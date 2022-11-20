Байден попытался поговорить с помилованными в честь Дня благодарения индейками Шоколадкой и Крошкой

10:05 22.11.2022

Президент США Джо Байден попытался поговорить с индейкой, протянув ей микрофон. Позже, по случаю Дня благодарения, индеек Шоколадку и Крошку он помиловал. Об этом сообщает Politico.



"А теперь, на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку", - заявил американский лидер.



Для участия в помиловании в этому году были выбраны индейки, названные в честь печенья с шоколадной крошкой.



Ранее первая леди США Джилл Байден показала, как отмечали день рождения президента страны. Юбилей Джо Байден отмечал в кругу семьи. "Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью", - рассказала супруга американского лидера.