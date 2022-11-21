На Иссык-Куле третье за сутки землетрясение. Природа восстала

11:56 22.11.2022

На территории Иссык-Кульской области 22 ноября в 8:46 произошло 2 землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.



Толчки ощущались в селах Ак-Сай, Эшперов, Төрт-Күл, Көк-Сай, Туура-Суу, Тогуз-Булак, Темир-Канат Токсого района - 3 балла, в селах Бөкөнбаев, Коңур-Өлөң - 2,5 балла.



В Иссык-Кульской области прошлой ночью были зарегистрированы 2 землетрясения.