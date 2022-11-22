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Европейскому рынку предстоит пережить нефтяной шок
10:14 22.11.2022

22.11.2022 Олег Кравцов

Из-за антироссийского эмбарго ЕС лишится около миллиона баррелей нефти в сутки, которую пока невозможно заменить.

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", в Коммерсанте" пишет специализирующийся на энергетике обозреватель Юрий Барсуков.

"За последние три недели цена на Brent обвалилась больше чем на 15%, опускаясь 21 ноября ниже уровня в $83 за баррель по ближайшему фьючерсу. Как будто вскоре европейскому рынку не предстоит лишиться около 1 млн баррелей в сутки российских поставок, которые пока неясно, чем восполнять", – указывает Барсуков.

Он отмечает, что триггером снижения цен на нефть 21 ноября стали опасения новых карантинных ограничений в Китае, а также публикация WSJ о возможном повышении добычи ОПЕК+ по итогам встречи 4 декабря.

"Что касается Китая, то речь идет о возможном ужесточении локдаунов, которые и так остаются достаточно жесткими. Хотя Китай, как крупнейший в мире импортер нефти, оказывает огромное влияние на рынок, на данный момент невозможно понять, насколько серьезно локдауны, если их масштаб действительно вырастет, повлияют на потребление в стране.

Публикацию WSJ Эр-Рияд официально опроверг в тот же день. В любом случае речь в ней шла о росте квоты ОПЕК+ всего на 500 тыс. баррелей в сутки. Поскольку в реальности быстро нарастить добычу в рамках картеля могут только Саудовская Аравия и ОАЭ, то в декабре предложение может вырасти лишь на 150–200 тыс. баррелей в сутки, что впятеро меньше, чем потенциальный объем выпадения российских поставок", – пишет эксперт.

У него возникает ощущение, что рынок полностью игнорирует потенциально опасные последствия европейских санкций на морские перевозки российской нефти в третьи страны, считая, что ситуация с поставками из России в Индию и Китай останется такой же, какой была до 5 декабря.

"Между тем никогда раньше подобные санкции не налагались на такого крупного поставщика нефти, как Россия. Хотя никто не знает в точности, как это будет выглядеть, мои собеседники в отрасли ожидают срыва отгрузок в портах, форс-мажоров, проблем с лоцманской проводкой и еще тысяч подобных неувязок, совокупность которых может привести даже к панике на локальных рынках", – считает аналитик.

Он считает неверной концепцию, согласно которой российские нефтекомпании после эмбарго будут пытаться "спихнуть" грузы по любой цене.

"На деле же, полагаю, компании предпочтут существенно сократить добычу, чтобы продавать по приемлемой цене и заодно быть уверенными в логистике. Глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов говорил в октябре, что для компании некритично сокращение добычи в моменте даже на 70%.

Учитывая печальное состояние с запасами нефти в странах Запада - а в США совокупно коммерческие и стратегические запасы нефти упали до минимума с марта 2001 года,- подобный шок будет нелегко абсорбировать, особенно быстро. И тот факт, что пока рынок не закладывает в котировки возможность такого развития событий, только повышает вероятность резкой реакции впоследствии", – предупреждает Барсуков.

Источник - politnavigator.net
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