное недовольство акиматом. Нападки на Даниала Ахметова рекордно усилились в прошлом году и продолжаются в нынешнем. Жители частенько припоминают акиму накопившиеся "грешки", в частности, закрытие завода "Азия Авто" и продажу стратегических объектов Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС зарубежным инвесторам.



Масла в огонь добавил и арест начальника управлении сельского хозяйства ВКО Владимира Гайламазяна. Примечательно, что раньше Гайламазян обращался к главе региона по поводу "коррупционных проявлений" его зама по агропромышленному сектору Ержана Нурбаева. В своей служебной записке Гайламазян просил Ахметова "принять меры по недопущению коррупционных действий" со стороны Нурбаева.



"В период работы в управлении сельского хозяйства основное внимание в его деятельности было направлено на повышение нормативов субсидий на импортируемый в Казахстан молочный скот до 400 тысяч тенге за голову и повышение норматива субсидий на затраты по созданию молочно-товарных ферм до 2900 тысяч тенге на одно скотоместо. Его активная деятельность увенчалась успехом (в правила субсидирования внесены соответствующие изменения), при этом основным выгодополучателем у нас в области является ТОО "Рулиха" принадлежащая его сыну. То есть, фактически, свое служебное положение Нурбаев Е.А. использовал для получения выгоды для аффилированных с ним коммерческих структур", – так процитировали Гайламазяна СМИ.



По его словам, Нурбаев в период работы руководителем сельхозуправления и, в последующем, заместителем акима области "постоянно давал указания по распределению бюджетных средств таким образом, чтобы аффилированные с ним сельскохозяйственные предприятия в полном объеме получали субсидии, в то время как выделенные средства, зачастую, не обеспечивали полную потребность сельхозформирований области".



Таким образом, имеется еще один недостаточно проясненный конфликт в руководстве региона, к тому же, в области фиксировались попытки фермеров штурмовать органы власти в попытке получить недоплаченные субсидии.



Суды и показатели



Между властями ВКО и авторами критики разворачиваются настоящие судебные баталии. Летом этого года, в частности, блогеров Айдоса Сериккалиулы и Офелию Гусейнову осудили в Семее по делу о заведомо ложной информации. Айдоса Сериккалиулы мы упоминали выше в числе предпринимателей, требовавших отставки акима.



"В Семее городской суд №2 вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина С. по части 3 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК и гражданки Г. по части 1 статьи 190 (мошенничество) и части 3 статьи 274 ч. 3 УК РК. Оба обвиняемых получили наказания в виде ограничения свободы. На основании пункта 1 статьи 3 закона "Об амнистии" гражданину С. сокращено на 1/2 и окончательно назначено один год ограничения свободы. А гражданке Г. на том же основании окончательно назначено шесть месяцев ограничения свободы", – пишет КазТАГ, отмечая, что блогеры выступали с критикой Даниала Ахметова.



Суд посчитал, что "в апреле 2021 года у гражданина С. возник умысел на распространение заведомо ложной информации, с целью нарушения общественной безопасности и причинения существенного вреда правам и законным интересам одного из городских ТОО". Указанное ТОО, пишет пресса, это компания "Азия", которое является крупным строительным подрядчиком в регионе на протяжении многих лет.



Позже срок заключения для Сериккалиулы был сокращен областным судом, а Даниал Ахметов отрицал какое-либо преследование общественных деятелей. Добавим, что суд над известным предпринимателем и спортсменом вызвал в области широкий резонанс.



Кроме того, пресса уличила акима в трате миллионов тенге на положительное освещение собственной деятельности в ведущих СМИ и социальных сетях. Даниалу Ахметову, между тем, не приходится выдумывать успехи – они отражены в официальных отчетах президенту.



В области возводятся спортивные комплексы, больницы, развивается молочная промышленность. Аким значительно продвинул ВКО в качестве туристического региона. В период его руководства были совершены значимые археологические находки, прославившие Казахстан. Артефакты, обнаруженные в курганах Елеке Сазы и Шиликты, выставлялись в британском музее.



Особое внимание уделяется инфраструктурному развитию. Ахметов, в частности, доложил президенту Токаеву о реализации поручений по строительству моста через Бухтарминское водохранилище, а также об успешной реконструкции аэропорта в Усть-Каменогорске. По данным акима, за последние два года было выделено более 2000 квартир и домов для малообеспеченных и многодетных матерей. Кроме прочего в области запущен завод по переработке масличных культур мощностью 300 тысяч тонн.



Словом, акиму-тяжеловесу удается держать марку и сохранять в области относительно стабильное положение. Однако все больше экспертов задаются вопросом: сможет ли он выстоять против усиливающихся волн критики? Совершенно ясно одно – многочисленные открытые письма на имя президента с жалобами на то, что власти ВКО не справляются с ситуацией, плюсов акимату явно не прибавляют.



Бектенова Алма

22.11.2022 Источник - turanpress.kz

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