Таджикистан, Узбекистан и Казахстан договорились о квотах воды "Таджикского моря"

13:06 22.11.2022

Три страны ЦА договорились о пропуске воды через Кайраккумское водохранилище



Таджикистан, Узбекистан и Казахстан единодушно договорились пропуске объема воды через водохранилище "Бахри точик" (Таджикское море)

ДУШАНБЕ, 22 ноя - Sputnik. Казахстан договорился с Таджикистаном о пропуске через Кайраккумское водохранилище объема воды, сброшенного с кыргызского Токтогульского водохранилища.

Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на заседании правительства.

Он доложил о работе с соседними странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья.

"Согласованы условия сработки водохранилища "Бахри точик". Данные условия закреплены в Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан)", - уточнил министр.



Брекешев также сообщил, что вопрос подачи воды по каналу "Достык" (крупный ирригационный канал в Сырдарьинской области (Узбекистан) и Южно-Казахстанской области "Дружба") удалось решить с кыргызской стороной.

"В рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу "Достык" в летние месяцы в объеме 330 млн куб. м", - добавил он.

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Уточняется, что эксперты сторон посетили водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас.

Министр напомнил, что по бассейнам этих рек еще в апреле 2022 года с кыргызской стороной были подписаны и утверждены графики подачи воды. По реке Талас - на 500 млн куб. м, по Шу - на 220 млн куб. м.