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|На Иссык-Куле третье за сутки землетрясение. Природа восстала
11:56 22.11.2022
На территории Иссык-Кульской области 22 ноября в 8:46 произошло 2 землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.
Толчки ощущались в селах Ак-Сай, Эшперов, Төрт-Күл, Көк-Сай, Туура-Суу, Тогуз-Булак, Темир-Канат Токсого района - 3 балла, в селах Бөкөнбаев, Коңур-Өлөң - 2,5 балла.
В Иссык-Кульской области прошлой ночью были зарегистрированы 2 землетрясения.